Рецепт творожно-апельсиновой пасхи / фото ua.depositphotos.com

Пасха - один из главных атрибутов праздничного стола на Светлое Христово Воскресение. Существует много разных рецептов этой вкусности. Интересный вкус, в частности, будет у кулича, приготовленного из творога с добавлением цедры апельсина.

Творожно-апельсиновая пасха

  • Мука - 300 г
  • Творог (без комочков) - 400 г
  • Яйцо куриное - 4 шт.
  • Сахар - 220 г
  • Масло сливочное - 100 г
  • Апельсин (цедра) - 2 шт.
  • Сода - 1 ч. л. (без горки)
  • Сок лимонный - 2 ст. л.
  • Изюм - по вкусу
  • Миндаль - 120 г
  • Ванилин - по вкусу

Для глазури

  • Сок лимонный - 4 ч. л.
  • Сахарная пудра - 4 ст. л.

Вымыть изюм и залить кипятком на 15 минут. Обсушить его на полотенце. Орехи слегка обжарить и измельчить на кусочки.

Сливочное масло комнатной температуры растереть с сахаром и ванилином. Добавить мягкий творог и растереть массу.

Читайте такжеТрадиционная пасха: рецепт вкусной праздничной выпечкиПо одному вбить яйца комнатной температуры, каждый раз размешивать до однородности и гладкости.

Добавить натертую на мелкой терке цедру из двух апельсинов (только тонкий оранжевый слой). Всыпать изюм и измельченный миндаль. Все тщательно перемешать.

Всыпать соду и залить ее соком лимона, перемешать, когда пройдет реакция.

Просеянную муку всыпать частями и тщательно перемешивать. Тесто должно получиться достаточно густым и липким. Выложить его в формочки, заполняя их на 2/3 объема.

Отправить в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. Готовность проверять с помощью деревянной зубочистки: проткнув пасху, она должна выйти сухой.

Для глазури растереть сахарную пудру с лимонным соком. Покрыть ею пасхи и украсить по собственному вкусу.

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Автор: Иван Бойко