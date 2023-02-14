Сретение Господне - один из самых древних и важных православных праздников. УНИАН собрал лучшие поздравления с этим светлым днем и подготовил оригинальные открытки для ваших близких.
Ранее мы рассказывали, какие молитвы на Сретение Господне помогают привлечь в жизнь счастье, удачу и благополучие.
Поздравления со Сретением 2023 - стихи, проза, картинки
Со Сретением Господним!
Веры вам, добра, тепла,
Счастья много и здоровья,
Чтоб любовь в сердцах жила.
Берегите, уважайте,
Близких вам оберегайте,
Не печальтесь никогда,
Бог поможет вам тогда.
Пускай Господь укажет путь,
Чтоб не упасть и не свернуть.
Пусть лик святой укрепит веру,
Тепла создаст Вам атмосферу.
Пусть воцарится в доме рай
И блага будет через край.
Пусть ангелы с небес хранят
И звезды пусть для Вас горят.
Пусть храм души будет согрет,
Не будет в нем печалей, бед.
Пускай спокойствие придет
И в сердце пусть добро живет.
***
С прекрасным христианским праздником Сретения Господня поздравляем вас! Пусть все ваши молитвы будут услышаны сегодня, а решение всех ваших проблем не заставит себя ждать, ведь в святой праздник свершаются чудеса! Пусть ваша вера будет крепка, а дух силён!
Настало Сретение Господне,
Я пожелаю всей душой,
Пусть благодать сойдёт сегодня
И в сердце принесёт покой!
Пусть только радостные встречи
Тебя в пути грядущем ждут,
Господь и Матерь Божья вечно
Тебя от горя берегут!
***
В праздник Сретения Господня спешу пожелать радости, счастья, чудесного настроения. Не пускайте в свою жизнь плохих людей, пустых переживаний и несчастья. Пусть ангелы помогают с решением насущных проблем, а Бог оберегает от ошибок и неверных решений.
Со Сретением поздравляю,
Мира вам и доброты,
Крепкой веры я желаю
И душевной теплоты.
Чтоб Господь давал вам силы,
И надеждой награждал,
Чтобы свет великой веры
Путь вам в жизни освещал.
Со Сретением сегодня
Вас сердечно поздравляю,
Веры сильной, нерушимой
В сердце и душе желаю.
Пусть Господь вам дарит силы,
Наделяет вас терпением,
Дарит счастье, благодать
И прекрасные мгновения.
В этот день желаю вам самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом, а удача будет верным помощником в любом деле.
***
Пусть в этот светлый зимний день в душах наших поселится надежда, вера в добро и покой. Желаю, чтобы хорошие дни никогда не заканчивались, солнце всегда светило над головой, а дети радовали звонким смехом и яркими улыбками. Со Сретением Господним!