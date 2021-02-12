Валентинки своими руками / фото ua.depositphotos.com

День святого Валентина - это прекрасный повод выразить свои чувства и подарить половинке приятные воспоминания. Лучший способ это сделать - вложить частичку души в валентинки ручной работы. Не важно, встречаетесь ли вы лишь месяц или женаты уже много лет - такую домашнюю открытку приятно получить любому. А если вы ещё не признались в чувствах - напишите искренние слова на собственноручно сделанной валентинке!

Как сделать валентинку - красивые идеи с фото

Самый простой вариант валентинки - плоская открывающаяся валентинка из цветной бумаги. Для этого лист бумаги нужно согнуть и вырезать ножницами по контуру, оставив в сохранности линии сгиба. На схеме ниже место сгиба указано стрелочкой и жирной линией.

Валентинка из бумаги / фото pinterest.com

Отличное украшение для дома можно сделать из валентинок и прищепок. Прикрепите несколько бумажных сердечек к нитке и растяните в комнате. Валентинки могут быть разных цветов и с украшениями. Также между сердечками можно прикрепить другие романтичные вещи - ваши совместные фото, билеты и небольшие украшения.

Валентинки на прищепке / фото pinterest.com

Красивое украшение можно сделать с помощью техники квиллинг. Для этого вам понадобится бумага для квиллинга разных цветов. Полоски бумаги скручиваются в тугую спираль на толстую иглу или зубочистку. Одна из сторон спирали смазывается клеем и приклеивается к бумаге. Таким образом из скрученной бумаги можно выложить сердечко или аппликацию для валентинки.

Валентинки из техники квиллинг / фото pinterest.com

Ещё одна интересная идея - валентинка в технике оригами, которую можно сложить из цветной бумаги. Понадобится лишь немного сноровки.

Валентинка оригами / фото pinterest.com

Оригинальную валентинку можно сделать из картона и ниток. Вырежьте контур сердца из плотного картона и обвяжите шерстяной нитью. Можно использовать нити разных цветов. Такими валентинками можно украсить дом к романтичному ужину.

Валентинка из ниток / фото pinterest.com

Простая, но очень симпатичная валентинка с аппликацией и конвертом поможет оригинально выразить чувства. На большую валентинку из картона наклейте вырезанные из бумаги элементы - буквы, сердечки, цветы, ангелов. Внизу сделайте небольшой конверт с карманом. Именно в этот конверт положите любовную записку или подарок - вашу половинку удивит такая оригинальность.

Валентинка с аппликацией / фото pinterest.com

Для изготовления валентинки со сложным рисунком воспользуйтесь шаблоном - распечатайте желаемый рисунок и используйте его как трафарет для вашего творения. Такую валентинку можно изготовить из цветной бумаги или из белой, чтобы приклеить на красный фон.

Шаблон валентинки / фото pinterest.com

Оригинально выглядит валентинка с узором из рук. Её можно изготовить по готовому шаблону. Более простой вариант - сделать большую валентинку и смазать ладони краской, а затем быстро приложить их к бумаге, чтобы узор отпечатался. Таким образом, вы сможете вложить в валентинку тепло собственных рук. Дополните валентинку украшениями по вкусу или текстом.

Валентинка с руками / фото pinterest.com

Интересно выглядит объемная валентинка, которую можно использовать как шкатулку для небольшого подарка или ювелирного украшения. Такое объёмное украшение нужно вырезать по шаблону и сложить.

Объемная валентинка / фото pinterest.com

Смотрите видео о том, как сделать объёмную валентинку.

Ещё одно необычное изделие на День Валентина - кораблик любви в технике оригами. Сложите кораблик из цветной бумаги и воткните в его центр палочку. Вместо паруса прикрепите валентинку. Сам кораблю можно наполнить конфетами или лепестками цветов.

Кораблик оригами / фото pinterest.com

Для украшения открытки на 14 февраля можно использовать свечи. Приклейте к бумаге маленькие свечи, которые используются на дне рождения, и не забудьте добавить романтическую надпись. Такая оригинальная валентинка выглядит очень трогательно.

Валентинка со свечами / фото pinterest.com

Гирлянды из валентинок - хорошее украшение для дома в праздничный день. Для изготовления гирлянды вам понадобятся бумажные сердечки, прочная нить и дырокол. Гирлянды могут быть как вертикальными, так и горизонтальными из нанизанных в ряд валентинок. 

Гирлянда из валентинки / фото pinterest.com

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Автор: Екатерина Пулатова