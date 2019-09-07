Майли Сайрус презентовала клип, посвященный расставанию с Лиамом Хемсвортом (видео)

В песне Сайрус поет о том что некогда "райские" отношения превратились в пыль. Что она не хочет больше мириться с алкоголем и наркотиками.

Американская певица Майли Сайрус выпустила клип на песню "Slide Away", посвященную расставанию с актером Лиамом Хемсвортом. Читайте такжеСбежавшую от Лиама Хемсворта Майли Сайрус застукали целующейся с девушкой (фоторепортаж) Видео опубликовано на официальном Youtube-канале певицы. В клипе Сайрус в золотом платье с откровенным вырезом плавает в бассейне, в то время когда в доме происходит шумная вечеринка. В песне же она поет о том что некогда "райские" отношения превратились в пыль. Что она больше не хочет мириться с алкоголем и наркотиками. По версии Сайрус, якобы именно злоупотребление Хемсворта наркотиками и алкоголем стало причиной их разрыва. Актер же считает, что они расстались из-за измены его экс-супруги.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter