Праздник Введение в храм Пресвятой Богородицы в этом году отмечаем в другую дату.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из двенадцати важнейших праздников Православной Церкви. В этом году мы будем отмечать его по новоюлианскому календарю. Когда новая дата праздника, какие его традиции и запреты - рассказываем в материале.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - кратко об истории праздника

Дева Мария родилась в Назарете в семье Иоакима и Анны, которые долго были бездетными. Они много молились Богу о ребенке, Иоаким долгое время провел в молитве в пустыне. В тот момент его супруге Анне явился ангел, который принес благую весть - в их семье появится ребенок. Иоаким и Анна дали обет, что, если это чудо случится, то их ребенок будет служить Богу.

Девочку назвали Марией, и до трех лет она жила в семье. Затем Иоаким и Анна отвели ее в Иерусалимский храм. По преданию, в дороге они провели три дня, вместе с ними шли родственники. Маленькой Марии помогли взойти на первую крутую ступеньку храма, остальные 14 она преодолела сама и удивила этим архиерея Захария и священников, которые ее встречали. Захарии (он был отцом Иоанна Крестителя) было известно об особой участи девочки, поэтому он отвел ее в алтарь и показал место молитвы.

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В храме Мария провела 12 лет - она читала Божии заповеди, молилась, занималась рукоделием. Когда ей исполнилось 15 (в некоторых источниках 14 лет) лет, ей полагалось найти супруга. Но так как родители Марии обещали, что она посвятит жизнь Богу, то Захария в молитвах попросил Всевышнего о совете. Ангел, явившийся ему, подсказал, что опекуном девушки должен стать овдовевший плотник Иосиф, он же должен был помочь Марии соблюсти обеты. Иосиф и Мария обручились и вернулись в Назарет.

Когда Введение во храм Пресвятой Богородицы по новому стилю

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, в связи с чем даты непереходящих праздников сместились на 13 дней раньше. Введение во храм Пресвятой Богородицы по новому стилю отмечают 21 ноября, по старому дата праздника – 4 декабря.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - традиции

Введение во храм Пресвятой Богородицы - это духовное рождение Марии. По значимости этот двунадесятый праздник сравнивают с Рождеством.

В этот день в храмах проходят праздничные богослужения, которые также можно посетить или помолиться дома. Богородица олицетворяет покой и гармонию и считается хранительницей семейного очага. У нее просят здоровья для детей, родителей, родственников, крепкой семьи.

Также в праздник принято накрывать стол, но так как в это время идет Рождественский пост, то событие нужно отмечать скромно и с постными блюдами. Правда, в этот праздник разрешается поставить на стол рыбу, блюда с растительным маслом и немного вина.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - что нельзя делать

В большой праздник есть ряд запретов. Что нельзя делать в этот день:

ругаться, сквернословить, оскорблять других, сплетничать;

заниматься рукоделием - шить, вязать, вышивать;

обижать животных;

отказывать в помощи и милостыне

суетиться и спешить.

Также в это день нельзя ничего делать по хозяйству - убирать, стирать, гладить. Все хлопоты следует отложить на потом, но лучше сделать работу накануне, чтобы в особый праздник посвятить больше времени молитве и встретить его с чистыми помыслами и благими намерениями.

Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на Рождественский пост и сколько он будет длиться.

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