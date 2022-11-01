В третьем месяце осени украинцы отметят два важных национальных праздника - День украинской письменности и языка, а также День памяти жертв голодомора в Украине. Православные верующие в ноябре встречают Дмитриевскую родительскую субботу и Михайловскую поминальную субботу, а также день архистратига Михаила. УНИАН расскажет, какие праздники в ноябре 2022 еще будут.
Ранее мы составляли подробный православный календарь 2022 на ноябрь для тех, кто чтит традиции христианской церкви.
Нерабочие дни в ноябре 2022 - график
Согласно закону Украины, во время военного положения, которое продлено до 21 ноября 2022 года, все выходные, приуроченные к праздничным датам, отменяются. Поэтому украинцы в ноябре будут работать 22 календарных дня, а отдыхать 8 дней. То же самое касается и сокращенных рабочих дней - пока в стране идет война, их ожидать не приходится.
Выходные в ноябре выпадают на 5, 6, 12,13, 19, 20, 26, 27 ноября - субботы и воскресенья.
Праздники в ноябре 2022 - перечень событий
В конце осени украинцы будут отмечать несколько важных праздников. Среди них:
- 1 ноября - День всех святых, День вегана
- 2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
- 3 ноября - День ракетных войск и артиллерии Украины, День инженерных войск Украины, Всемирный день хранения тайны
- 4 ноября - День железнодорожника Украины
- 5 ноября - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами
- 6 ноября - День Освобождения Киева, День работника социальной сферы Украины, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
- 8 ноября - Всемирный день градостроительства
- 9 ноября - День украинской письменности и языка, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, День книги рекордов Гиннеса
- 10 ноября - Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии
- 11 ноября - Всемирный день шопинга, Международный день энергосбережения
- 12 ноября - Всемирный День борьбы с пневмонией
- 13 ноября - Международный день слепых, Всемирный день доброты
- 14 ноября - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом
- 16 ноября - Международный день толерантности, Всемирный день пуговиц
- 17 ноября - Международный день студента, Международный день философии, Всемирный день памяти жертв дорожных аварий
- 19 ноября - Международный день мужчин
- 20 ноября - Всемирный день ребенка
- 21 ноября - День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения
- 22 ноября - Международный день сына
- 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами
- 26 ноября - День памяти жертв голодомора в Украине, Всемирный день информации
- 30 ноября - Международный день защиты информации, Всемирный день домашних животных