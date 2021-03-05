Красивые поздравления для родных женщин.

Приближается главный праздник марта - Международный женский день, который подарит украинцам дополнительный выходной. Все девушки с нетерпением ожидают подарков и теплых слов в этот день. Чтобы выразить свои чувства к близким женщинам, коллегам и возлюбленной, отправьте им стих или открытку к 8 марта.

Поздравления с Международным женским днем

С прекрасным праздником весны

Мы Вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви

От всей души мы Вам желаем!

И солнце пусть Вам ярко светит,

И птички радостно поют,

Пусть в Вашем доме воцарятся

Веселье, мир, тепло, уют.

Когда вокруг звенит капель

И раздается птичек пение,

Почувствуйте весны приход —

Примите наши поздравления!

Для вас всё ярче светит солнышко

И распускаются цветы.

Пусть все желания исполнятся,

Пускай сбываются мечты.

Пусть все проблемы и печали,

Как снег, растают без следа.

Желаем радости, здоровья,

Чтоб были счастливы всегда.

Чтоб с самым лучшим настроеньем

По жизни шли вы, с огоньком.

С чудесным праздником весенним —

С Международным женским днем!

С Международным женским днем!

Пусть будет много счастья в нём,

И красоты, сюрпризов ярких,

И комплиментов самых сладких.

Пусть сердце верит, любит, ждет,

И счастье в светлый дом придет.

По пустякам — не огорчаться,

А жизнью, в целом, наслаждаться.

С Международным женским днем!

Больших успехов нереальных,

Придет пусть творческий подъем

И в миг исполнит все желания.

Пусть жизнь направит, вдохновит,

Осыплет сказочным везением

И чистым счастьем одарит,

И тягой к радостным свершениям!

Поздравления для девушки или жены с 8 марта

Моя любимая, родная,

В прекрасный мартовский денёк

Тебе я радости желаю,

Горел чтоб в сердце огонёк!

Такой божественно красивой

Чтоб оставалась ты всегда,

Своей улыбкою счастливой

Путь освещала, как звезда!

Чудесный день Восьмого марта,

Все поздравленья — для тебя,

Будь счастлива в любую дату,

Желаю, трепетно любя.

Родная, ты великолепна,

Прекрасна, как сама весна.

Печали пусть пройдут бесследно.

Знай, я люблю тебя всегда.

С Женским днем, любимая, с весною!

Ты, как солнце, излучаешь свет,

Стала мне и близкой, и родною,

Словно мы знакомы сотню лет.

Я хочу, чтоб ты была счастливой,

Чтобы в сердце множилась любовь,

Жизнь была безоблачной, красивой

И дарила счастье вновь и вновь.

Поздравления с 8 марта для мамы

Слов любви искать не надо,

В сердце есть они моём.

Тебя, мамочка родная,

Поздравляю с Женским днем.

Я желаю, чтоб улыбка

На лице твоем цвела,

Чтоб ты, мама, не болела,

Чтоб здоровою была.

Я тебе восьмого марта

Подарю любовь свою.

Мама, лучшая на свете,

Больше всех тебя люблю.

Самой нежной, самой-самой

Говорю сегодня я:

«С 8 Марта тебя, мама!»

Радость в жизни ты моя!

Улыбайся чаще, слышишь?

И душой, и сердцем пой,

Видишь, солнышко над крышей

Тебе дарит лучик свой!

Мама, будь всегда здорова,

Хорошей день ото дня,

Будь красивой и веселой.

Мама, я люблю тебя!

Поздравляю с 8 Марта! Желаю весеннего настроения, пусть на душе всегда будет светло и радостно. Желаю, чтобы на лице всегда сияла улыбка, пусть жизнь будет щедра на подарки. В самый женский день года желаю простого женского счастья и здоровья. С праздником!

Самый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником!

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В Международный женский день спешу пожелать всего самого доброго, важного и прекрасного для чудесной женщины: вечной молодости и красоты, исполняемых мечтаний и желаний, впечатляющих событий и моментов, приятных ощущений и комплиментов, счастливых встреч и улыбок, радостных эмоций и новостей, романтического состояния любви и восхищения, ежедневного вдохновения и обаяния!

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Автор: Екатерина Пулатова