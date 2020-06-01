С Днем защиты детей 2020 Украина - поздравления в картинках и открытках

Международный День защиты детей отмечают каждый год 1 июня.

1 июня — Международный день защиты детей. В честь праздника принято поздравлять детей красивыми открытками и картинками, а также стихами и прозой.

Когда день защиты детей:

Международный день защиты детей был учрежден Конгрессом международной демократической федерации женщин в 1949. Первое празднование детского дня было назначено на 1 июня 1950 года, в тот раз его отметили в 51 стране мира.

Картинки с днем защиты детей:

Поздравления с Днем защиты детей в прозе:

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

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Улыбки детей — это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. Так пусть же сегодня, в День защиты детей, каждый постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и безопаснее.

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Дети — это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг, и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут сиять миллионы красивых звёзд.

Поздравления с Днем защиты детей в стихах:

Вот и лето наступило,

Нынче первый день!

Нужный праздник подарило,

Праздник всех детей.

Пусть он будет светлым, ярким,

Полон волшебства.

Пусть от счастья и подарков

Светятся глаза.

Детский смех не умолкает,

По стране звенит.

Все желания исполняет

И добром манит!

***

Самый классный праздник

Наступает летом.

Он наполнен радостью,

Смехом, солнцем, светом.

Первого июня

Деток поздравляем —

Мальчиков и девочек.

Счастья им желаем!

Дарим им конфеты,

Книжки и игрушки.

В этот день веселый

Им не будет скучно.

Ведь для них сегодня

Всё, что есть на свете.

Главное, чтоб были

Счастливы все дети!

***

В самый первый день июня

Поздравляем всех детей!

Пусть их жизнь будет чудной,

Полна сказок и огней,

Смеха, радостей, веселья,

Ласки, игр и любви,

Поздравлений и подарков.

Пусть резвятся малыши!

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