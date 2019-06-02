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Стало известно название приквела «Игры престолов»

05:25, 02 июня 2019
Кино и музыка
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Сериал также покажет истинное происхождение белых ходоков / скриншот

По данным издания Screen Rant, приквел получил рабочее название Bloodmoon — «Кровавая луна».

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По некоторым данным, название нового сериала The Long Night — «Длинная ночь», но телеканал HBO еще не подтвердил ни одну из версий.

Сюжет будет основан на событиях, которые происходят за 8 тысяч лет до войны пяти королей. Сериал также покажет истинное происхождение белых ходоков.

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Теги: #Игра Престолов