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Beyonce презентовала второй клип на саундтрек к фильму "Король лев" (видео)

10:09, 20 июля 2019
Кино и музыка
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Американская R&B-дива Beyonce выпустила второй клип на саундтрек к фильму "Король лев" от компании Disney.

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Новое видео, опубликованное на Youtube-канале певицы, стало расширенной версией клипа на песню "Spirit", который вышел несколькими днями ранее. 

Вторая часть видео является клипом на песню "Bigger". В ней красочные танцы балета в первой части сменяются более спокойными движениями или и вовсе статикой.

Отметим, что Beyonce, помимо того, что является автором саундтреков к фильму, также исполнила в нем роль Налы.

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Теги: #фильм#Бейонсе#клип