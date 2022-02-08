Валентинки своими руками / фото ua.depositphotos.com

День святого Валентина - очень теплый и романтичный праздник, когда все влюбленные пары делают друг другу сюрпризы и говорят слова любви. Красиво выразить свои чувства поможет валентинка ручной работы. Если у вас есть дети, можно привлечь их к этому увлекательному и несложному процессу.

Ранее УНИАН рассказывал, что подарить на 14 февраля девушке или парню.

Валентинка из фетра своими руками

Валентинка своими руками / фото ua.depositphotos.com

Фетр - простой и универсальный материал, который необходим для поделок. Для изготовления такой валентинки не нужны навыки шитья или особые умения.

Вам понадобится розовые или красные листы фетра, ножницы, нитка с иголкой и вата. Из фетра вырежьте два одинаковых сердечка и сшейте их крупным швом. Оставьте небольшое отверстие и наполните валентинку ватой изнутри. Затем зашейте сердечко. Валентинка из фетра может быть украшена бисером, пуговицами, кусочками фетра.

Валентинка в технике квиллинг

Техника квиллинг позволяет выложить рисунок любой формы с помощью скрученных бумажных лент. Скрученную бумагу смазывают клеем и приклеивают на картонную основу. Сделать валентинку в технике квиллинг можно несколькими способами: выложить контур сердца, заполнить всё сердце скрученными листами, или же сделать сами листы в форме маленьких сердечек.

Валентинки на прищепках

Валентинки на прищепках / фото pexels.com

Валентинки на прищепках - оригинальный способ поздравить вторую половинку с праздником и вместе с тем украсить дом. Повесьте несколько валентинок на прищепки и прикрепите к нитке или ленте. Ленту с валентинками повесьте над дверью или шкафом. На самих валентинках можно написать пожелания или приклеить фото половинки.

Съедобная валентинка

Валентинки съедобные / фото pixabay

Съедобную валентинку нельзя сохранить на память, зато помимо глаз она порадует желудок. Валентинки часто делают из имбирного печенья. Приготовьте печенье в формочке в виде сердца, или вырежьте сердце из готового печенья. Украсьте валентинку цветной глазурью. Рецепт имбирного печенья читайте на УНИАН.

Объемная валентинка

Объемная валентинка своими руками / фото pexels.com

Объемная валентинка выглядит очень красиво и эффектно. Можно сделать сложную валентинку с переплетением узоров. Процесс изготовления смотрите в видео. Есть и вариант попроще: вырежьте много одинаковых маленьких сердечек, сложите пополам и склейте в центре по линии сгиба. Склеенные валентинки вклейте в центр открытки.

Валентинка-открытка

Валентинка открытка своими руками / фото pexels.com

Простая открытка в форме сердца - самый надежный вариант поделки, с которой справится кто угодно. Такую валентинку можно украсить аппликацией, бисером, блестками или вашим совместным фото с половинкой.

Валентинка-оригами

Японская техника оригами предполагает складывание бумаги без разрезания и склеивания. Техника оригами имеет множество вариантов фигур в форме сердца. Процесс изготовления несложной валентинки смотрите в видео.

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