пресс-служба 1+1

В субботу, 30 марта, в 19:00 "1+1 Украина" покажет премьеру сериала "Только живи". Это история о парне, у которого война забрала все, но помогла найти новое призвание, любовь и научила понимать, что на самом деле ценно.

По сюжету, молодой режиссер Витька мечтает снять крутое кино и попасть на красные ступеньки международных фестивалей. Но все планы разрушает полномасштабное вторжение, и теперь ему приходится пересмотреть свои ценности. Незадолго до событий он встречает активистку Олексу, в которую влюбляется. Девушка отправляется на фронт, и в ее поисках Витька сначала начинает занимается волонтерством, а затем оказывается в составе отряда украинского командира Чумака. Здесь он овладевает новыми навыками: от держания оружия до управления дроном, и становится участником важной операции, которая расставляет точки над "і" в давнем противостоянии украинского и российского офицеров.

пресс-служба 1+1

Главные роли сыграли звезда "Круг заблуждения" Максим Самчик и актриса театра и кино Дарья Творонович. Также в сериале зрители увидят звезду "Поймать Кайдаша" Григория Бакланова, народную артистку Украины Наталью Сумскую и народного артиста Украины Александра Форманчука, известного по сериалу "Сага". Кроме любимых актеров, также в съемках военных сценах были задействованы профессиональные военные. На съемочной площадке работали военные консультанты, среди которых инструктор из Азова.

Видео дня

Производство "Три-Я-Да продакшн". Продюсеры - Сергей Баранов, Игорь Волков. Исполнительный продюсер - Сергей Куприн. Режиссер сериала - Заза Буадзе. В его активе есть исторический фильм "Червоный" и трагикомедия "Мой карпатский дедушка". Над сценарием работал Тарас Антипович ("Черный ворон").

пресс-служба 1+1

Сериал "Только живи" снят по заказу государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП "МПИУ").

Не пропустите премьеру сериала "Только живи" 30 марта в 19:00 на "1+1 Украина".

Вас також можуть зацікавити новини: