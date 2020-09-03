Выходные в сентябре 2020 в Украине / фото REUTERS
Поскольку лето осталось позади, пришло время начать строить планы на осень. Для начала - на сентябрь. Поэтому стоит разобраться, сколько в первом осеннем месяце нас ожидает выходных и рабочих дней.
Сентябрь 2020 - выходные в Украине
Всего в сентябре 30 дней. Из них 22 рабочих и 8 выходных.
Так, рабочими в сентябре будут 1-4; 7-11; 14-18; 21-25 и 28-30 числа включительно.
Выходными, соответственно - 5-6; 12-13; 19-20 и 26-27 сентября.
Праздники в сентябре 2020 года
Официальных праздников, которые могут подарить дополнительный выходной, в сентябре 2020 года нет. Впрочем, это не мешает существованию в Украине ряда других праздничных дней, которые коснутся различные сферы жизнедеятельности.
Календарь выходных на сентябрь 2020
- 1 сентября - День знаний
- 2 сентября - День нотариата
- 6 сентября - Международный день предпринимателя
- 8 сентября - День солидарности журналистов
- 9 сентября - Международный день красоты
- 12 сентября - День программиста; День физкультуры и спорта
- 13 сентября - День танкиста
- 16 сентября - День HR-менеджера
- 17 сентября - День спасателя
- 19 сентября - День фармацевта
- 21 сентября - День мира
- 27 сентября - День машиностроителя; День туризма; День воспитателя
- 30 сентября - День переводчика; Всеукраинский день библиотек
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