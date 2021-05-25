Профессиональный праздник недавно основан президентом Украины.

Сегодня, 25 мая, в Украине впервые отмечается День Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будем отдыхать в первый месяц летаПраздник основан соответствующим указом президента Украины №181/2021 от 29 апреля 2021 года. Перед тем, 14 апреля, проект данного указа одобрил Кабинет министров Украины.

Дата для праздника была выбрана не случайно, ведь в этот день в 2006 году постановлением Кабмина было предусмотрено образование администрации Госспецсвязи на базе Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины, который был ликвидирован.

Профессиональный праздник установлен с целью доведения до сведения широких слоев населения реального назначения и задачи подразделений Госспецсвязи.

Так, их главными задачами являются обеспечение функционирования и развития государственной системы правительственной связи, формирование и реализация государственной политики в сферах криптографической и технической защиты информации, киберзащиты, телекоммуникаций, пользования радиочастотным ресурсом Украины, почтовой связи специального назначения, правительственной фельдъегерской связи и обеспечения функционирования национальной системы конфиденциальной связи.

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Автор: Алина Вишневская