Олег Винник выпустил новую песню и вызвал волну требований от фанаток (видео)

Певец презентовал свою новую песню "Наталя-Наталі".

Украинский певец Олег Винник презентовал свою новую песню "Наталя-Наталі".

Официальная аудио-версия песни опубликована на Youtube-канале певца.

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В шуточном летнем хите Винник поет о некой Натали, которую зовет уехать на Бали. Песня вызвала восторг у женщин с именем "Наташа", однако остальные фанатки певца теперь требуют написать песню и о них.

"Олег Анатольевич, напишите песню "Светик-Светлана", "Прекрасная песня. Олег, напиши "Анна" - красивое имя", "Олег Анатольевич, напишите песню "Диана", "Хочу попросить, чтоб вы написали песню про имя "Тамара". Жду!", "Олег Винник, я ваша преданная фанатка. Сделайте, пожалуйста, песню "Снежана", - пишут в комментариях под песней.

Как сообщал УНИАН, в апреле Олег Винник в образе испанского кабальеро осчастливил "вовчиць" новым клипом.