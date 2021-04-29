Сегодня отмечается важный предпасхальный праздник.

29 апреля за три дня до Пасхи отмечается Чистый четверг - важный день Страстной недели перед Пасхой. Он посвящен последним дням жизни Иисуса на земле. В этот день важную роль играют обряды очищения - как телесного, так и духовного. Сегодня церковь вспоминает Тайную вечерю Иисуса, омовение им ног его учеников и его молитву в Гефсиманском саду.

Что нужно сделать в Чистый четверг

Читайте такжеМеню на Пасху 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдС утра в этот день принято сходить на церковную службу и причаститься. Причащаться нужно натощак. В этом году прослушать богослужение рекомендуется онлайн. На вечерней службе читают двенадцать отрывков из Библии о предсмертных днях Христа. Из церкви домой приносят зажжённую свечу.

В народе сложилась традиция очистительных купаний в этот день. Купаться принято до рассвета или сразу после пробуждения. В воду для купания кладут серебряную ложку или монету. Во время купаний произносят молитву к Богу и просят прощения за совершенные грехи.

Кроме очищения тела также проводится уборка жилища. В доме моют полы, стирают ковры, выбрасывают всё ненужное, перестирывают белье. После этого до понедельника после Пасхи убираться уже нельзя. В этот день также занимаются выпечкой и украшением пасок. Однако пробовать выпечку нельзя, поскольку это нарушает пост.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя шумно веселиться.

Нельзя употреблять алкоголь и другие продукты, что нарушают пост.

Нельзя оставлять дом неубранным к Страстной пятнице.

Нельзя брать в долг вещи и деньги.

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Автор: Екатерина Пулатова