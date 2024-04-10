Через 40 дней после светлой Пасхи верующие отмечают Вознесение Господне 2024 - в этом году оно наступит 13 июня. Христиане верят, что после чудесного воскресения Иисус ещё 40 дней находился на земле и давал ученикам свои последние уроки. После этого Христос попрощался с апостолами и вознесся на небеса.
У украинцев есть много давних вознесенских обычаев и примет. Мы расскажем, что нужно сделать на Вознесение, чтобы праздник прошел счастливо и принес Божье благословение.
Вознесение Господне - традиции
На праздник Вознесение в церквях проводятся праздничные службы и всенощные. В этот день можно посетить церковную службу и обратиться к Богу с искренними словами. Молитва на Вознесение обязательно будет услышана, если слова произнесены от чистого сердца.
Также в храме или дома можно поставить свечу и помолиться за упокой умерших близких, чтобы они вознеслись в Царство Небесное.
Некоторые христиане на Вознесение совершают паломничество на Елеонскую гору в Иерусалиме. Считается, что именно с этой вершины Иисус вознесся на небеса.
В домах к празднику пекут специальное обрядовое печенье - вознесенские лесенки, как символ Вознесения Иисуса на небеса. Угощение раздают всем близким. Считается, что "перекладин" на печенье должно быть семь - по числу небес.
Существует поверье, что в этот праздник Иисус возвращается на Землю в виде странника. Поэтому счастливой приметой на Вознесение считается подать милостыню, сделать пожертвование или помочь незнакомцу на улице.
Также к этому празднику, как и на Троицу, украинцы украшают дом зеленью и свежими травами.
Погодные приметы на Вознесение Господне
По погоде в этот праздник предсказывают, каким будет лето в этом году. Вот какие приметы на Вознесение Господне известны в народе:
- За сорок дней до Вознесения прекращаются заморозки.
- Гроза или град на Вознесение предвещают плохой урожай.
- Хорошая погода на Вознесение продержится до Михайлова дня (8 ноября).
- Утренняя вознесенская роса целебная.
- Если пошел дождь, то на Илью Пророка (20 июля) будет гроза.
Считается, что после Вознесения заморозки полностью прекращаются и уже можно купаться в реках.