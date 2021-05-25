Сегодня, 25 мая, в Украине впервые отмечается День Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будем отдыхать в первый месяц летаПраздник основан соответствующим указом президента Украины №181/2021 от 29 апреля 2021 года. Перед тем, 14 апреля, проект данного указа одобрил Кабинет министров Украины.
Дата для праздника была выбрана не случайно, ведь в этот день в 2006 году постановлением Кабмина было предусмотрено образование администрации Госспецсвязи на базе Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины, который был ликвидирован.
Профессиональный праздник установлен с целью доведения до сведения широких слоев населения реального назначения и задачи подразделений Госспецсвязи.
Так, их главными задачами являются обеспечение функционирования и развития государственной системы правительственной связи, формирование и реализация государственной политики в сферах криптографической и технической защиты информации, киберзащиты, телекоммуникаций, пользования радиочастотным ресурсом Украины, почтовой связи специального назначения, правительственной фельдъегерской связи и обеспечения функционирования национальной системы конфиденциальной связи.
Вас также может заинтересовать:
- Праздники в мае: какие события и знаменательные даты будем отмечать в этом месяце
- День отца 2021: какого числа отмечают, история и особенности праздника
- Вознесение Господне 2021: дата праздника, что можно и запрещено делать
- День Конституции Украины 2021: дата, история и праздничные выходные
- Троица 2021: какого числа, традиции и запреты троицы, приметы дня
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram