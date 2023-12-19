Поздравьте с наступающим 2024 годом близких, друзей и коллег и пожелайте им самого главного.

Впереди нас ждет один из самых долгожданных и любимых праздников - Новый год. Его любят дети и взрослые, романтики и скептики (хотя и не признаются в этом). Говорят, что оптимисты ждут полуночи, чтобы встретить год, а пессимисты - чтобы убедиться, что старый ушел. Как бы там ни было, на это время возлагают много надежд. Что пожелать накануне праздника - мы собрали лучшие поздравления с наступающим Новым годом 2024 и, конечно, открытки.

Пожелания с наступающим Новым годом 2024 в стихах

Пускай принесет наступающий год

Удачу, везение, жизнь без забот.

Видео дня

Пусть ждут впереди лишь счастливые дни,

Ни горя, ни слез не доставят они.

Пусть дом наполняют любовь, радость, смех,

Сопутствует всем начинаньям успех!

***

Наступает Новый год,

Пусть все лучшее несет:

Будет добрым и стабильным,

И веселым, продуктивным!

Все, что ценно - приумножит,

Мусор весь на ноль помножит.

И подарит процветание

И друг с другом понимание!

***

В наступающем году

Отведет пусть Бог беду,

Вас здоровьем наградит,

В явь желанья превратит,

От безденежья спасет,

В дом удачу приведет.

***

Наступает новый год,

Чудо пусть произойдёт.

Я желаю вам успеха,

Радости, любви и смеха.

Пусть мечты все сбудутся,

Горести забудутся.

Счастья много я желаю,

И конечно, поздравляю!

***

Пусть радует вас наступающий год.

Побольше желаю приятных хлопот,

Чтоб деньги водились, почаще везло,

Чтоб горе ваш дом стороной обошло.

Живите в любви, не болейте ни дня

И в гости почаще зовите меня.

***

Дверь скорее открывайте, радость пусть к Вам в дом войдет!

И с улыбкой отмечайте славный праздник Новый год.

Крепкого здоровья, счастья и везения во всем.

В жизни будет все прекрасно - час за часом, день за днем!

***

С наступающим поздравить

Новым годом вас спешу,

Пусть в году грядущем, славном

Все вам будет по плечу.

Воплотятся пусть задумки,

Счастье в вашу жизнь войдет,

Пусть депрессии не будет,

Стресс пускай вас не берет.

***

Волшебство стучится в дом,

Снег сверкает серебром,

Скоро добрый Новый год

В нашу с вами жизнь войдет!

Пусть нас радует теплом,

Станет к счастью он мостом.

Чтобы каждый день подряд

Был любовью полон взгляд!

Пусть подарит нам успех,

Достижения - без помех.

Всего лучшего желаю,

Вас с грядущим поздравляю!

Поздравления с наступающим Новым годом в прозе

Поздравляю с приближением самого радостного, доброго, волшебного праздника - Нового года! Пусть этот год станет чередой счастливых и радостных дней, наполненных любовью, добром и верой в лучшее!

***

С наступающим Новым годом 2024! Пусть Новый год принесёт в дом все самое лучшее: любовь, радость, здоровье и достаток. Пусть Новый год будет насыщен приятными событиями и эмоциями, а близкие и родные будут рядом.

***

С наступающим Новым годом! Искренне желаю, чтобы он был наполнен неожиданными подарками, позитивными эмоциями и светлыми мгновениями. Пусть этот сказочный праздник принесет в вашу жизнь перемены к лучшему, чудеса, радости и исполнит самые фантастические мечты!

***

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю добра, мира вашему дому, уюта и теплоты. Желаю исполнения всех желаний.

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Поздравляю тебя с грядущим Новым годом 2024! Пусть он станет началом чего-то нового и прекрасного в жизни!

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Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю светлых и ясных дней. Пусть ваш дом будет благополучен, пусть здоровье ваше и ваших родных и близких будет таким же крепким, каким бывает мороз зимой. Пусть студеная вьюга унесет все горести, печали и тревоги, а на смену им придут спокойствие и мир. С новым счастьем! С победным 2024!

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Поздравляю вас с наступающим Новым годом, пусть он будет добрым и спокойным для всех. Пусть утихнут бури, успокоятся буйные ветра, пусть ляжет на землю мягкий пушистый новогодний снег и запорошит все беды, все невзгоды. Я желаю всем мира, любви, душевного равновесия. Это самое важное сегодня, это нужно нам всем. С наступающим 2024-м!

Открытки с наступающим Новым годом 2024

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Ранее мы рассказывали, когда Рождество 2023 будет по новому календарю.

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