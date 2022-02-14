Сретение Господне - важный христианский праздник, посвященный встрече младенца Иисуса с Симеоном Богоприимцем. Святой Симеон прожил 3000 лет, чтобы дождаться прихода Мессии. Праздник Сретение Господне символизирует встречу Бога с человечеством.
Традиции и запреты в этот светлый праздник мы рассказывали ранее. В этой статье мы собрали лучшие поздравления со Сретением для близких православных.
Поздравления со Сретением 2022 в стихах и прозе
Нынче Сретенье Господне,
Встреча с Господом сегодня
Пусть подарит веры свет,
Чтоб избавить вас от бед.
Вы надежду берегите,
Счастье верное храните,
Верьте в Бога и людей
До последних мира дней!
***
В праздник Сретения Господня
Я спешу поздравить вас
И желаю, чтобы Ангел
Охранял вас каждый час.
И молитва пусть от сердца
Вознесется в небеса,
Пусть любовь откроет дверцу
Благодати, чудесам.
***
Со Сретеньем Господним поздравляю!
Пусть Бог от горя и беды тебя хранит,
Здоровья для души и тела искренне желаю,
Ничто пусть не тревожит, не болит.
Пускай мечты сбываются скорее,
Крепчает вера пусть твоя.
И жизнь становится светлее
И удаются все заботы и дела.
***
В день Стретения Господнего
Желаю вам сегодня я:
Духовного прозрения;
Господнего прощения;
Святого исцеления;
С небес благоволения;
Удачи, вдохновения;
Желаний исполнения!
***
Поздравляю со Сретением
И желаю вам спасения.
Пусть Господь всех защитит,
Душу чистой сохранит,
Богородица поможет
К Богу в сердце путь проложить.
Не тревожит пусть беда,
Не болейте никогда.
***
Великий праздник Сретенья Господня
На землю благодатно снизошёл,
И пожелать хочу тебе сегодня,
Чтобы в судьбе всё было хорошо!
Чтоб встречи только добрые случались,
От всех невзгод Всевышний уберёг,
И все твои желания сбывались,
И вера не гасила огонёк!
***
Празднуем сегодня
Мы Сретение Господне!
Тепла желаю Вам сердечного,
И счастья бесконечного!
Любви и вдохновения,
Святого исцеления.
Божьей благодати,
Горя, бед не знать Вам!
***
Со Сретеньем Господним!
Любви вам и тепла!
Помолимся сегодня,
Чтоб к нам весна пришла,
Весна добра, прощенья,
Весна надежд больших
И Божьего спасенья,
И помыслов благих!
***
Со Сретением Господни
От души Вас поздравляю!
Будьте Вы душой свободны,
Мира, счастья я желаю!
Отпустите все печали,
Дни чтоб яркие настали.
В доме свет, тепло, уют
Непременно Вас пусть ждут!
***
Читайте такжеС Днем святого Валентина - красивые поздравления, картинки и стихи мужу и женеПоздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого, светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.
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В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.
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В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.
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Со Сретением Господним! Пусть из Вашей жизни навсегда уйдут холода, исчезнут злоба и непонимание, пусть в сердце расцветет весна и прогонит грусть. Желаем, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.