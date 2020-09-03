Почти треть дней в сентябре будут выходными.

Поскольку лето осталось позади, пришло время начать строить планы на осень. Для начала - на сентябрь. Поэтому стоит разобраться, сколько в первом осеннем месяце нас ожидает выходных и рабочих дней.

Сентябрь 2020 - выходные в Украине

Всего в сентябре 30 дней. Из них 22 рабочих и 8 выходных.

Так, рабочими в сентябре будут 1-4; 7-11; 14-18; 21-25 и 28-30 числа включительно.

Выходными, соответственно - 5-6; 12-13; 19-20 и 26-27 сентября.

Праздники в сентябре 2020 года

Официальных праздников, которые могут подарить дополнительный выходной, в сентябре 2020 года нет. Впрочем, это не мешает существованию в Украине ряда других праздничных дней, которые коснутся различные сферы жизнедеятельности.

1 сентября - День знаний

2 сентября - День нотариата

6 сентября - Международный день предпринимателя

8 сентября - День солидарности журналистов

9 сентября - Международный день красоты

12 сентября - День программиста; День физкультуры и спорта

13 сентября - День танкиста

16 сентября - День HR-менеджера

17 сентября - День спасателя

19 сентября - День фармацевта

21 сентября - День мира

27 сентября - День машиностроителя; День туризма; День воспитателя

30 сентября - День переводчика; Всеукраинский день библиотек

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Автор: УНИАН