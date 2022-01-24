Татьянин день - один из крупных христианских зимних праздников, который очень любят в народе. Отмечается он 25 января. В этот день христиане посещают церковь и молятся святой Татьяне о прибавлении ума. Студенты празднуют свой "профессиональный" праздник - День студента. А тезки святой отмечают День ангела Татьяны.
Татьянин день 2022 - красивые стихи и проза
В Татьянин день я поздравляю,
Желаю счастья Вам сердечно,
За руку пусть ведет Татьяна
Дорогой жизни безупречной.
Пускай она дает Вам силы
И помогает Вам во всем,
Чтоб трудности не подкосили,
Здоровье било чтоб ключом.
***
Пусть Татьянин день согреет Вашу душу
И наполнит сердце верой и теплом.
Заступница святая, сон Ваш не нарушив,
Пусть благословеньем Ваш одарит дом.
Пусть Вас украшает из любви одежда,
И покров из счастья пусть укроет Вас.
Дар святой Татьяны — светлая надежда
Пусть Вас наполняет каждый день и час.
***
С днём Татьяны поздравляю!
И от всей души желаю
Я бокал тебе вина,
В нём удачи чтоб сполна!
Пей до дна напиток счастья,
Чтоб исчезли все ненастья.
Пусть всё сложится, случится,
Пусть любовь над всем свершится!
***
Поздравляю с Татьяниным днем!
Пусть забудутся все неудачи.
Пусть приходят успехи во всём,
Чтоб решались любые задачи.
Счастье будет, здоровье придет.
Исполнение заветных желаний
Поскорее пусть вам принесет
Замечательный праздник Татьянин!
***
В Татьянин день тебе желаю
Я святость духа обрести,
Жить без забот, тоски не зная,
В тепле, уюте и любви!
Чтоб каждый день тебе был дорог,
Как праздник чуда и добра,
Пускай Святая с именем Татьяна
Хранит твой дом от бед всегда!
***
В Татьянин день желаю тебе: счастья,
Любви, надежды, радости и света.
Пусть стороной обходят все ненастья,
И добротой душа будет согрета.
***
В Татьянин день желаю
Тебе только добра,
И счастьем пусть сияют
Всегда твои глаза.
Пусть сердце будет полно
От солнечной любви,
А настроения волны
Уносят от тоски.
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Поздравляю с днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.
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С Татьяниным днем поздравляем! Пусть сбудутся все ваши сердечные желания! Пусть радость этого дня станет важным атрибутом всей вашей дальнейшей жизни. С праздником!
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С днём Татьяны! Желаю мудрости и сил, здоровья и красоты, удачи и успеха, понимания и поддержки близких, мужества и любви сердца, вдохновения и радости души, разнообразия и волшебства жизни.
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В Татьянин день от чистого сердца желаю чудесных и весёлых ощущений, большой и светлой любви, разносторонних и интересных увлечений, невероятно счастливых и насыщенных дней, добрых и радостных новостей, несомненной и постоянной удачи.