Ежегодно 20 мая доктора всего мира, специализирующиеся в травматологии и ортопедии, отмечают свой праздник. Эти врачи специализируются на вывихах, переломах, ушибах и других травмах костей и суставов. Международный день травматолога отмечается ежегодно 20 мая. В этот день ортопеды и травматологи принимают поздравления от коллег и пациентов.
Поздравления с Днем травматолога
Травматолог — самый лучший,
Самый нужный в мире врач!
Он всегда в беде поможет,
Только лишь услышит плач.
Если вывихнул запястье
Или вдруг сломал бедро,
Кто же гипс тебе наложит?
А никто, кроме него!
Травматолог, день свой празднуй,
Отдохни от всех забот.
Праздник ведь такой бывает
Только раз за круглый год!
С профессиональным праздником Вас,
Примите наши поздравления
Травматолог, вы от Бога
И это точно, без сомнения.
Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и любви,
Чтобы всегда был трезв Ваш разум.
Большого в жизни Вам пути.
Травматологов сегодня поздравляем
И за все спасибо говорим,
Мы ваш труд безумно уважаем,
Ведь для нас он всех необходим!
Вам желаем море радостных моментов,
Чтоб душа от счастья расцвела,
И побольше благодарных пациентов,
Чтоб работа в удовольствие была!
Поздравляю с Днём травматолога. Желаю любого пациента, какая бы у него не была травма, ставить на ноги. Желаю, чтобы в личной жизни вообще не было травм — ни телесных, ни душевных. Пусть работа исключает трудности и ошибки, пусть каждый день укрепляет здоровье, веру в себя и стремление к успеху. Желаю стойкости, мудрости и благополучия.
Поздравляю вас с Днем травматолога. Желаю, чтобы у вас были профессиональные свершения, а благородный труд служит людям. С вашим профессиональным праздником травматолога. Чтобы ваши нервы были такими же крепкими, как и кости.
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Поздравляю с профессиональным праздником — днем травматолога! Хочу от всей души пожелать неиссякаемого здоровья, побольше терпения и сил, благодарных пациентов и легкой работы. Пусть хорошее настроение не покидает никогда, а успех и удача станут спутниками жизни.
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