Сырная пасха рецепт / фото ua.depositphotos.com

Сырная пасха - популярное в Украине и России блюдо из творога в форме усеченной пирамиды, что символизирует Гроб Господень. Часто её изготавливают в специальной посуде - пасочнице. Рецепт сырной пасхи несложный, но для удачного блюда рекомендуется использовать творог лучшего качества. По вкусу в лакомство добавляют шоколад, изюм, цукаты. Если ваши гости и родные не любят традиционные пасхи из теста, легкий сырный десерт будет отличным выбором на Пасху.

Сырная пасха в духовке

  • Творог - 400 г.
  • Куриные яйца - 8 шт.
  • Сливочное масло - 70 г.
  • Сахар - 100 г.
  • Ванилин - 2 г.
  • Изюм - 100 г.

Духовку включить разогреваться до 180 градусов. Сливочное масло заранее достать из холодильника. Творог растереть через сито, добавить сахар и ванилин. Сливочное масло растопить на водяной бане и добавить в творожную массу. Яйца отдельно взбить блендером и вмешать в массу. Последним добавить в тесто изюм или цукаты. Переложить в формы для запекания и поставить в духовку. Запекать 40 минут при 180 градусах. 

Сырная пасха с цукатами / фото ua.depositphotos.com

Сырная пасха с цукатами без выпечки

  • Творог - 1 кг.
  • Масло сливочное - 200 г.
  • Сахар - 150 г.
  • Яйца - 3 шт.
  • Ванилин - 2 г.
  • Сливки - 400 мл.
  • Цукаты - 1 ст.

Сливочное масло заранее достать из холодильника, чтобы оно размягчилось. Творог измельчить миксером. В небольшой кастрюле взбить яйца с сахаром, добавить сливки и ванилин. Поставить на небольшой огонь и довести до кипения. Варить 5 минут после закипания и снять с огня.

Творог перемешать с размягченным маслом, затем добавить сливочную массу с яйцами и снова перемешать. Добавить цукаты, перемешать. Пасочницу выстелить марле в 3 слоя, оставить длинные края. Залить тесто в формы и завернуть края марли. Поставить сверху на каждую пасху груз и оставить в холодильнике на 12 часов. После этого пасху можно доставать.

Сырная пасха с шоколадом рецепт / фото ua.depositphotos.com

Шоколадная сырная пасха

  • Творог - 1 кг
  • Желтки - 2 шт.
  • Сливочное масло - 200 г.
  • Сахар - 200-250 г.
  • Сметана - 150 г.
  • Шоколад - 50 г.
  • Изюм - 50 г.
  • Ванилин - 2 г.

Творог перетереть через сито. Размягченное сливочное масло растереть с сахаром до однородности, смешать с творогом. К массе добавить ванилин, яичные желтки и щепотку соли. Понемногу добавлять сметану, тщательно вымешивая тесто. Изюм залить кипятком на 10 минут и перемешать с творогом. Шоколад быстро натереть на терке и сразу перемешать с тестом. Форму для пасхи выстелить марлей и выложить тесто. Закрыть все края и поставить сверху груз. Оставить в холодильнике на 2 дня.

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Автор: Екатерина Пулатова