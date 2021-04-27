Пасха - один из главных атрибутов праздничного стола на Светлое Христово Воскресение. Существует много разных рецептов этой вкусности. Интересный вкус, в частности, будет у кулича, приготовленного из творога с добавлением цедры апельсина.
Творожно-апельсиновая пасха
- Мука - 300 г
- Творог (без комочков) - 400 г
- Яйцо куриное - 4 шт.
- Сахар - 220 г
- Масло сливочное - 100 г
- Апельсин (цедра) - 2 шт.
- Сода - 1 ч. л. (без горки)
- Сок лимонный - 2 ст. л.
- Изюм - по вкусу
- Миндаль - 120 г
- Ванилин - по вкусу
Для глазури
- Сок лимонный - 4 ч. л.
- Сахарная пудра - 4 ст. л.
Вымыть изюм и залить кипятком на 15 минут. Обсушить его на полотенце. Орехи слегка обжарить и измельчить на кусочки.
Сливочное масло комнатной температуры растереть с сахаром и ванилином. Добавить мягкий творог и растереть массу.
Читайте такжеТрадиционная пасха: рецепт вкусной праздничной выпечкиПо одному вбить яйца комнатной температуры, каждый раз размешивать до однородности и гладкости.
Добавить натертую на мелкой терке цедру из двух апельсинов (только тонкий оранжевый слой). Всыпать изюм и измельченный миндаль. Все тщательно перемешать.
Всыпать соду и залить ее соком лимона, перемешать, когда пройдет реакция.
Просеянную муку всыпать частями и тщательно перемешивать. Тесто должно получиться достаточно густым и липким. Выложить его в формочки, заполняя их на 2/3 объема.
Отправить в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. Готовность проверять с помощью деревянной зубочистки: проткнув пасху, она должна выйти сухой.
Для глазури растереть сахарную пудру с лимонным соком. Покрыть ею пасхи и украсить по собственному вкусу.
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