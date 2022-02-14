Сретение Господне означает встречу Господа с человечеством. В этот праздник люди святят воду и свечи.

Сретение Господне - важный христианский праздник, посвященный встрече младенца Иисуса с Симеоном Богоприимцем. Святой Симеон прожил 3000 лет, чтобы дождаться прихода Мессии. Праздник Сретение Господне символизирует встречу Бога с человечеством.

Традиции и запреты в этот светлый праздник мы рассказывали ранее. В этой статье мы собрали лучшие поздравления со Сретением для близких православных.

Поздравления со Сретением 2022 в стихах и прозе

Нынче Сретенье Господне,

Встреча с Господом сегодня

Пусть подарит веры свет,

Чтоб избавить вас от бед.

Вы надежду берегите,

Счастье верное храните,

Верьте в Бога и людей

До последних мира дней!

***

В праздник Сретения Господня

Я спешу поздравить вас

И желаю, чтобы Ангел

Охранял вас каждый час.

И молитва пусть от сердца

Вознесется в небеса,

Пусть любовь откроет дверцу

Благодати, чудесам.

***

Со Сретеньем Господним поздравляю!

Пусть Бог от горя и беды тебя хранит,

Здоровья для души и тела искренне желаю,

Ничто пусть не тревожит, не болит.

Пускай мечты сбываются скорее,

Крепчает вера пусть твоя.

И жизнь становится светлее

И удаются все заботы и дела.

***

В день Стретения Господнего

Желаю вам сегодня я:

Духовного прозрения;

Господнего прощения;

Святого исцеления;

С небес благоволения;

Удачи, вдохновения;

Желаний исполнения!

***

Поздравляю со Сретением

И желаю вам спасения.

Пусть Господь всех защитит,

Душу чистой сохранит,

Богородица поможет

К Богу в сердце путь проложить.

Не тревожит пусть беда,

Не болейте никогда.

***

Великий праздник Сретенья Господня

На землю благодатно снизошёл,

И пожелать хочу тебе сегодня,

Чтобы в судьбе всё было хорошо!

Чтоб встречи только добрые случались,

От всех невзгод Всевышний уберёг,

И все твои желания сбывались,

И вера не гасила огонёк!

***

Празднуем сегодня

Мы Сретение Господне!

Тепла желаю Вам сердечного,

И счастья бесконечного!

Любви и вдохновения,

Святого исцеления.

Божьей благодати,

Горя, бед не знать Вам!

***

Со Сретеньем Господним!

Любви вам и тепла!

Помолимся сегодня,

Чтоб к нам весна пришла,

Весна добра, прощенья,

Весна надежд больших

И Божьего спасенья,

И помыслов благих!

***

Со Сретением Господни

От души Вас поздравляю!

Будьте Вы душой свободны,

Мира, счастья я желаю!

Отпустите все печали,

Дни чтоб яркие настали.

В доме свет, тепло, уют

Непременно Вас пусть ждут!

***

Читайте такжеС Днем святого Валентина - красивые поздравления, картинки и стихи мужу и женеПоздравляю с праздником Сретения Господнего и хочу пожелать душевной теплоты, постоянной гармонии, отрады на сердце, благополучия в жизни и большого, светлого счастья. Пусть Господь помогает в трудную минуту, пусть удача ни на шаг не отступает от тебя.

***

В этот великий праздник хочется пожелать добра и мира в душе! Чтобы на пути встречались только хорошие люди и приходили лишь приятные вести. Пусть Бог будет милостив и одарит терпением, мудростью, избавит от бед.

***

В этот праздник хочется пожелать только самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.

***

Со Сретением Господним! Пусть из Вашей жизни навсегда уйдут холода, исчезнут злоба и непонимание, пусть в сердце расцветет весна и прогонит грусть. Желаем, чтобы Ваша жизнь была счастливой и радостной.

Со Сретением Господним 2022: открытки и картинки

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