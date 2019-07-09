Выступление A$AP Rocky в Киеве под угрозой: организаторы Atlas Weekend рассказали, что ждет фестиваль

По словам основателя фестиваля Дмитрия Сидоренко, через два-три дня уже будет точно известно, состоится ли выступление рэпера в Киеве.

Организаторы Atlas Weekend рассказали, что будет с лайн-апом фестиваля после ареста его хедлайнера - американского музыканта Ракима Майерса, известного под псевдонимом A$AP Rocky. По словам основателя фестиваля Дмитрия Сидоренко, через два-три дня уже будет точно известно, состоится ли выступление рэпера в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

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"A$AP нанял адвокатов, которые уже подали апелляцию. Суд должен рассмотреть ее в течение 48-ми часов. Поэтому в среду или четверг уже будет точно известно о том, состоится ли его выступление в Киеве. Его менеджмент убеждает нас, что все будет в порядке. В то же время мы сейчас ведем переговоры с представителями артистов того же уровня. Поэтому в крайнем случае будет замена", - рассказал Дмитрий.

Как сообщал УНИАН, рэпера вместе с тремя членами его гастрольной команды задержали по подозрению в нападении 30 июня на двух человек в центре Стокгольма. Сам он утверждает, что только защищался от слишком назойливых прохожих. A$AP Rocky находился в Швеции в рамках концертного тура по Европе. Из-за его задержания уже отменены ближайшие концерты музыканта в Норвегии и Польше.

13 июля в Киеве запланирован концерт A$AP Rocky на главной сцене фестиваля Atlas Weekend 2019. Теперь выступление артиста под вопросом.