В субботу, 30 марта, в 19:00 "1+1 Украина" покажет премьеру сериала "Только живи". Это история о парне, у которого война забрала все, но помогла найти новое призвание, любовь и научила понимать, что на самом деле ценно.

По сюжету, молодой режиссер Витька мечтает снять крутое кино и попасть на красные ступеньки международных фестивалей. Но все планы разрушает полномасштабное вторжение, и теперь ему приходится пересмотреть свои ценности. Незадолго до событий он встречает активистку Олексу, в которую влюбляется. Девушка отправляется на фронт, и в ее поисках Витька сначала начинает занимается волонтерством, а затем оказывается в составе отряда украинского командира Чумака. Здесь он овладевает новыми навыками: от держания оружия до управления дроном, и становится участником важной операции, которая расставляет точки над "і" в давнем противостоянии украинского и российского офицеров.

Главные роли сыграли звезда "Круг заблуждения" Максим Самчик и актриса театра и кино Дарья Творонович. Также в сериале зрители увидят звезду "Поймать Кайдаша" Григория Бакланова, народную артистку Украины Наталью Сумскую и народного артиста Украины Александра Форманчука, известного по сериалу "Сага". Кроме любимых актеров, также в съемках военных сценах были задействованы профессиональные военные. На съемочной площадке работали военные консультанты, среди которых инструктор из Азова.

Видео дня

Производство "Три-Я-Да продакшн". Продюсеры - Сергей Баранов, Игорь Волков. Исполнительный продюсер - Сергей Куприн. Режиссер сериала - Заза Буадзе. В его активе есть исторический фильм "Червоный" и трагикомедия "Мой карпатский дедушка". Над сценарием работал Тарас Антипович ("Черный ворон").

Сериал "Только живи" снят по заказу государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП "МПИУ").

Не пропустите премьеру сериала "Только живи" 30 марта в 19:00 на "1+1 Украина".

Вас також можуть зацікавити новини: