Стало известно название приквела «Игры престолов»
05:25, 02 июня 2019Кино и музыка
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Сюжет будет основан на событиях, которые происходят за 8 тысяч лет до войны пяти королей.
Сериал также покажет истинное происхождение белых ходоков / скриншот
В Сети появилась информация о подготовке приквела сериала «Игра престолов».
По данным издания Screen Rant, приквел получил рабочее название Bloodmoon — «Кровавая луна».
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По некоторым данным, название нового сериала The Long Night — «Длинная ночь», но телеканал HBO еще не подтвердил ни одну из версий.
Сюжет будет основан на событиях, которые происходят за 8 тысяч лет до войны пяти королей. Сериал также покажет истинное происхождение белых ходоков.
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