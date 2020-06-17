Оригинальные блюда из спаржи: рецепты на любой вкус
Спаржа хороша и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. Правильно приготовленная она обладает не только тонким и деликатным вкусом, но и множеством полезных свойств.
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Бывает спаржа (он же аспарагус) зеленого, белого, розового и фиолетового цветов. В пищу употребляют побеги, считающиеся деликатесом.
Блюда из спаржи отличаются большим разнообразием. Она хорошо сочетается практически со всеми продуктами. Спаржу можно добавлять в салаты, готовить из нее супы и рагу. Часто ее просто бланшируют и подают с соусом, а также запекают.
Как варить спаржу
Пучок спаржи необходимо разобрать по стебелькам и хорошо промыть. Свежая молодая спаржа практически не нуждается в обработке: нужно срезать нижние концы, если они загрубевшие. У старой спаржи следует аккуратно снять верхний волокнистый слой. И так же, как у молодой, отрезать нижние загрубевшие концы.
Очищенная спаржа обычно завязывается в пучок ниткой и варится в кастрюле с высокими стенками в вертикальном положении.
Нижние концы спаржи опускаются в подсоленную воду на 3/4 всей длины, и так варятся, а верхние концы готовятся на пару, чтобы не размякли. Готовить спаржу нужно 5-10 минут, в зависимости от сорта и толщины стеблей, однако важно не переварить.
Спаржа с соусом
- Спаржа свежая - 1 пучок (около 350 г)
- Оливковое масло - 6 ст. л.
- Сок лимона - 2-3 ст. л.
- Сахар - щепотка
- Майонез (по желанию) - 1 ч. л.
- Соль
- Перец черный молотый
- Руккола - горсть
Готовим соус-заправку. Хорошо перемешать оливковое масло с лимонным соком. Добавить сахар и по желанию майонез. Посолить и поперчить по вкусу.
Срезать жесткую основу стеблей спаржи. Отварить спаржу в подсоленной воде 2-3 минуты (до мягкости). Выложить побеги спаржи на листья рукколы и полить приготовленной заправкой.
Суп из белой спаржи
- Спаржа белая - 500 г
- Сливочное масло - 1 ст. л.
- Лук - 100 г
- Бульон (или вода) - 200 мл
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Сливки - 300 мл
- Лимонный сок - по вкусу
- Сухарики - для подачи
Спаржу помыть, срезать самую толстую часть стручков, примерно 1/4 от общей длины. Затем с помощью ножа очистить тонкую кожуру остального стебля. Нарезаем очищенные стебли на кусочки, оставив несколько штук стручков целыми.
В посудине с толстым дном на растопленном сливочном масле спассеровать порезанный лук до мягкости. Добавить подготовленную спаржу, залить бульоном (можно водой) и довести до кипения под закрытой крышкой.
Влить сливки и продолжить готовить еще примерно 15 минут, чтобы стручки стали мягче.
Посолить и добавить перца по вкусу.
Готовую спаржу, кроме целых стеблей, превратить в пюре вместе со сливками при помощи блендера, пытаясь добиться максимально гладкой и однородной консистенции.
Выжать в суп сок лимона, перемешать и разлить по порционным тарелкам, добавив в каждую кусочки стеблей спаржи и украсив сухариками.
Запеченная спаржа с грибами
- Спаржа свежая - 400 г
- Шампиньоны - 500 г
- Сухари панировочные - 2 ст. л.
- Пармезан тертый - 2 ст. л.
- Соль, перец - по вкусу
- Оливковое масло - по вкусу
- Петрушка - 2-3 веточки
Спаржу промыть, отрезать нижнюю твердую часть. Выложить на противень, застеленный фольгой.
Присыпать сухарями, сыром, посолить и поперчить. Сбрызнуть оливковым маслом. Запекать в разогретой до 180°С духовке примерно 15 минут.
Тем временем обжарить на оливковом масле мелко нарезанный чеснок, затем добавить нарезанные грибы. Все обжарить.
Подавать спаржу с грибами вместе, присыпав блюдо нарезанной петрушкой.
Паста со спаржей и индейкой
- Макароны - 500 г
- Индейка - 500 г
- Спаржа - 300 г (1 пучок)
- Уксус - 50 мл
- Оливковое масло - 100 г
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Филе индейки посолить, поперчить, немного сбрызнуть уксусом и добавить оливковое масло. Затем обжарить мясо на гриле. После обжаривания нарезать его тоненькими полосками.
Положить на плиту кастрюлю с водой, солю и отварить в ней пасту. Когда паста будет почти готова, добавить спаржу и доваривать до полной готовности. Потом сливать воду.
Сбрызнуть пасту оливковым маслом и добавить обжаренное мясо. Все перемешать. Поперчить и подавать блюдо к столу.
Салат из спаржи с курицей
- Спаржа - 200 г
- Зеленый горошек - 200 г
- Огурцы - 1 шт.
- Болгарский перец - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Куриные окорочка - 1 шт.
- Лимоны - 1 шт.
- Помидоры - 1 шт.
- Горчица - по вкусу
- Оливковое масло - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Луковицу порезать полукольцами и отправить под кипяток для выведения лишней остроты.
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Очистить спаржу от кожицы сверху вниз, промыть, нарезать небольшими кусочками и отваривать 15 минут в подсоленной воде. Откинуть на дуршлаг и оставить остыть.
Выложить отварную курицу в салатник, добавить спаржу.
Слить с горошка жидкость и добавить в салат, затем добавить лук, помидоры, огурцы и перец. В заключение добавить такую заправку: смешать 2 столовые ложки горчицы, сок половины лимона и 5 столовых ложек оливкового масла.
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