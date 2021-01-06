Сегодня празднуется Святой Вечер, когда семья собирается за праздничным постным ужином.

Сегодня православные христиане отмечают Святой Вечер - праздник, предшествующий Рождеству. В этот день утром и днем убирают в доме и готовят 12 постных блюд к столу. А вечером после появления первой зари на небе вся семья садится за стол и смакует праздничными блюдами. Подробнее об истории и традициях Святого Вечера читайте в нашей статье. УНИАН собрал для вас наилучшие пожелания и открытки со Сочельником, которые вы можете переслать своим близким.

Поздравления с Сочельником

В Рождественский Сочельник

Желаю волшебства,

Всех благ, тепла, веселья,

И счастья, и добра.

Звезда над небосводом

Пусть всходит поскорей.

Добра, уюта много

И очень светлых дней.

В Сочельник, накануне Рождества

Спешу сказать вам добрые слова.

Пускай случится с вами чудо

И пусть хорошее случается повсюду.

Пускай теплом надежда вас согреет

И счастлив будет тот, кто верит.

Пусть будет всё у вас благополучно

И с вами шествует удача неразлучно.

В Сочельник рождественский гости придут,

Накроем мы стол из двенадцати блюд,

Ко всем в этот вечер мы будем щедры,

Но сядем за стол после первой звезды.

И спустится Ангел с высокого неба,

Посмотрит - у всех ли достаточно хлеба,

Не держат ли люди голодным свой скот -

Такое поверье в народе живёт.

Пусть ярче сияют нам звёзды с небес,

Сегодня весь мир ожидает чудес,

Пусть мир и любовь войдут к каждому в дом,

Поздравим в Сочельник мы всех с Рождеством.

В Рождественский Сочельник я тебе

Желаю счастья, радости, всех благ,

Здоровья крепкого и лада всей семье,

Пусть будет верным каждый в жизни шаг!

Пускай с небес Господь пошлет удачу,

Чтоб все желания добрые сбылись!

Решить поможет Бог все сложные задачи,

Ты только от души Ему молись!

Сочельник опустился тихо,

Накрыв собою этот мир,

Пусть в Рождество проблем не станет,

И счастье свой сыграет пир!

Ворвется в судьбы вдруг веселье,

Закружит вьюжкой добрый смех,

Обиды в тени отступают,

Объятья распахнет успех!

Поздравляю Вас с Рождественским Сочельником! Желаю, чтобы этот важный день и грядущее Рождество принесли в Ваш дом добрые и радостные вести, здоровье душевное и телесное, мир, любовь и удачу во всех делах! Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать правильный путь и совершать добрые поступки!

В Рождественский Сочельник хочу от всего сердца пожелать, чтобы тебе не страшны были никакие преграды на пути, чтобы рядом всегда были верные друзья и любимые близкие, чтобы счастьем была окутана твоя душа, чтобы накануне праздника сердце избавилось от всего плохого и грустного и приготовилось к новому расцвету сил и счастья.

Наступила волшебная ночь перед самым добрым и мирным праздником - Рождественский сочельник! В эту ночь все ждут чуда и надеются на то, что все плохое наконец забудется и отступит в прошлое! Желаю всем быть в Рождество окруженными только близкими, не терять веры в свои силы и в людей, создавать душевную атмосферу вокруг себя и быть счастливыми!

***

В Рождественский сочельник я от души желаю счастья, благополучия, удачи, мира и радости. Пусть накануне праздника твоё сердце обретет надежду, пусть в твою жизнь придет настоящее чудо, пусть для тебя этот мир наполнится светом любви, красоты и благодати, пусть твоя звезда горит ярко, пусть она всегда ведет тебя к большим мечтам.

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Автор: Екатерина Пулатова