Традиции на Вознесение Господне / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Через 40 дней после светлой Пасхи верующие отмечают Вознесение Господне 2024 - в этом году оно наступит 13 июня. Христиане верят, что после чудесного воскресения Иисус ещё 40 дней находился на земле и давал ученикам свои последние уроки. После этого Христос попрощался с апостолами и вознесся на небеса.

У украинцев есть много давних вознесенских обычаев и примет. Мы расскажем, что нужно сделать на Вознесение, чтобы праздник прошел счастливо и принес Божье благословение.

Вознесение Господне - традиции

На праздник Вознесение в церквях проводятся праздничные службы и всенощные. В этот день можно посетить церковную службу и обратиться к Богу с искренними словами. Молитва на Вознесение обязательно будет услышана, если слова произнесены от чистого сердца.

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Также в храме или дома можно поставить свечу и помолиться за упокой умерших близких, чтобы они вознеслись в Царство Небесное.

Некоторые христиане на Вознесение совершают паломничество на Елеонскую гору в Иерусалиме. Считается, что именно с этой вершины Иисус вознесся на небеса.

Что можно делать в праздник Вознесения / скриншот с YouTube

В домах к празднику пекут специальное обрядовое печенье - вознесенские лесенки, как символ Вознесения Иисуса на небеса. Угощение раздают всем близким. Считается, что "перекладин" на печенье должно быть семь - по числу небес.

Существует поверье, что в этот праздник Иисус возвращается на Землю в виде странника. Поэтому счастливой приметой на Вознесение считается подать милостыню, сделать пожертвование или помочь незнакомцу на улице.

Также к этому празднику, как и на Троицу, украинцы украшают дом зеленью и свежими травами.

Погодные приметы на Вознесение Господне

По погоде в этот праздник предсказывают, каким будет лето в этом году. Вот какие приметы на Вознесение Господне известны в народе:

  • За сорок дней до Вознесения прекращаются заморозки.
  • Гроза или град на Вознесение предвещают плохой урожай.
  • Хорошая погода на Вознесение продержится до Михайлова дня (8 ноября).
  • Утренняя вознесенская роса целебная.
  • Если пошел дождь, то на Илью Пророка (20 июля) будет гроза.

Считается, что после Вознесения заморозки полностью прекращаются и уже можно купаться в реках.

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