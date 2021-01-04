Красивые поздравления и стихи с наступающим Рождеством.

7 января православная церковь отмечает Рождество Христово - велики праздник, посвященный рождению Иисуса в Вифлееме от Девы Марии. Это один из самых больших праздников всех христиан. Дата празднования отличается среди разных конфессий. Католики и большинство протестантов отмечают Рождество по современному григорианскому календарю. А у православной церкви дата рождения Христа празднуется на 13 дней позже - по старому, юлианскому календарю, от которого еще не отказалась церковь.

Поздравления с наступающим Рождеством

Поздравляю с Рождеством!

Пусть наполнит праздник дом,

Будет пусть в душе тепло

И спокойно, и светло,

Все забыть обиды надо,

Мир — вот лучшая награда,

В жизнь открыть листочек новый

В праздник — Рождество Христово!

В этот светлый, зимний вечер

Поздравляю с Рождеством!

Пусть здоровье будет крепче,

И добро заходит в дом.

Чистоты тебе душевной,

Веры в чудо, теплоты.

И пусть в этот день волшебный

Все сбываются мечты!

Ночь Рождества уж за окном.

Мы в эту ночь, конечно, ждем,

Чтоб нас хранили небеса,

А в жизни были чудеса.

Так пусть в душе покой случится,

И счастье в каждый дом стучится,

Не будет войн на белом свете,

И не болеют наши дети!

От всего сердца поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю добра, счастья, радости и веселья, пусть на Вашем жизненном пути никогда не встречается уныние и какие-либо неприятности. Будьте всегда счастливы и жизнерадостны, творите добро, которое обязательно к Вам вернется в десятикратном размере!

С Рождеством открытки стихи / фото resh-cards.ru

Чуда чудного желаю.

С Рождеством вас поздравляю!

Жить вам в счастье и любви.

Пусть воплощаются мечты.

Благополучных и красивых

Дней волшебных и счастливых.

Финансов щедрых вам желаю.

Светлых благ и, снова, поздравляю!

Светлый праздник Рождества

Нам встречать пришла пора.

Запускайте радость в сердце

И добром спешите греться.

Верьте в Бога, не грешите,

Счастье с близкими делите.

Пусть приходит к вам удача

И достаток с ней в придачу.

Пусть сбываются мечты.

Здоровья, сил вам и любви.

Поздравляю с Рождеством.

Пусть полной чашей будет дом.

Пусть в нём будет всё что нужно,

Живите весело и дружно.

Этот праздник принесёт

Много радостных забот.

Пусть Господь поможет вам,

Внемлет вашим всем мольбам.

Пусть рождественских чудес

Он отправит вам с небес.

Блестят пусть празднично иголки

И ждут подарочки у ёлки.

Поздравляю с Рождеством Христовым. Пусть будет сказка за окном и в душе. Пусть твой ангел на миг опустится на землю и даст знак, что всё будет хорошо. Желаю светлых надежд, светлых мыслей. Желаю искренней любви, искренней веры. Желаю добрых чудес, добрых людей в жизни. И путь это Рождество окутает тебя счастьем.

Поздравляю с Рождеством Христовым, с новым знамением чистой любви и душевного тепла. Искренне хочу пожелать, чтобы рядом всегда были любимые и дорогие сердцу люди, чтобы жизнь избавила от горьких минут одиночества и тоски, чтобы этот светлый праздник подарил веру в настоящее чудо и добро, чтобы в жизни было много весёлых праздников и красивых историй!

Поздравляю с Рождеством Христовым и желаю всего самого доброго, всего самого радостного в жизни. Пусть звёзды в небесах сияют ярко, пусть любовь в сердце живёт вечно, пусть счастье в жизни присутствует постоянно. Желаю каждый день начинать с тёплой надежды, а завершать — с отрадой души.

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Автор: Екатерина Пулатова