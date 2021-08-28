Сегодня христиане отмечают один из важнейших православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. В этот день мы вспоминаем земную смерть Девы Марии и её вознесение на небо. Эта дата является радостным праздником, ведь Божья Матерь попала в рай и воссоединилась с сыном.
В этот праздник верующие посещают храм, поздравляют друг друга и накрывают праздничный стол. Сегодня можно подать гостям мясо и рыбу, ведь Успенский пост уже закончился. Предлагаем вам поздравить близких открыткой или стихом от УНИАН.
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы – стихи и проза
В день Богородицы Успения
Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.
Чтоб Дева Мария во всем помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.
***
Пусть Богородица Святая
В твой дом достаток принесет,
Чтоб жизнь была прекрасней рая
Без бед и всяческих забот!
Желаю мира и всех благ,
Любви и сказочных чудес!
Пускай хранит твой каждый шаг
Господь Всевидящий с небес!
***
С Успением Богородицы!
Любви вам, мира, счастья.
Пусть бережет вас от обид,
Печалей, бед, ненастья.
Наполнит души всех теплом
Надеждою и верой,
Чтоб были вы окружены
Приятной атмосферой!
***
Колокольный перезвон разливается,
Это праздник уже начинается,
Богородицы дух спускается,
И душа у людей очищается!
***
В Успение Богородицы
Примите поздравления,
Желаю веры крепкой,
Надежды и смирения.
Пускай вас Богоматерь
От горестей хранит,
А путь к добру и свету
Пусть будет вам открыт.
***
В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.
***
Сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Пусть этот день станет светлой широкой дорогой к вере. Пусть жизненный путь Богородицы и святые молитвы согревают и наполняют благодатью души. Пусть даруют терпение, понимание и доброту помыслов всем людям на планете.
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Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех хороших делах. Пусть твое сердце будет полно надежд без разочарований.
Картинки и открытки с Успением Пресвятой Богородицы
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