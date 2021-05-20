Сегодня отмечают свой праздник врачи, которые специализируются на травматологии и ортопедии.

Ежегодно 20 мая доктора всего мира, специализирующиеся в травматологии и ортопедии, отмечают свой праздник. Эти врачи специализируются на вывихах, переломах, ушибах и других травмах костей и суставов. Международный день травматолога отмечается ежегодно 20 мая. В этот день ортопеды и травматологи принимают поздравления от коллег и пациентов.

Поздравления с Днем травматолога

Травматолог — самый лучший,

Самый нужный в мире врач!

Он всегда в беде поможет,

Только лишь услышит плач.

Если вывихнул запястье

Или вдруг сломал бедро,

Кто же гипс тебе наложит?

А никто, кроме него!

Травматолог, день свой празднуй,

Отдохни от всех забот.

Праздник ведь такой бывает

Только раз за круглый год!

С профессиональным праздником Вас,

Примите наши поздравления

Травматолог, вы от Бога

И это точно, без сомнения.

Желаем крепкого здоровья,

Желаем счастья и любви,

Чтобы всегда был трезв Ваш разум.

Большого в жизни Вам пути.

Травматологов сегодня поздравляем

И за все спасибо говорим,

Мы ваш труд безумно уважаем,

Ведь для нас он всех необходим!

Вам желаем море радостных моментов,

Чтоб душа от счастья расцвела,

И побольше благодарных пациентов,

Чтоб работа в удовольствие была!

Поздравляю с Днём травматолога. Желаю любого пациента, какая бы у него не была травма, ставить на ноги. Желаю, чтобы в личной жизни вообще не было травм — ни телесных, ни душевных. Пусть работа исключает трудности и ошибки, пусть каждый день укрепляет здоровье, веру в себя и стремление к успеху. Желаю стойкости, мудрости и благополучия.

Поздравляю вас с Днем травматолога. Желаю, чтобы у вас были профессиональные свершения, а благородный труд служит людям. С вашим профессиональным праздником травматолога. Чтобы ваши нервы были такими же крепкими, как и кости.

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Поздравляю с профессиональным праздником — днем травматолога! Хочу от всей души пожелать неиссякаемого здоровья, побольше терпения и сил, благодарных пациентов и легкой работы. Пусть хорошее настроение не покидает никогда, а успех и удача станут спутниками жизни.

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Автор: Екатерина Пулатова