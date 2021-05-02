Искренние поздравительные строки и яркие открытки по случаю праздника Светлого Христова Воскресения.

Вот и наступил главный праздник христиан восточного обряда – Пасха, или Светлое Христово Воскресение.

Читайте такжеПасха 2021: как принято отмечать, приметы и что нельзя делать в этот великий праздникСегодня верующие могут уже наконец-то разговеться вкусными блюдами, которые было запрещено употреблять в течение строгого Великого поста. Конечно же, основными блюдами Пасхи являются аппетитные куличи, а также пасхальные яйца.

В этот радостный день христиане славят Спасителя и обращаются друг к другу словами "Христос воскрес!", а в ответ слышат "Воистину воскрес!".

УНИАН собрал лучшие поздравления со Светлым Христовым Воскресеньем в стихах и прозе, а также красивые картинки и открытки.

С Пасхой – стихи и открытки

***

Христос Воскрес! Все радуется,

Смеется солнышко с небес,

Прозрачная речушка лелеет –

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

***

"Христос воскрес!"- где-то раздалось,

И на душе празднично стало.

Вот корзины с полотенцами

Несут в церковь с куличами.

Празднично свечи зажглись,

И все угощения освятились.

"Христос воскрес" - раздаются колокола.

Пусть исчезнут разные преграды!

Пусть в душе царит праздник,

Пусть успехов будет много!

Пусть всегда и во всем везет.

И да благословит Бог!

Веселых праздников! Христос Воскрес!

***

Год в год Любовь Господня

Творит праздник Пасхи.

Маленькие ангелы несут дары с небес.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

***

Весна подарит вдохновение,

И вместе праздник дорогой,

Со светлой Пасхой поздравление,

Желаю искренне с душой,

Чтоб жизнь как солнышко сияла,

Чтобы Христос всегда берег,

Чтоб вера сердце никогда не покидала,

Большая искренность лежит в основе строк!

***

Сияет солнышко с небес!

Зазеленел уж темный лес,

Христос воистину воскрес!

Пришла весна - пора чудес,

Журчит источник - Христос воскрес!

Светлее в мире нет словес –

Воистину Христос воскрес!

***

Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой!

Наполнится пусть всё вокруг добром и лаской.

Пусть счастье в каждый дом придет,

И чудо непременно у всех произойдет!

Пусть любовь в семье у вас живет,

А с ней здоровье, ласка и везение.

Пусть светлый праздник радость принесет,

Всегда хорошим будет настроение.

Поздравления с Пасхой в прозе и картинках

***

Христос Воскрес! Пусть эти традиционные слова звучат сегодня повсюду. Желаю Вам мира, невероятного счастья, доброго здоровья и неизменно великолепного настроения! С праздником Пасхи!

***

С праздником Христова Воскресения! Желаю, чтобы куличи были пышными и ароматными, разговение - легким, встречи с близкими и друзьями - душевными. Пусть сердце откроется для любви и добра!

***

Христос воскрес! Желаю, чтобы сегодня в душе воскресла самая искренняя вера, неутомимая надежда и всепоглощающая любовь! Ведь они способны подарить настоящее счастье! С Пасхой!

***

Поздравляю с Пасхой! Христос Воскрес, так пусть в твоем сердце засияет свет радости, пусть вера остается крепка, а жизнь - полна счастливых и прекрасных мгновений.

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Автор: Алина Вишневская