Оригинальные блюда из спаржи: рецепты на любой вкус

Приготовленная спаржа отличается не только деликатным вкусом, но и обладает множеством полезных свойств.

Спаржа хороша и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. Правильно приготовленная она обладает не только тонким и деликатным вкусом, но и множеством полезных свойств.

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Бывает спаржа (он же аспарагус) зеленого, белого, розового и фиолетового цветов. В пищу употребляют побеги, считающиеся деликатесом.

Блюда из спаржи отличаются большим разнообразием. Она хорошо сочетается практически со всеми продуктами. Спаржу можно добавлять в салаты, готовить из нее супы и рагу. Часто ее просто бланшируют и подают с соусом, а также запекают.

Как варить спаржу

Пучок спаржи необходимо разобрать по стебелькам и хорошо промыть. Свежая молодая спаржа практически не нуждается в обработке: нужно срезать нижние концы, если они загрубевшие. У старой спаржи следует аккуратно снять верхний волокнистый слой. И так же, как у молодой, отрезать нижние загрубевшие концы.

Очищенная спаржа обычно завязывается в пучок ниткой и варится в кастрюле с высокими стенками в вертикальном положении.

Нижние концы спаржи опускаются в подсоленную воду на 3/4 всей длины, и так варятся, а верхние концы готовятся на пару, чтобы не размякли. Готовить спаржу нужно 5-10 минут, в зависимости от сорта и толщины стеблей, однако важно не переварить.

Спаржа с соусом

Спаржа свежая - 1 пучок (около 350 г)

Оливковое масло - 6 ст. л.

Сок лимона - 2-3 ст. л.

Сахар - щепотка

Майонез (по желанию) - 1 ч. л.

Соль

Перец черный молотый

Руккола - горсть

Готовим соус-заправку. Хорошо перемешать оливковое масло с лимонным соком. Добавить сахар и по желанию майонез. Посолить и поперчить по вкусу.

Срезать жесткую основу стеблей спаржи. Отварить спаржу в подсоленной воде 2-3 минуты (до мягкости). Выложить побеги спаржи на листья рукколы и полить приготовленной заправкой.

Суп из белой спаржи

Спаржа белая - 500 г

Сливочное масло - 1 ст. л.

Лук - 100 г

Бульон (или вода) - 200 мл

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Сливки - 300 мл

Лимонный сок - по вкусу

Сухарики - для подачи

Спаржу помыть, срезать самую толстую часть стручков, примерно 1/4 от общей длины. Затем с помощью ножа очистить тонкую кожуру остального стебля. Нарезаем очищенные стебли на кусочки, оставив несколько штук стручков целыми.

В посудине с толстым дном на растопленном сливочном масле спассеровать порезанный лук до мягкости. Добавить подготовленную спаржу, залить бульоном (можно водой) и довести до кипения под закрытой крышкой.

Влить сливки и продолжить готовить еще примерно 15 минут, чтобы стручки стали мягче.

Посолить и добавить перца по вкусу.

Готовую спаржу, кроме целых стеблей, превратить в пюре вместе со сливками при помощи блендера, пытаясь добиться максимально гладкой и однородной консистенции.

Выжать в суп сок лимона, перемешать и разлить по порционным тарелкам, добавив в каждую кусочки стеблей спаржи и украсив сухариками.

Запеченная спаржа с грибами

Спаржа свежая - 400 г

Шампиньоны - 500 г

Сухари панировочные - 2 ст. л.

Пармезан тертый - 2 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Оливковое масло - по вкусу

Петрушка - 2-3 веточки

Спаржу промыть, отрезать нижнюю твердую часть. Выложить на противень, застеленный фольгой.

Присыпать сухарями, сыром, посолить и поперчить. Сбрызнуть оливковым маслом. Запекать в разогретой до 180°С духовке примерно 15 минут.

Тем временем обжарить на оливковом масле мелко нарезанный чеснок, затем добавить нарезанные грибы. Все обжарить.

Подавать спаржу с грибами вместе, присыпав блюдо нарезанной петрушкой.

Паста со спаржей и индейкой

Макароны - 500 г

Индейка - 500 г

Спаржа - 300 г (1 пучок)

Уксус - 50 мл

Оливковое масло - 100 г

Соль по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Филе индейки посолить, поперчить, немного сбрызнуть уксусом и добавить оливковое масло. Затем обжарить мясо на гриле. После обжаривания нарезать его тоненькими полосками.

Положить на плиту кастрюлю с водой, солю и отварить в ней пасту. Когда паста будет почти готова, добавить спаржу и доваривать до полной готовности. Потом сливать воду.

Сбрызнуть пасту оливковым маслом и добавить обжаренное мясо. Все перемешать. Поперчить и подавать блюдо к столу.

Салат из спаржи с курицей

Спаржа - 200 г

Зеленый горошек - 200 г

Огурцы - 1 шт.

Болгарский перец - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Куриные окорочка - 1 шт.

Лимоны - 1 шт.

Помидоры - 1 шт.

Горчица - по вкусу

Оливковое масло - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Луковицу порезать полукольцами и отправить под кипяток для выведения лишней остроты.

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Очистить спаржу от кожицы сверху вниз, промыть, нарезать небольшими кусочками и отваривать 15 минут в подсоленной воде. Откинуть на дуршлаг и оставить остыть.

Выложить отварную курицу в салатник, добавить спаржу.

Слить с горошка жидкость и добавить в салат, затем добавить лук, помидоры, огурцы и перец. В заключение добавить такую заправку: смешать 2 столовые ложки горчицы, сок половины лимона и 5 столовых ложек оливкового масла.

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