Красный сын: в США снимут мультфильм о Супермене-коммунисте из украинского колхоза

Согласно сюжету, знаменитый супергерой станет лидером СССР после смерти Сталина.

Компании DC Comics и Warner Bros. анонсировали экранизацию популярного комикса Superman: Red Son.

Читайте такжеNewsweek: "1984" Оруэлла очень похож на 2019 год в реальности

Как сообщается на сайте DC, анонс новой ленты состоялся на Комик-коне в Сан Диего. Сюжет комикса разворачивается в альтернативной вселенной, где капсула с сыном криптонца Зор Эла приземлилась не в США, а в Советском Союзе, в одном из колхозов Украины.

В результате могущественный сверхчеловек с детства воспитывается как «…борец за Сталина, социализм и интернациональную экспансию, выходец из рабочего класса». В начале 50-х годов ХХ века Москва раскрывает Супермена всему миру, превратив гонку вооружений с СЩА в «гонку сверхспособностей».

После смерти Сталина Супермен становится лидером советского государства и проводит успешную экспансию по всему миру, в результате чего США оказываются на грани распада.

В сюжете задействованы множество персонажей вселенной DC, которые раскрываются с необычной стороны. Так, Бэтмен тут представлен как сын советских диссидентов, который ведет борьбу с режимом Супермена.

Ранее сообщалось, что в новом комиксе о Супермене показали взрыв на Красной площади и побег Путина.