7 января православная церковь отмечает Рождество Христово - велики праздник, посвященный рождению Иисуса в Вифлееме от Девы Марии. Это один из самых больших праздников всех христиан. Дата празднования отличается среди разных конфессий. Католики и большинство протестантов отмечают Рождество по современному григорианскому календарю. А у православной церкви дата рождения Христа празднуется на 13 дней позже - по старому, юлианскому календарю, от которого еще не отказалась церковь.
Поздравления с наступающим Рождеством
Поздравляю с Рождеством!
Пусть наполнит праздник дом,
Будет пусть в душе тепло
И спокойно, и светло,
Все забыть обиды надо,
Мир — вот лучшая награда,
В жизнь открыть листочек новый
В праздник — Рождество Христово!
В этот светлый, зимний вечер
Поздравляю с Рождеством!
Пусть здоровье будет крепче,
И добро заходит в дом.
Чистоты тебе душевной,
Веры в чудо, теплоты.
И пусть в этот день волшебный
Все сбываются мечты!
Ночь Рождества уж за окном.
Мы в эту ночь, конечно, ждем,
Чтоб нас хранили небеса,
А в жизни были чудеса.
Так пусть в душе покой случится,
И счастье в каждый дом стучится,
Не будет войн на белом свете,
И не болеют наши дети!
От всего сердца поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю добра, счастья, радости и веселья, пусть на Вашем жизненном пути никогда не встречается уныние и какие-либо неприятности. Будьте всегда счастливы и жизнерадостны, творите добро, которое обязательно к Вам вернется в десятикратном размере!
Чуда чудного желаю.
С Рождеством вас поздравляю!
Жить вам в счастье и любви.
Пусть воплощаются мечты.
Благополучных и красивых
Дней волшебных и счастливых.
Финансов щедрых вам желаю.
Светлых благ и, снова, поздравляю!
Светлый праздник Рождества
Нам встречать пришла пора.
Запускайте радость в сердце
И добром спешите греться.
Верьте в Бога, не грешите,
Счастье с близкими делите.
Пусть приходит к вам удача
И достаток с ней в придачу.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, сил вам и любви.
Поздравляю с Рождеством.
Пусть полной чашей будет дом.
Пусть в нём будет всё что нужно,
Живите весело и дружно.
Этот праздник принесёт
Много радостных забот.
Пусть Господь поможет вам,
Внемлет вашим всем мольбам.
Пусть рождественских чудес
Он отправит вам с небес.
Блестят пусть празднично иголки
И ждут подарочки у ёлки.
Поздравляю с Рождеством Христовым. Пусть будет сказка за окном и в душе. Пусть твой ангел на миг опустится на землю и даст знак, что всё будет хорошо. Желаю светлых надежд, светлых мыслей. Желаю искренней любви, искренней веры. Желаю добрых чудес, добрых людей в жизни. И путь это Рождество окутает тебя счастьем.
Поздравляю с Рождеством Христовым, с новым знамением чистой любви и душевного тепла. Искренне хочу пожелать, чтобы рядом всегда были любимые и дорогие сердцу люди, чтобы жизнь избавила от горьких минут одиночества и тоски, чтобы этот светлый праздник подарил веру в настоящее чудо и добро, чтобы в жизни было много весёлых праздников и красивых историй!
Поздравляю с Рождеством Христовым и желаю всего самого доброго, всего самого радостного в жизни. Пусть звёзды в небесах сияют ярко, пусть любовь в сердце живёт вечно, пусть счастье в жизни присутствует постоянно. Желаю каждый день начинать с тёплой надежды, а завершать — с отрадой души.
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