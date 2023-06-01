День родителей в Украине отмечается 1 июня - это замечательный праздник для поддержки хороших семейных отношений.

Семейный праздник, установленный не так давно Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций, уже плотно вошел в жизнь украинцев. День родителей - когда в Украине, тогда и во всем мире, отмечается 1 июня. Как можно поздравить родителей с праздником, читайте в материале.

Почему День родителей 1 июня - истоки праздника

Этот день был отмечен особой датой, чтобы люди не забывали благодарить своих родителей и поддерживать с ними хорошие отношения. В 2012 году Генеральная ассамблея ООН установила этот праздник именно 1 июня, поскольку в эту дату отмечается также День защиты детей - это создает символический мостик между поколениями.

Поздравления на день родителей 2023 года в стихах и прозе:

Сегодня праздник наших пап и мам, -

Видео дня

Тех, кто дарил нам жизнь с любовью вместе,

Кто рад был робким маленьким шагам

От первых слов до первых книг и песен.

Теперь мы твердо на земле стоим,

Но их поддержку сердцем ощущаем,

И этот праздник посвящаем им.

Родные, от души вас поздравляем!

***

Есть две вещи, которые родители должны дать своим детям - корни и крылья. Наши родители эту задачу выполнили и перевыполнили! С благодарностью желаем вам крепкой, как гранит, любви и долгих лет счастливой жизни. С днем родителей!

***

Люди, главные на свете,

Вас целуем много раз!

Ваши маленькие дети

Очень-очень любят вас!

С Днем родителей!

Подходит даже взрослым детям, если произнести слово "маленькие" с интонацией, как в кавычках.

***

Обнимаю, поздравляю

Я родителей своих!

И от всей души желаю

Море счастья на двоих.

Пусть качают волны смеха

Лодку, полную любви.

И не будет вам помехой

Встречный ветер на пути.

***

Маме:

Все, что происходит с нами,

Мы как-то странно делим пополам:

Если радость - празднуем с друзьями,

А с бедой приходим к матерям!

Заняты работой и делами,

День за днем в потоке суеты,

Мы не часто думаем о маме,

Слишком редко дарим ей цветы!

А мама все равно нас любит,

Что бы не случилось, не предаст.

Все простит, обиды все забудет,

Душу, руки, сердце - все отдаст!

Спасибо дорогой маме за заботу, ценим и любим всегда!

***

Только когда дети начинают жить отдельно от родителей и на свои деньги, они понимают, что они - не самые умные, а их родители - не самые глупые. Спасибо вам за все, что вы вложили в свое чадо! Пусть каждый день приносит удовольствие и много-много счастливых улыбок!

***

Быть родителем - это бесценный дар и ответственность. Желаем в этот день всем родителям, чтобы их дети помнили и заботились о них, делились ласковыми объятиями и теплыми словами!

***

Мы ценим своих родителей. Они единственные, кто никогда и ни за что не оставят нас в любой сложившейся ситуации. А мы их. Обнимаем, благодарим, любим!

День родителей 2023 - картинки

Ранее УНИАН опубликовал красивые открытки и стихи на День защиты детей.

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