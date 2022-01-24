Красивые поздравления с Татьяниным днем 2022 в картинках и открытках собрал УНИАН.

Татьянин день - один из крупных христианских зимних праздников, который очень любят в народе. Отмечается он 25 января. В этот день христиане посещают церковь и молятся святой Татьяне о прибавлении ума. Студенты празднуют свой "профессиональный" праздник - День студента. А тезки святой отмечают День ангела Татьяны.

Татьянин день 2022 - красивые стихи и проза

В Татьянин день я поздравляю,

Желаю счастья Вам сердечно,

За руку пусть ведет Татьяна

Дорогой жизни безупречной.

Пускай она дает Вам силы

И помогает Вам во всем,

Чтоб трудности не подкосили,

Здоровье било чтоб ключом.

***

Пусть Татьянин день согреет Вашу душу

И наполнит сердце верой и теплом.

Заступница святая, сон Ваш не нарушив,

Пусть благословеньем Ваш одарит дом.

Пусть Вас украшает из любви одежда,

И покров из счастья пусть укроет Вас.

Дар святой Татьяны — светлая надежда

Пусть Вас наполняет каждый день и час.

***

С днём Татьяны поздравляю!

И от всей души желаю

Я бокал тебе вина,

В нём удачи чтоб сполна!

Пей до дна напиток счастья,

Чтоб исчезли все ненастья.

Пусть всё сложится, случится,

Пусть любовь над всем свершится!

***

Поздравляю с Татьяниным днем!

Пусть забудутся все неудачи.

Пусть приходят успехи во всём,

Чтоб решались любые задачи.

Счастье будет, здоровье придет.

Исполнение заветных желаний

Поскорее пусть вам принесет

Замечательный праздник Татьянин!

***

В Татьянин день тебе желаю

Я святость духа обрести,

Жить без забот, тоски не зная,

В тепле, уюте и любви!

Чтоб каждый день тебе был дорог,

Как праздник чуда и добра,

Пускай Святая с именем Татьяна

Хранит твой дом от бед всегда!

***

В Татьянин день желаю тебе: счастья,

Любви, надежды, радости и света.

Пусть стороной обходят все ненастья,

И добротой душа будет согрета.

***

В Татьянин день желаю

Тебе только добра,

И счастьем пусть сияют

Всегда твои глаза.

Пусть сердце будет полно

От солнечной любви,

А настроения волны

Уносят от тоски.

***

Поздравляю с днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.

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С Татьяниным днем поздравляем! Пусть сбудутся все ваши сердечные желания! Пусть радость этого дня станет важным атрибутом всей вашей дальнейшей жизни. С праздником!

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С днём Татьяны! Желаю мудрости и сил, здоровья и красоты, удачи и успеха, понимания и поддержки близких, мужества и любви сердца, вдохновения и радости души, разнообразия и волшебства жизни.

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В Татьянин день от чистого сердца желаю чудесных и весёлых ощущений, большой и светлой любви, разносторонних и интересных увлечений, невероятно счастливых и насыщенных дней, добрых и радостных новостей, несомненной и постоянной удачи.

Картинки и открытки с Днем Татьяны 2022