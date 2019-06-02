Стало известно название приквела «Игры престолов»

Сюжет будет основан на событиях, которые происходят за 8 тысяч лет до войны пяти королей.

В Сети появилась информация о подготовке приквела сериала «Игра престолов». По данным издания Screen Rant, приквел получил рабочее название Bloodmoon — «Кровавая луна». Читайте такжеОпередил "Игру престолов": "Чернобыль" возглавил рейтинг популярности сериалов По некоторым данным, название нового сериала The Long Night — «Длинная ночь», но телеканал HBO еще не подтвердил ни одну из версий. Сюжет будет основан на событиях, которые происходят за 8 тысяч лет до войны пяти королей. Сериал также покажет истинное происхождение белых ходоков.

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