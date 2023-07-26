Можно ли работать в этот день, в чем помогает Архангел Гавриил и молитва к святому.

26 июля православные христиане почитают одного из семи Архангелов Христа и отмечают Собор Архангела Гавриила. Этот праздник посвящен значимому событию - в честь освящения храма святого, возведенного в Константинополе в XVII веке.

Кто такой Архангел Гавриил - в чем помогает святой

Архангела Гавриила почитают два раза в году: 8 апреля - Гавриил Благовест и на церковный праздник 26 июля - Собор Архангела Гавриила.

Святого называют служителем чудес и тайн Божих. В Священном Писании о нем вспоминают несколько раз. Именно Гавриил открыл пророку Моисею тайну создания мира и помог написать Книгу Бытия. Анне Гавриил сообщил о том, что вскоре у нее родится дочь - Дева Мария, а Богородице рассказал о появлении на свет Сына Божьего. Иосифа, мужа Анны, Гавриил предупредил, что Ирод намеревается убить всех младенцев и таким образом спас маленького Иисуса, Богородицу и Иосифа. Архангел все время опекал Деву Марию при жизни.

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На иконах архангела изображают как юношу, который держит в руке цветущую райскую ветку или белую лилию. Есть варианты, где он со сферическим зеркалом или с горящей свечой внутри светильника.

Архангела Гавриила считают защитником верующих - он направляет на праведный путь, а предателей и лгунов наказывает. У святого просят благополучия в доме и избавления от разных болезней, а женщины молят о рождении ребенка.

Что нужно делать на Собор Архангела Гавриила

В праздник хорошо пойти в храм и помолиться святому. Также в этот день принято печь пироги и раздать их как милостыню - это к добру и достатку в доме. Несмотря на праздник, в этот день принято работать - Архангел Гавриил помогает всем, кто любит трудиться.

Собор Архангела Гавриила - что нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов:

нельзя обманывать;

запрещено ругаться - иначе бедствия будут преследовать в течение 4 месяцев;

нельзя лениться и бездельничать;

запрещено выбрасывать хлеб - год будет голодным;

нельзя быть жадным и отказывать просящим.

Также в этот день не следует брать и давать деньги в долг, а если есть долги, то их нужно постараться отдать.

Архангел Гавриил - молитва к святому

На Собор Архангела Гавриила можно прочесть молитву, а можно помолиться и своими словами - главное искренне.

О, святый Архангеле Гаврииле! Всеусердно молим тя, настави нас, раб Божиих (имена), к покаянию от злых дел и ко утверждению в вере нашей, укрепи и огради души наша от искушений прельстительных и умоли Создателя нашего о отпущении грехов наших. О, святый великий Гаврииле Архангеле! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем, в веце сем и в будущем, но присно помощник нам явися, да непрестанно славим Отца и Сына и Святаго Духа державу и твое предстательство во веки веков. Аминь.

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