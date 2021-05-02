Вот и наступил главный праздник христиан восточного обряда – Пасха, или Светлое Христово Воскресение.
Читайте такжеПасха 2021: как принято отмечать, приметы и что нельзя делать в этот великий праздникСегодня верующие могут уже наконец-то разговеться вкусными блюдами, которые было запрещено употреблять в течение строгого Великого поста. Конечно же, основными блюдами Пасхи являются аппетитные куличи, а также пасхальные яйца.
В этот радостный день христиане славят Спасителя и обращаются друг к другу словами "Христос воскрес!", а в ответ слышат "Воистину воскрес!".
УНИАН собрал лучшие поздравления со Светлым Христовым Воскресеньем в стихах и прозе, а также красивые картинки и открытки.
С Пасхой – стихи и открытки
***
Христос Воскрес! Все радуется,
Смеется солнышко с небес,
Прозрачная речушка лелеет –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
***
"Христос воскрес!"- где-то раздалось,
И на душе празднично стало.
Вот корзины с полотенцами
Несут в церковь с куличами.
Празднично свечи зажглись,
И все угощения освятились.
"Христос воскрес" - раздаются колокола.
Пусть исчезнут разные преграды!
Пусть в душе царит праздник,
Пусть успехов будет много!
Пусть всегда и во всем везет.
И да благословит Бог!
Веселых праздников! Христос Воскрес!
***
Год в год Любовь Господня
Творит праздник Пасхи.
Маленькие ангелы несут дары с небес.
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
***
Весна подарит вдохновение,
И вместе праздник дорогой,
Со светлой Пасхой поздравление,
Желаю искренне с душой,
Чтоб жизнь как солнышко сияла,
Чтобы Христос всегда берег,
Чтоб вера сердце никогда не покидала,
Большая искренность лежит в основе строк!
***
Сияет солнышко с небес!
Зазеленел уж темный лес,
Христос воистину воскрес!
Пришла весна - пора чудес,
Журчит источник - Христос воскрес!
Светлее в мире нет словес –
Воистину Христос воскрес!
***
Христос Воскрес! Со Светлой Пасхой!
Наполнится пусть всё вокруг добром и лаской.
Пусть счастье в каждый дом придет,
И чудо непременно у всех произойдет!
Пусть любовь в семье у вас живет,
А с ней здоровье, ласка и везение.
Пусть светлый праздник радость принесет,
Всегда хорошим будет настроение.
Поздравления с Пасхой в прозе и картинках
***
Христос Воскрес! Пусть эти традиционные слова звучат сегодня повсюду. Желаю Вам мира, невероятного счастья, доброго здоровья и неизменно великолепного настроения! С праздником Пасхи!
***
С праздником Христова Воскресения! Желаю, чтобы куличи были пышными и ароматными, разговение - легким, встречи с близкими и друзьями - душевными. Пусть сердце откроется для любви и добра!
***
Христос воскрес! Желаю, чтобы сегодня в душе воскресла самая искренняя вера, неутомимая надежда и всепоглощающая любовь! Ведь они способны подарить настоящее счастье! С Пасхой!
***
Поздравляю с Пасхой! Христос Воскрес, так пусть в твоем сердце засияет свет радости, пусть вера остается крепка, а жизнь - полна счастливых и прекрасных мгновений.
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