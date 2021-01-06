Сегодня православные христиане отмечают Святой Вечер - праздник, предшествующий Рождеству. В этот день утром и днем убирают в доме и готовят 12 постных блюд к столу. А вечером после появления первой зари на небе вся семья садится за стол и смакует праздничными блюдами. Подробнее об истории и традициях Святого Вечера читайте в нашей статье. УНИАН собрал для вас наилучшие пожелания и открытки со Сочельником, которые вы можете переслать своим близким.
Поздравления с Сочельником
В Рождественский Сочельник
Желаю волшебства,
Всех благ, тепла, веселья,
И счастья, и добра.
Звезда над небосводом
Пусть всходит поскорей.
Добра, уюта много
И очень светлых дней.
В Сочельник, накануне Рождества
Спешу сказать вам добрые слова.
Пускай случится с вами чудо
И пусть хорошее случается повсюду.
Пускай теплом надежда вас согреет
И счастлив будет тот, кто верит.
Пусть будет всё у вас благополучно
И с вами шествует удача неразлучно.
В Сочельник рождественский гости придут,
Накроем мы стол из двенадцати блюд,
Ко всем в этот вечер мы будем щедры,
Но сядем за стол после первой звезды.
И спустится Ангел с высокого неба,
Посмотрит - у всех ли достаточно хлеба,
Не держат ли люди голодным свой скот -
Такое поверье в народе живёт.
Пусть ярче сияют нам звёзды с небес,
Сегодня весь мир ожидает чудес,
Пусть мир и любовь войдут к каждому в дом,
Поздравим в Сочельник мы всех с Рождеством.
В Рождественский Сочельник я тебе
Желаю счастья, радости, всех благ,
Здоровья крепкого и лада всей семье,
Пусть будет верным каждый в жизни шаг!
Пускай с небес Господь пошлет удачу,
Чтоб все желания добрые сбылись!
Решить поможет Бог все сложные задачи,
Ты только от души Ему молись!
Сочельник опустился тихо,
Накрыв собою этот мир,
Пусть в Рождество проблем не станет,
И счастье свой сыграет пир!
Ворвется в судьбы вдруг веселье,
Закружит вьюжкой добрый смех,
Обиды в тени отступают,
Объятья распахнет успех!
Поздравляю Вас с Рождественским Сочельником! Желаю, чтобы этот важный день и грядущее Рождество принесли в Ваш дом добрые и радостные вести, здоровье душевное и телесное, мир, любовь и удачу во всех делах! Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать правильный путь и совершать добрые поступки!
В Рождественский Сочельник хочу от всего сердца пожелать, чтобы тебе не страшны были никакие преграды на пути, чтобы рядом всегда были верные друзья и любимые близкие, чтобы счастьем была окутана твоя душа, чтобы накануне праздника сердце избавилось от всего плохого и грустного и приготовилось к новому расцвету сил и счастья.
Наступила волшебная ночь перед самым добрым и мирным праздником - Рождественский сочельник! В эту ночь все ждут чуда и надеются на то, что все плохое наконец забудется и отступит в прошлое! Желаю всем быть в Рождество окруженными только близкими, не терять веры в свои силы и в людей, создавать душевную атмосферу вокруг себя и быть счастливыми!
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В Рождественский сочельник я от души желаю счастья, благополучия, удачи, мира и радости. Пусть накануне праздника твоё сердце обретет надежду, пусть в твою жизнь придет настоящее чудо, пусть для тебя этот мир наполнится светом любви, красоты и благодати, пусть твоя звезда горит ярко, пусть она всегда ведет тебя к большим мечтам.
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