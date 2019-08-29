Вакарчук накануне своего первого дня в Раде спел на концерте с группой ТНМК (видео)

По словам музыканта, теперь доступ к микрофону у него будет ограничен.

Избранный депутат Верховной Рады, музыкант Святослав Вакарчук, который сегодня начнет работу в парламенте, накануне пришел на юбилейный концерт группы ТНМК и спел с ней.

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Как сообщает «Громадське», концерт «ТНМК "Симфо хип-хоп» посвящен 30-летию группы.

«Надо привыкать, что доступ к микрофону у меня теперь ограничен», — сказал Вакарчук на концерте.

Вечер перед Радой: политик Святослав Вакарчук спел вместе с группой «ТНМК» на концерте в Киеве. Говорит, его не скоро снова пустят к микрофону pic.twitter.com/584BtHQrO5 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 28 августа 2019 г.

Отмечается, что вместе с ТНМК спел исполнитель Олег Винник.

На юбилейном концерте ТНМК также выступили Дмитрий Шуров и Андрей Хлывнюк, Alyona Alyona и Алина Паш.

Напомним, партия «Голос» Вакарчука получила в Раде IX созыва 20 мест.