С Днем защиты детей 2020 Украина - поздравления в картинках и открытках
1 июня — Международный день защиты детей. В честь праздника принято поздравлять детей красивыми открытками и картинками, а также стихами и прозой.
Когда день защиты детей:
Международный день защиты детей был учрежден Конгрессом международной демократической федерации женщин в 1949. Первое празднование детского дня было назначено на 1 июня 1950 года, в тот раз его отметили в 51 стране мира.
Картинки с днем защиты детей:
Поздравления с Днем защиты детей в прозе:
С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!
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Улыбки детей — это, пожалуй, самое лучшее, что может радовать взгляд. В них столько искренности и доверия, что растает даже самое строгое и закаленное проблемами сердце. Так пусть же сегодня, в День защиты детей, каждый постарается сделать жизнь маленьких обитателей нашей планеты лучше и безопаснее.
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Дети — это наше будущее, наш смысл жизни и наше счастье. Пусть они о войнах и вражде узнают только из книг, и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть детям всегда светит солнце ярко, жизнь дарит приятные подарки, а ночью на чистом небе будут сиять миллионы красивых звёзд.
Поздравления с Днем защиты детей в стихах:
Вот и лето наступило,
Нынче первый день!
Нужный праздник подарило,
Праздник всех детей.
Пусть он будет светлым, ярким,
Полон волшебства.
Пусть от счастья и подарков
Светятся глаза.
Детский смех не умолкает,
По стране звенит.
Все желания исполняет
И добром манит!
***
Самый классный праздник
Наступает летом.
Он наполнен радостью,
Смехом, солнцем, светом.
Первого июня
Деток поздравляем —
Мальчиков и девочек.
Счастья им желаем!
Дарим им конфеты,
Книжки и игрушки.
В этот день веселый
Им не будет скучно.
Ведь для них сегодня
Всё, что есть на свете.
Главное, чтоб были
Счастливы все дети!
***
В самый первый день июня
Поздравляем всех детей!
Пусть их жизнь будет чудной,
Полна сказок и огней,
Смеха, радостей, веселья,
Ласки, игр и любви,
Поздравлений и подарков.
Пусть резвятся малыши!
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