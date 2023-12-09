Рассказываем, какого числа Старый Новый год будет в 2024-м и как его отмечать.

Праздник Старый Новый год, который во многих странах за рубежом вызывает недоумение, у нас очень любят. Еще бы - ведь это еще один повод отпраздновать Новый год, пусть даже его и называют старым. Тем же, кому не удалось встретить праздник 31 декабря, этот - и вовсе как спасение. Что это на самом деле за дата, какие есть традиции на Старый Новый год и когда нужно его отмечать в 2024 году - рассказываем ниже.

Когда отмечают Старый Новый год 2024

В связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь многие даты праздников сдвинулись на 13 дней раньше. Хорошая новость: Старый Новый год - не церковный праздник, поэтому его дата не сдвигается, а остается прежней. Старый Новый год 2024 будут отмечать, как и раньше, в ночь с 13 на 14 января.

В то же время праздник Меланки (13 января) и праздник Василия (14 января) теперь сдвинулись и по новоюлианскому календарю выпадают на 31 декабря и 1 января соответственно.

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Старый Новый год - традиции и как появился праздник

Старый Новый год считается молодым праздником - он появился чуть больше 100 лет назад, в 1918 году, после перехода с юлианского календаря на григорианский. Тогда из-за расхождения календарей Новый год сместился на 14 дней раньше - 1 января. Праздник по старому стилю продолжили отмечать по привычке и назвали его Старый Новый год. Кстати, церковные православные праздники тогда тоже продолжили отмечать по старому стилю - они сместились лишь перехода в 2023 году украинской церкви на новоюлианский календарь.

Традиции дня остались такими же, как и ранее. 13 января вечером, когда празднуют Старый Новый год, принято собраться с родными или близкими за столом и в полночь пожелать друг другу здоровья, исполнения желаний и счастья.

Со Старым Новым годом тесно переплелись народные традиции - щедривок на Меланки и засевания на Василия. Но щедровать теперь нужно будет на Меланки, как уже говорили, по новому церковному календарю - 31 января, а посевать - на Василия 1 января. Впрочем, заглянуть в гости к родным и близким и пожелать добра и мира в новом году можно и по новому и по старому стилю - лишним не будет.

Ранее мы публиковали новый православный календарь на декабрь 2023 с праздниками месяца по новому стилю.

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