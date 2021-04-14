Чистый четверг отмечают ежегодно за три дня до Пасхи.

Чистый четверг (Великий четверг, Страстной четверг) - это последний четверг перед Пасхой, когда верующие вспоминают важные события из жизни Христа. В этот день почитается Тайная вечеря, Омовение Иисусом ног его учеников, молитва Христа в Гефсиманском саду и предательство его ученика Иуды.

С Чистого четверга и до самой Пасхи в храмах вспоминают земные страдания Христа перед его распятием. В церкви совершается чтение 12 Страстных Евангелий, где говорится о страданиях Иисуса перед казнью. В этот день каждый верующий должен оставить свои тревоги и греховные помыслы, чтобы встретить праздник с чистой душой.

В 2021 году Чистый четверг отмечается 29 апреля.

Традиции и обряды на Чистый четверг

Читайте такжеРелигиозные праздники в апреле: православный календарь на месяцЧистому четвергу посвящены очистительные обряды. В Тайную вечерю Иисус омыл ноги своих учеников. Отсюда пошла традиции купаний на Чистый четверг. Искупаться нужно рано утром до восхода Солнца, а в воду для умывания желательно положить что-то серебряное. Считается, что после купания человек будет здоровым и красивым, его тревоги и усталость уйдут, забудется душевная боль.

В этот день также стоит посетить церковную службу и покаяться в своих грехах. В храме также причащаются, зажигают свечи и приносят их домой. Дома в Чистый четверг проводят уборку, наводят порядок в хлеву и саду, украшают жилище к Пасхе. Воду после уборки выливают за домом. День считается благоприятным для стрижки и обновления гардероба.

Хозяйки пекут пасхи и красят яйца, готовят праздничные блюда в Чистый четверг. Если паски получатся пышными и красивыми, то и весь год будет удачным. В ночь на Чистый четверг готовили "четверговую соль". Обычную соль заворачивали в тряпочку и перекаливали в печи, потом толкли и просеивали.

Приметы на Чистый четверг

Нельзя что-либо одалживать и отдавать из дома в этот день - можно отдать свой достаток и покой.

Если пересчитать все деньги в доме три раза - семья будет в достатке в этом году.

Хорошая солнечная погода в Чистый четверг предвещает, что остаток весны будет теплым. Если день дождливый - до самого лета будет дождить.

Если в этот день подобрать деньги с земли - счастья они не принесут.

В воду, которой моют полы, кладут монеты, чтобы в доме водились деньги.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова