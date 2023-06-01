Семейный праздник, установленный не так давно Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций, уже плотно вошел в жизнь украинцев. День родителей - когда в Украине, тогда и во всем мире, отмечается 1 июня. Как можно поздравить родителей с праздником, читайте в материале.
Почему День родителей 1 июня - истоки праздника
Этот день был отмечен особой датой, чтобы люди не забывали благодарить своих родителей и поддерживать с ними хорошие отношения. В 2012 году Генеральная ассамблея ООН установила этот праздник именно 1 июня, поскольку в эту дату отмечается также День защиты детей - это создает символический мостик между поколениями.
Поздравления на день родителей 2023 года в стихах и прозе:
Сегодня праздник наших пап и мам, -
Тех, кто дарил нам жизнь с любовью вместе,
Кто рад был робким маленьким шагам
От первых слов до первых книг и песен.
Теперь мы твердо на земле стоим,
Но их поддержку сердцем ощущаем,
И этот праздник посвящаем им.
Родные, от души вас поздравляем!
***
Есть две вещи, которые родители должны дать своим детям - корни и крылья. Наши родители эту задачу выполнили и перевыполнили! С благодарностью желаем вам крепкой, как гранит, любви и долгих лет счастливой жизни. С днем родителей!
***
Люди, главные на свете,
Вас целуем много раз!
Ваши маленькие дети
Очень-очень любят вас!
С Днем родителей!
- Подходит даже взрослым детям, если произнести слово "маленькие" с интонацией, как в кавычках.
***
Обнимаю, поздравляю
Я родителей своих!
И от всей души желаю
Море счастья на двоих.
Пусть качают волны смеха
Лодку, полную любви.
И не будет вам помехой
Встречный ветер на пути.
***
Маме:
Все, что происходит с нами,
Мы как-то странно делим пополам:
Если радость - празднуем с друзьями,
А с бедой приходим к матерям!
Заняты работой и делами,
День за днем в потоке суеты,
Мы не часто думаем о маме,
Слишком редко дарим ей цветы!
А мама все равно нас любит,
Что бы не случилось, не предаст.
Все простит, обиды все забудет,
Душу, руки, сердце - все отдаст!
Спасибо дорогой маме за заботу, ценим и любим всегда!
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Только когда дети начинают жить отдельно от родителей и на свои деньги, они понимают, что они - не самые умные, а их родители - не самые глупые. Спасибо вам за все, что вы вложили в свое чадо! Пусть каждый день приносит удовольствие и много-много счастливых улыбок!
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Быть родителем - это бесценный дар и ответственность. Желаем в этот день всем родителям, чтобы их дети помнили и заботились о них, делились ласковыми объятиями и теплыми словами!
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Мы ценим своих родителей. Они единственные, кто никогда и ни за что не оставят нас в любой сложившейся ситуации. А мы их. Обнимаем, благодарим, любим!
День родителей 2023 - картинки
Ранее УНИАН опубликовал красивые открытки и стихи на День защиты детей.