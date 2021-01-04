Этот церковный праздник отмечается всей семьей.

По давней традиции, празднование Рождества начинается за день до праздника. 6 января православная церковь празднует Сочельник, когда верующие очищают душу и тело и готовятся к встрече Рождества Христова. Днем на этот праздник ходят в церковь, а вечером после появления первой зари подают ужин из двенадцати постных блюд, за которым собирается вся семья.

История Святого Вечера

В течение первых трех веков христиане не имели отдельного праздника Рождества Христова. Впервые Рождество Христово начали праздновать лишь в IV в. Дата рождения Иисуса не упомянута в Библии, поэтому праздник рождения Божьего Сына был привязан к языческому празднику рождения Солнца - 25 декабря, который христиане наделили новым смыслом. Большинство церквей мира сейчас отмечают Рождество 25 декабря по современному, григорианскому календарю. Однако некоторые церкви, в том числе и УПЦ, встречают праздник 25 декабря по старому юлианскому календарю. Но в григорианском календаре в этот день значится дата 7 января из-за расхождения календарей в 13 дней.

Традиции и запреты в Сочельник

К празднованию Святого ужина готовятся с самого утра. Хозяйки готовят 12 праздничных блюд на ужин. Блюда на Сочельник обязательно должны быть постными, поскольку 6 января все еще продолжается Рождественский пост. В этот день также запрещен алкоголь, однако разрешена рыба.

Встречать Сочельник обязательно надо в убранном доме. На праздник надо одеваться в праздничную чистую одежду. В доме под иконами устанавливают дидуха из снопа ржи, символизирующего изобилие.

Читайте такжеСочельник 2021 - история, традиции и приметы вечера перед РождествомДнем люди ходят в церковь и посещают службу. Весь день кроме детей и больных никому нельзя есть до появления первой зари на небе. После того как появится звезда, вся семья садится к столу. На ужин подают 12 блюд, среди которых обязательно должны быть узвар и кутья, а также часто готовят вареники с капустой или картофелем, постный борщ, голубцы с кашей, жареную рыбу.

За ужином нельзя ссориться и выходить из-за стола до его окончания. Если кого-то из родных нет дома или он умер - ему также ставят на стол тарелку и ложку. Если кто-то на Сочельник придет в гости - его обязательно следует накормить.

После ужина ночью девушки проводят гадание на женихов. А дети ночью ходят по соседним домам и колядуют. Принято также посещать с праздничным ужином крестных.

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Автор: Екатерина Пулатова