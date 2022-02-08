Валентинки своими руками можно сделать из картона, бумаги и даже из теста.

День святого Валентина - очень теплый и романтичный праздник, когда все влюбленные пары делают друг другу сюрпризы и говорят слова любви. Красиво выразить свои чувства поможет валентинка ручной работы. Если у вас есть дети, можно привлечь их к этому увлекательному и несложному процессу.

Ранее УНИАН рассказывал, что подарить на 14 февраля девушке или парню.

Валентинка из фетра своими руками

Фетр - простой и универсальный материал, который необходим для поделок. Для изготовления такой валентинки не нужны навыки шитья или особые умения.

Вам понадобится розовые или красные листы фетра, ножницы, нитка с иголкой и вата. Из фетра вырежьте два одинаковых сердечка и сшейте их крупным швом. Оставьте небольшое отверстие и наполните валентинку ватой изнутри. Затем зашейте сердечко. Валентинка из фетра может быть украшена бисером, пуговицами, кусочками фетра.

Валентинка в технике квиллинг

Техника квиллинг позволяет выложить рисунок любой формы с помощью скрученных бумажных лент. Скрученную бумагу смазывают клеем и приклеивают на картонную основу. Сделать валентинку в технике квиллинг можно несколькими способами: выложить контур сердца, заполнить всё сердце скрученными листами, или же сделать сами листы в форме маленьких сердечек.

Валентинки на прищепках

Валентинки на прищепках - оригинальный способ поздравить вторую половинку с праздником и вместе с тем украсить дом. Повесьте несколько валентинок на прищепки и прикрепите к нитке или ленте. Ленту с валентинками повесьте над дверью или шкафом. На самих валентинках можно написать пожелания или приклеить фото половинки.

Съедобная валентинка

Съедобную валентинку нельзя сохранить на память, зато помимо глаз она порадует желудок. Валентинки часто делают из имбирного печенья. Приготовьте печенье в формочке в виде сердца, или вырежьте сердце из готового печенья. Украсьте валентинку цветной глазурью. Рецепт имбирного печенья читайте на УНИАН.

Объемная валентинка

Объемная валентинка выглядит очень красиво и эффектно. Можно сделать сложную валентинку с переплетением узоров. Процесс изготовления смотрите в видео. Есть и вариант попроще: вырежьте много одинаковых маленьких сердечек, сложите пополам и склейте в центре по линии сгиба. Склеенные валентинки вклейте в центр открытки.

Валентинка-открытка

Простая открытка в форме сердца - самый надежный вариант поделки, с которой справится кто угодно. Такую валентинку можно украсить аппликацией, бисером, блестками или вашим совместным фото с половинкой.

Валентинка-оригами

Японская техника оригами предполагает складывание бумаги без разрезания и склеивания. Техника оригами имеет множество вариантов фигур в форме сердца. Процесс изготовления несложной валентинки смотрите в видео.

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