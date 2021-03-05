Приближается главный праздник марта - Международный женский день, который подарит украинцам дополнительный выходной. Все девушки с нетерпением ожидают подарков и теплых слов в этот день. Чтобы выразить свои чувства к близким женщинам, коллегам и возлюбленной, отправьте им стих или открытку к 8 марта.
Поздравления с Международным женским днем
С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!
Для вас всё ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним —
С Международным женским днем!
С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.
Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам — не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.
С Международным женским днем!
Больших успехов нереальных,
Придет пусть творческий подъем
И в миг исполнит все желания.
Пусть жизнь направит, вдохновит,
Осыплет сказочным везением
И чистым счастьем одарит,
И тягой к радостным свершениям!
Поздравления для девушки или жены с 8 марта
Моя любимая, родная,
В прекрасный мартовский денёк
Тебе я радости желаю,
Горел чтоб в сердце огонёк!
Такой божественно красивой
Чтоб оставалась ты всегда,
Своей улыбкою счастливой
Путь освещала, как звезда!
Чудесный день Восьмого марта,
Все поздравленья — для тебя,
Будь счастлива в любую дату,
Желаю, трепетно любя.
Родная, ты великолепна,
Прекрасна, как сама весна.
Печали пусть пройдут бесследно.
Знай, я люблю тебя всегда.
С Женским днем, любимая, с весною!
Ты, как солнце, излучаешь свет,
Стала мне и близкой, и родною,
Словно мы знакомы сотню лет.
Я хочу, чтоб ты была счастливой,
Чтобы в сердце множилась любовь,
Жизнь была безоблачной, красивой
И дарила счастье вновь и вновь.
Поздравления с 8 марта для мамы
Слов любви искать не надо,
В сердце есть они моём.
Тебя, мамочка родная,
Поздравляю с Женским днем.
Я желаю, чтоб улыбка
На лице твоем цвела,
Чтоб ты, мама, не болела,
Чтоб здоровою была.
Я тебе восьмого марта
Подарю любовь свою.
Мама, лучшая на свете,
Больше всех тебя люблю.
Самой нежной, самой-самой
Говорю сегодня я:
«С 8 Марта тебя, мама!»
Радость в жизни ты моя!
Улыбайся чаще, слышишь?
И душой, и сердцем пой,
Видишь, солнышко над крышей
Тебе дарит лучик свой!
Мама, будь всегда здорова,
Хорошей день ото дня,
Будь красивой и веселой.
Мама, я люблю тебя!
Поздравляю с 8 Марта! Желаю весеннего настроения, пусть на душе всегда будет светло и радостно. Желаю, чтобы на лице всегда сияла улыбка, пусть жизнь будет щедра на подарки. В самый женский день года желаю простого женского счастья и здоровья. С праздником!
Самый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником!
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В Международный женский день спешу пожелать всего самого доброго, важного и прекрасного для чудесной женщины: вечной молодости и красоты, исполняемых мечтаний и желаний, впечатляющих событий и моментов, приятных ощущений и комплиментов, счастливых встреч и улыбок, радостных эмоций и новостей, романтического состояния любви и восхищения, ежедневного вдохновения и обаяния!
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