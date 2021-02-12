Собственноручно сделанные валентинки помогут вам выразить любовь и заботу.

День святого Валентина - это прекрасный повод выразить свои чувства и подарить половинке приятные воспоминания. Лучший способ это сделать - вложить частичку души в валентинки ручной работы. Не важно, встречаетесь ли вы лишь месяц или женаты уже много лет - такую домашнюю открытку приятно получить любому. А если вы ещё не признались в чувствах - напишите искренние слова на собственноручно сделанной валентинке!

Как сделать валентинку - красивые идеи с фото

Самый простой вариант валентинки - плоская открывающаяся валентинка из цветной бумаги. Для этого лист бумаги нужно согнуть и вырезать ножницами по контуру, оставив в сохранности линии сгиба. На схеме ниже место сгиба указано стрелочкой и жирной линией.

Отличное украшение для дома можно сделать из валентинок и прищепок. Прикрепите несколько бумажных сердечек к нитке и растяните в комнате. Валентинки могут быть разных цветов и с украшениями. Также между сердечками можно прикрепить другие романтичные вещи - ваши совместные фото, билеты и небольшие украшения.

Красивое украшение можно сделать с помощью техники квиллинг. Для этого вам понадобится бумага для квиллинга разных цветов. Полоски бумаги скручиваются в тугую спираль на толстую иглу или зубочистку. Одна из сторон спирали смазывается клеем и приклеивается к бумаге. Таким образом из скрученной бумаги можно выложить сердечко или аппликацию для валентинки.

Ещё одна интересная идея - валентинка в технике оригами, которую можно сложить из цветной бумаги. Понадобится лишь немного сноровки.

Оригинальную валентинку можно сделать из картона и ниток. Вырежьте контур сердца из плотного картона и обвяжите шерстяной нитью. Можно использовать нити разных цветов. Такими валентинками можно украсить дом к романтичному ужину.

Простая, но очень симпатичная валентинка с аппликацией и конвертом поможет оригинально выразить чувства. На большую валентинку из картона наклейте вырезанные из бумаги элементы - буквы, сердечки, цветы, ангелов. Внизу сделайте небольшой конверт с карманом. Именно в этот конверт положите любовную записку или подарок - вашу половинку удивит такая оригинальность.

Для изготовления валентинки со сложным рисунком воспользуйтесь шаблоном - распечатайте желаемый рисунок и используйте его как трафарет для вашего творения. Такую валентинку можно изготовить из цветной бумаги или из белой, чтобы приклеить на красный фон.

Оригинально выглядит валентинка с узором из рук. Её можно изготовить по готовому шаблону. Более простой вариант - сделать большую валентинку и смазать ладони краской, а затем быстро приложить их к бумаге, чтобы узор отпечатался. Таким образом, вы сможете вложить в валентинку тепло собственных рук. Дополните валентинку украшениями по вкусу или текстом.

Интересно выглядит объемная валентинка, которую можно использовать как шкатулку для небольшого подарка или ювелирного украшения. Такое объёмное украшение нужно вырезать по шаблону и сложить.

Смотрите видео о том, как сделать объёмную валентинку.

Ещё одно необычное изделие на День Валентина - кораблик любви в технике оригами. Сложите кораблик из цветной бумаги и воткните в его центр палочку. Вместо паруса прикрепите валентинку. Сам кораблю можно наполнить конфетами или лепестками цветов.

Для украшения открытки на 14 февраля можно использовать свечи. Приклейте к бумаге маленькие свечи, которые используются на дне рождения, и не забудьте добавить романтическую надпись. Такая оригинальная валентинка выглядит очень трогательно.

Гирлянды из валентинок - хорошее украшение для дома в праздничный день. Для изготовления гирлянды вам понадобятся бумажные сердечки, прочная нить и дырокол. Гирлянды могут быть как вертикальными, так и горизонтальными из нанизанных в ряд валентинок.

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Автор: Екатерина Пулатова