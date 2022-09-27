Как поздравить с праздником Воздвижения своих родных и близких, привлекая в их жизнь удачу - узнайте в материале УНИАН.

Праздник Воздвижение Креста Господня 2022 - событие, которое олицетворяет прекращение гонения на христиан. Согласно преданию, в 326 году равноапостольная императрица Елена отправилась в Иерусалим в поисках христианских святынь. Она организовала раскопки на горе Голгофе, где был найдены три креста - на одном из них распяли Иисуса.

В честь этой важной даты УНИАН предлагает лучшие поздравления с праздником Воздвижения.

Поздравления с Воздвижением - открытки и пожелания

С Воздвиженьем Креста Господня!

Видео дня

Пусть будет божья благодать

Всегда - и завтра, и сегодня

Тебя везде сопровождать!

И пусть Господь оберегает

Судьбу от горестей и бед,

И ярче солнца засияет

Любви, надежды, веры свет!

Пусть крест, который на груди мы носим, нас оградит от всех возможных бед, пусть вера в Бога помогает нам совершать чудо, верить в него и быть милосердными. Желаю щедрой судьбы, крепкого здоровья и светлых дней. С праздником!

С Воздвижением я вас поздравляю!

Пускай Господь вам освещает путь.

Пусть Крест Его от бед всегда спасает

И не дает неправильно свернуть.

Пускай в душе всегда горит надежда,

Пусть вера вас хранит и окрыляет.

А жизнь пусть будет вечно безмятежной,

Любовь родных и близких сил вам прибавляет.

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.

Праздник светлый и чистый сегодня:

Воздвижение Креста Господня!

Будьте счастливы, будьте любимы

И Господом вечно хранимы!

Пусть здоровье всегда крепким будет,

А ваш дом - чист, богат и уютен!

И пускай Креста воздвижение

Принесет душе мир и смирение!

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в твоей жизни господствует мир и благодать. Я от души желаю тебе силы духа, силы веры, силы надежды. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от зависти, лжи и болезней. Желаю уверенно строить свое счастье из крепких стен любви, милосердия и доброты.

С Воздвижением Господним

Вас сегодня поздравляю!

Благодать пусть в дом приходит,

Доброты, тепла желаю.

Ангел пусть от бед укроет,

Небо от невзгод хранит.

Сердце свету дверь откроет,

Душу лишь любовь пьянит!

В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего хочу всем сердцем пожелать жить в благодати, мире, верной любви и доброй надежде. Пусть в твой дом стучатся только хорошие люди, только радостные вести, только счастливые дни.

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