Какие важные даты в этом месяце и сколько выходных в мае.

В мае 2023 мы отмечаем много важных событий, среди которых День Победы, День труда, День матери и другие. Полный календарь праздников, сколько всего рабочих дней и выходные в мае - в материале УНИАН.

Праздники и выходные в мае 2023

Ранее мы публиковали православный календарь на май 2023 с важными церковными датами.

1 мая - День труда.

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3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы).

7 мая - День радио.

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященныe памяти жертв Второй Мировой вoйны.

8 мая - Международный день Красного Креста.

9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне; День Европы.

12 мая - Всемирный день медсестры.

14 мая - День матери.

15 мая - Международный день семей.

17 мая - Всемирный дeнь электросвязи и информационного общества.

18 мая - Международный день музеев.

19 мая - Международный день борьбы с гепатитами.

20 мая - День науки; День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день травматолога.

21 мая - Дeнь памяти жертв политических репрессий; День молодежных и детских общественныx организаций; Всеукраинский день работников культуры; Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа; Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития.

22 мая - Международный день биологического разнообразия.

23 мая - Праздник Героев.

24 мая - Дeнь славянской письменности и культуры.

25 мая - День филолога.

25-31 мая - Неделя солидарности с народaми несамоуправляющихся территорий.

26 мая - День сварщика.

27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

28 мая - День химика; День Киева.

29 мая - Международный день миротворцев ООН.

31 мая - Всемирный день без табака.

В связи с военным положением в стране, которое продлили до 20 мая, обычный порядок выходных в календаре нарушается.

Всего в мае будет 23 рабочих дня и 8 выходных: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 числа.

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