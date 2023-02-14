Поздравления со Сретением Господним в прозе, стихах и самые красивые открытки.

Сретение Господне - один из самых древних и важных православных праздников. УНИАН собрал лучшие поздравления с этим светлым днем и подготовил оригинальные открытки для ваших близких.

Ранее мы рассказывали, какие молитвы на Сретение Господне помогают привлечь в жизнь счастье, удачу и благополучие.

Поздравления со Сретением 2023 - стихи, проза, картинки

Со Сретением Господним!

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Веры вам, добра, тепла,

Счастья много и здоровья,

Чтоб любовь в сердцах жила.

Берегите, уважайте,

Близких вам оберегайте,

Не печальтесь никогда,

Бог поможет вам тогда.

Пускай Господь укажет путь,

Чтоб не упасть и не свернуть.

Пусть лик святой укрепит веру,

Тепла создаст Вам атмосферу.

Пусть воцарится в доме рай

И блага будет через край.

Пусть ангелы с небес хранят

И звезды пусть для Вас горят.

Пусть храм души будет согрет,

Не будет в нем печалей, бед.

Пускай спокойствие придет

И в сердце пусть добро живет.

***

С прекрасным христианским праздником Сретения Господня поздравляем вас! Пусть все ваши молитвы будут услышаны сегодня, а решение всех ваших проблем не заставит себя ждать, ведь в святой праздник свершаются чудеса! Пусть ваша вера будет крепка, а дух силён!

Настало Сретение Господне,

Я пожелаю всей душой,

Пусть благодать сойдёт сегодня

И в сердце принесёт покой!

Пусть только радостные встречи

Тебя в пути грядущем ждут,

Господь и Матерь Божья вечно

Тебя от горя берегут!

***

В праздник Сретения Господня спешу пожелать радости, счастья, чудесного настроения. Не пускайте в свою жизнь плохих людей, пустых переживаний и несчастья. Пусть ангелы помогают с решением насущных проблем, а Бог оберегает от ошибок и неверных решений.

Со Сретением поздравляю,

Мира вам и доброты,

Крепкой веры я желаю

И душевной теплоты.

Чтоб Господь давал вам силы,

И надеждой награждал,

Чтобы свет великой веры

Путь вам в жизни освещал.

Со Сретением сегодня

Вас сердечно поздравляю,

Веры сильной, нерушимой

В сердце и душе желаю.

Пусть Господь вам дарит силы,

Наделяет вас терпением,

Дарит счастье, благодать

И прекрасные мгновения.

В этот день желаю вам самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом, а удача будет верным помощником в любом деле.

***

Пусть в этот светлый зимний день в душах наших поселится надежда, вера в добро и покой. Желаю, чтобы хорошие дни никогда не заканчивались, солнце всегда светило над головой, а дети радовали звонким смехом и яркими улыбками. Со Сретением Господним!

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