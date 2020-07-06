Владимирская икона Божией Матери: история, от чего защищает и что нельзя делать в этот праздник

Икона Божией Матери Владимирская является одной из древнейших и наиболее почитаемых.

Сегодня, 6 июля, православная церковь чтит Владимирскую икону Божией Матери. Она является одним из древнейших и наиболее почитаемых образов.

На этой иконе Богородица изображена на золотом фоне, символизирующем божественный свет. За многовековую историю икону реставрировали и переписывали несколько раз, но святые лики сохранились от первоначального образа.

Владимирская икона Божией Матери: история

Согласно преданию, Владимирская икона Богоматери была написана евангелистом Лукой на доске из стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник.

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В начале XII века икона Владычицы попала из Византии на Русь. Князь Юрий Долгорукий поставил этот образ в Вышгородском девичьем монастыре под Киевом.

Когда же князь Андрей, сын Юрия Долгорукого, решил переселиться на Суздальскую землю, то без ведома отца взял с собой икону. По дороге, едва отъехав от города Владимира, кони встали на берегу Клязьмы и не захотели идти дальше. Потрясенный, князь Андрей упал перед иконой и стал молиться. Тогда явилась Богородица со свитком в руке и повелела оставить икону во Владимире, а на месте своего появления выстроить обитель в честь Рождества Ее. Князь выполнил просьбу Богородицы, и с тех пор икона стала именоваться Владимирской.

Сам праздник Владимирской иконы Божией Матери установлен в благодарность за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата. Так, в 1480 году хан Золотой Орды Ахмат с громадными полчищами подошел к реке Угри.

Весь день войска хана и московского князя стояли друг против друга, не начиная решительных действий. Вся Москва тем временем молилась Пресвятой Богородице о спасении. Пресвятая Богородица заступилась за людей. В знак благодарности и был установлен праздник в честь Божьей Матери.

О чем просить икону Божией Матери Владимирскую

Считается, что Владимирская икона Божьей Матери помогает и оберегает страну от врагов. В день памяти этого образа все обращенные к нему слова имеют огромную силу, помогают найти защиту и поддержку Божьей Матери.

Владимирской иконы молятся о сохранении страны, о защите от врагов. К этой иконе обращаются во время различных бедствий и просят о помощи в лечении от болезней.

Что можно делать в праздник Владимирской иконы Божией Матери

В День иконы Божией Матери Владимирская стоит читать молитвы. При этом молиться нужно не только за себя, но и за мир в целом.

Хорошо в этот день поставить свечи за здравие и упокой души. Также следует поблагодарить Божью Матерь и попросить прощения за грехи.

Запреты дня иконы Божией Матери Владимирская

В этот праздник нельзя употреблять жирную пищу. Очиститься нужно не только духовно, но и физически.

Под запретом также грубые слова и сквернословие. Не следует в этот день обижаться и таить в себе негатив. Вместо этого стоит наполнить себя любовью и благодарить все вокруг.

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