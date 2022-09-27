Праздник Воздвижение Креста Господня 2022 - событие, которое олицетворяет прекращение гонения на христиан. Согласно преданию, в 326 году равноапостольная императрица Елена отправилась в Иерусалим в поисках христианских святынь. Она организовала раскопки на горе Голгофе, где был найдены три креста - на одном из них распяли Иисуса.
В честь этой важной даты УНИАН предлагает лучшие поздравления с праздником Воздвижения.
Поздравления с Воздвижением - открытки и пожелания
С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет божья благодать
Всегда - и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!
И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!
Пусть крест, который на груди мы носим, нас оградит от всех возможных бед, пусть вера в Бога помогает нам совершать чудо, верить в него и быть милосердными. Желаю щедрой судьбы, крепкого здоровья и светлых дней. С праздником!
С Воздвижением я вас поздравляю!
Пускай Господь вам освещает путь.
Пусть Крест Его от бед всегда спасает
И не дает неправильно свернуть.
Пускай в душе всегда горит надежда,
Пусть вера вас хранит и окрыляет.
А жизнь пусть будет вечно безмятежной,
Любовь родных и близких сил вам прибавляет.
Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.
Праздник светлый и чистый сегодня:
Воздвижение Креста Господня!
Будьте счастливы, будьте любимы
И Господом вечно хранимы!
Пусть здоровье всегда крепким будет,
А ваш дом - чист, богат и уютен!
И пускай Креста воздвижение
Принесет душе мир и смирение!
Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в твоей жизни господствует мир и благодать. Я от души желаю тебе силы духа, силы веры, силы надежды. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от зависти, лжи и болезней. Желаю уверенно строить свое счастье из крепких стен любви, милосердия и доброты.
С Воздвижением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Благодать пусть в дом приходит,
Доброты, тепла желаю.
Ангел пусть от бед укроет,
Небо от невзгод хранит.
Сердце свету дверь откроет,
Душу лишь любовь пьянит!
В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего хочу всем сердцем пожелать жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в твой дом стучатся только хорошие люди, только радостные вести, только счастливые дни.