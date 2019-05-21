МИД Чехии отреагировал на завершение гражданской войны в «Игре престолов»

Прага назвала избрание нового короля Вестероса важным шагом к укреплению стабильности в королевстве.

Министерство иностранных дел Чехии отреагировало на финал культового сериала «Игра престолов», поддержав завершение гражданской войны в Вестеросе.

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Как сообщает «Радио Свобода», соответствующее заявление появилось в Facebook министерства.

«Министерство иностранных дел приветствует завершение многолетней гражданской войны в Вестеросе. Избрание Брандона Старка мы воспринимаем как позитивный шаг к укреплению стабильности в королевстве и улучшению условий жизни населения», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Телеканал HBO показал заключительную серию «Игры престолов». Сериал длился 8 лет и стал одним из самых масштабных проектов в истории ТВ.

Фентезийный сериал был посвящен многолетней гражданской войне в Семи королевствах Вестероса. Народам континента пришлось не только участвовать в борьбе за трон, но и отражать нападение армии нежити – белых ходоков.

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