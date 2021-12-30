Подробный календарь праздников в январе 2022 - в материале УНИАН.

В начале года нас ожидает супер сокращенная рабочая неделя - всё потому, что Новый год 2022 выпадает на выходной день. УНИАН подробно расскажет, какие праздники в январе Украина отмечает и сколько получится отдохнуть.

Ранее мы уже рассказывали, какие новогодние выходные получат граждане нашей страны.

Сколько выходных в январе 2022

Читайте такжеЧтобы удача не отвернулась: что нельзя делать на Новый год 2022Второй месяц зимы насчитывает 31 день и включает в себя 19 рабочих и 12 выходных. Первые из которых начинаются уже с 1 числа, когда украинцы отмечают Новый год. Ввиду того, что дата празднования выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник (3 января).

Спустя несколько дней наступает второй большой праздник - Рождество Христово. Он выпадает на пятницу, поэтому с 7 по 9 января украинцы смогут вдоволь насладиться отдыхом. Четверг 6 января - рабочий, но будет сокращен на 1 час.

Праздники в январе 2022 - календарь

1 января - празднование Нового года и Всемирного дня мира

2 января - День научной фантастики и Всемирный день интроверта

3 января - День рождения соломинки для коктейлей

4 января - Всемирный день азбуки Брайля

5 января - Международный разгрузочный день

6 января - Сочельник

7 января - Рождество Христово

8 января - Собор Пресвятой Богородицы

11 января - Всемирный день "спасибо"

12 января - Всемирный день дочери, в Украине - День украинского политзаключенного

13 января - Щедрый вечер

14 января - Старый Новый год

16 января - Всемирный день Битлз и День ледника, в Украине - День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов

17 января - Всемирный день снега

18 января - "Голодная кутья" (преддверие Крещения)

19 января - Крещение

20 января - в Украине отмечают День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта

21 января - Международный день объятий

22 января - День Соборности Украины

23 января - День ручного письма

24 января - Международный день образования и День внешней разведки Украины

25 января - День студента, Татьянин день

26 января - Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

28 января - Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных

29 января - в Украине чтят память Героев Крут (1918)

30 января - День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

31 января - Всемирный день ювелира

Церковные праздники в январе 2022

1 января - День преподобного Илии Муромца, монаха Киево-Печерского.

2 января - День святого праведного Иоанна (проповедника и Кронштадтского чудотворца).

4 января - День святой великомученицы римской Анастасии (покровительницы беременных).

6 января - Сочельник Рождества Христова.

7 января - Рождество Христово.

8 января - Собор Пресвятой Богородицы, святого Иосифа Плотника (Обручника) и святого Иакова, брата Господня.

9 января - День первомученика Стефана.

13 января - Щедрый вечер, преподобной Мелании (Молнии).

14 января - Обрезание Господне, святителя Василия Великого.

15 января - День чудотворца Серафима Саровского (окончание земной жизни преподобной).

18 января - Сочельник Крещения Господня.

19 января - Крещение Господне или Богоявление.

20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

23 января - День святителя Григория Нисского (младшего брата святителя Василия Великого).

25 января - День святой мученицы Татианы (Татьяны).

27 января - День равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

29 января - День поклонения честным веригам апостола Петра.

31 января - День Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских.

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