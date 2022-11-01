Сколько выходных в ноябре 2022 и какие праздники мы будем встречать в этом месяце - узнайте в материале УНИАН.

В третьем месяце осени украинцы отметят два важных национальных праздника - День украинской письменности и языка, а также День памяти жертв голодомора в Украине. Православные верующие в ноябре встречают Дмитриевскую родительскую субботу и Михайловскую поминальную субботу, а также день архистратига Михаила. УНИАН расскажет, какие праздники в ноябре 2022 еще будут.

Ранее мы составляли подробный православный календарь 2022 на ноябрь для тех, кто чтит традиции христианской церкви.

Нерабочие дни в ноябре 2022 - график

Согласно закону Украины, во время военного положения, которое продлено до 21 ноября 2022 года, все выходные, приуроченные к праздничным датам, отменяются. Поэтому украинцы в ноябре будут работать 22 календарных дня, а отдыхать 8 дней. То же самое касается и сокращенных рабочих дней - пока в стране идет война, их ожидать не приходится.

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Выходные в ноябре выпадают на 5, 6, 12,13, 19, 20, 26, 27 ноября - субботы и воскресенья.

Праздники в ноябре 2022 - перечень событий

В конце осени украинцы будут отмечать несколько важных праздников. Среди них:

1 ноября - День всех святых , День вегана

, День вегана 2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

- Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов 3 ноября - День ракетных войск и артиллерии Украины , День инженерных войск Украины, Всемирный день хранения тайны

, День инженерных войск Украины, Всемирный день хранения тайны 4 ноября - День железнодорожника Украины

5 ноября - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

- Всемирный день распространения информации о проблеме цунами 6 ноября - День Освобождения Киева , День работника социальной сферы Украины, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

, День работника социальной сферы Украины, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов 8 ноября - Всемирный день градостроительства

- Всемирный день градостроительства 9 ноября - День украинской письменности и языка , Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, День книги рекордов Гиннеса

, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, День книги рекордов Гиннеса 10 ноября - Всемирный день молодежи , Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии

, Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии 11 ноября - Всемирный день шопинга, Международный день энергосбережения

- Всемирный день шопинга, Международный день энергосбережения 12 ноября - Всемирный День борьбы с пневмонией

- Всемирный День борьбы с пневмонией 13 ноября - Международный день слепых, Всемирный день доброты

- Международный день слепых, Всемирный день доброты 14 ноября - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом

- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом 16 ноября - Международный день толерантности, Всемирный день пуговиц

- Международный день толерантности, Всемирный день пуговиц 17 ноября - Международный день студента , Международный день философии, Всемирный день памяти жертв дорожных аварий

, Международный день философии, Всемирный день памяти жертв дорожных аварий 19 ноября - Международный день мужчин

20 ноября - Всемирный день ребенка

- Всемирный день ребенка 21 ноября - День Достоинства и Свободы , Всемирный день телевидения

, Всемирный день телевидения 22 ноября - Международный день сына

- Международный день сына 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами

- Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами 26 ноября - День памяти жертв голодомора в Украине , Всемирный день информации

, Всемирный день информации 30 ноября - Международный день защиты информации, Всемирный день домашних животных

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