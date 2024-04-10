Светлый праздник Вознесение Господне имеет много обычаев и примет.

Через 40 дней после светлой Пасхи верующие отмечают Вознесение Господне 2024 - в этом году оно наступит 13 июня. Христиане верят, что после чудесного воскресения Иисус ещё 40 дней находился на земле и давал ученикам свои последние уроки. После этого Христос попрощался с апостолами и вознесся на небеса.

У украинцев есть много давних вознесенских обычаев и примет. Мы расскажем, что нужно сделать на Вознесение, чтобы праздник прошел счастливо и принес Божье благословение.

Вознесение Господне - традиции

На праздник Вознесение в церквях проводятся праздничные службы и всенощные. В этот день можно посетить церковную службу и обратиться к Богу с искренними словами. Молитва на Вознесение обязательно будет услышана, если слова произнесены от чистого сердца.

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Также в храме или дома можно поставить свечу и помолиться за упокой умерших близких, чтобы они вознеслись в Царство Небесное.

Некоторые христиане на Вознесение совершают паломничество на Елеонскую гору в Иерусалиме. Считается, что именно с этой вершины Иисус вознесся на небеса.

В домах к празднику пекут специальное обрядовое печенье - вознесенские лесенки, как символ Вознесения Иисуса на небеса. Угощение раздают всем близким. Считается, что "перекладин" на печенье должно быть семь - по числу небес.

Существует поверье, что в этот праздник Иисус возвращается на Землю в виде странника. Поэтому счастливой приметой на Вознесение считается подать милостыню, сделать пожертвование или помочь незнакомцу на улице.

Также к этому празднику, как и на Троицу, украинцы украшают дом зеленью и свежими травами.

Погодные приметы на Вознесение Господне

По погоде в этот праздник предсказывают, каким будет лето в этом году. Вот какие приметы на Вознесение Господне известны в народе:

За сорок дней до Вознесения прекращаются заморозки.

Гроза или град на Вознесение предвещают плохой урожай.

Хорошая погода на Вознесение продержится до Михайлова дня (8 ноября).

Утренняя вознесенская роса целебная.

Если пошел дождь, то на Илью Пророка (20 июля) будет гроза.

Считается, что после Вознесения заморозки полностью прекращаются и уже можно купаться в реках.

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