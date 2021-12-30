В начале года нас ожидает супер сокращенная рабочая неделя - всё потому, что Новый год 2022 выпадает на выходной день. УНИАН подробно расскажет, какие праздники в январе Украина отмечает и сколько получится отдохнуть.
Ранее мы уже рассказывали, какие новогодние выходные получат граждане нашей страны.
Сколько выходных в январе 2022
Читайте такжеЧтобы удача не отвернулась: что нельзя делать на Новый год 2022Второй месяц зимы насчитывает 31 день и включает в себя 19 рабочих и 12 выходных. Первые из которых начинаются уже с 1 числа, когда украинцы отмечают Новый год. Ввиду того, что дата празднования выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник (3 января).
Спустя несколько дней наступает второй большой праздник - Рождество Христово. Он выпадает на пятницу, поэтому с 7 по 9 января украинцы смогут вдоволь насладиться отдыхом. Четверг 6 января - рабочий, но будет сокращен на 1 час.
Праздники в январе 2022 - календарь
1 января - празднование Нового года и Всемирного дня мира
2 января - День научной фантастики и Всемирный день интроверта
3 января - День рождения соломинки для коктейлей
4 января - Всемирный день азбуки Брайля
5 января - Международный разгрузочный день
6 января - Сочельник
7 января - Рождество Христово
8 января - Собор Пресвятой Богородицы
11 января - Всемирный день "спасибо"
12 января - Всемирный день дочери, в Украине - День украинского политзаключенного
13 января - Щедрый вечер
14 января - Старый Новый год
16 января - Всемирный день Битлз и День ледника, в Украине - День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов
17 января - Всемирный день снега
18 января - "Голодная кутья" (преддверие Крещения)
19 января - Крещение
20 января - в Украине отмечают День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта
21 января - Международный день объятий
22 января - День Соборности Украины
23 января - День ручного письма
24 января - Международный день образования и День внешней разведки Украины
25 января - День студента, Татьянин день
26 января - Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста
28 января - Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных
29 января - в Украине чтят память Героев Крут (1918)
30 января - День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины
31 января - Всемирный день ювелира
Церковные праздники в январе 2022
1 января - День преподобного Илии Муромца, монаха Киево-Печерского.
2 января - День святого праведного Иоанна (проповедника и Кронштадтского чудотворца).
4 января - День святой великомученицы римской Анастасии (покровительницы беременных).
6 января - Сочельник Рождества Христова.
7 января - Рождество Христово.
8 января - Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Плотника (Обручника) и святого Иакова, брата Господня.
9 января - День первомученика Стефана.
13 января - Щедрый вечер, преподобной Мелании (Молнии).
14 января - Обрезание Господне, святителя Василия Великого.
15 января - День чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобной).
18 января - Сочельник Крещения Господня.
19 января - Крещение Господне или Богоявление.
20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
23 января - День святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого).
25 января - День святой мученицы Татианы (Татьяны).
27 января - День равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
29 января - День поклонения честным веригам апостола Петра.
31 января - День Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.