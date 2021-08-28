Эта дата - одна из важнейших в православном календаре.

Сегодня христиане отмечают один из важнейших православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. В этот день мы вспоминаем земную смерть Девы Марии и её вознесение на небо. Эта дата является радостным праздником, ведь Божья Матерь попала в рай и воссоединилась с сыном.

В этот праздник верующие посещают храм, поздравляют друг друга и накрывают праздничный стол. Сегодня можно подать гостям мясо и рыбу, ведь Успенский пост уже закончился. Предлагаем вам поздравить близких открыткой или стихом от УНИАН.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы – стихи и проза

В день Богородицы Успения

Желаем Вам благословения,

А также радости, везения

И праздничного настроения.

Чтоб Дева Мария во всем помогала,

От всех неудач чтобы оберегала.

С небес благосклонно всегда бы взирала.

И чтоб заболеть никогда не давала.

***

Пусть Богородица Святая

В твой дом достаток принесет,

Чтоб жизнь была прекрасней рая

Без бед и всяческих забот!

Желаю мира и всех благ,

Любви и сказочных чудес!

Пускай хранит твой каждый шаг

Господь Всевидящий с небес!

***

С Успением Богородицы!

Любви вам, мира, счастья.

Пусть бережет вас от обид,

Печалей, бед, ненастья.

Наполнит души всех теплом

Надеждою и верой,

Чтоб были вы окружены

Приятной атмосферой!

***

Колокольный перезвон разливается,

Это праздник уже начинается,

Богородицы дух спускается,

И душа у людей очищается!

***

В Успение Богородицы

Примите поздравления,

Желаю веры крепкой,

Надежды и смирения.

Пускай вас Богоматерь

От горестей хранит,

А путь к добру и свету

Пусть будет вам открыт.

***

В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

***

Сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Пусть этот день станет светлой широкой дорогой к вере. Пусть жизненный путь Богородицы и святые молитвы согревают и наполняют благодатью души. Пусть даруют терпение, понимание и доброту помыслов всем людям на планете.

***

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Желаю мира, любви, добра, благодати и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает во всех хороших делах. Пусть твое сердце будет полно надежд без разочарований.

Картинки и открытки с Успением Пресвятой Богородицы

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Автор: Екатерина Пулатова