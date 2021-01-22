Сегодня отмечается важный государственный праздник.

Сегодня, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта Объединения (Злуки) Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.

Официально праздник был установлен в 1999 году указом Леонида Кучмы. 22 января также является датой других памятных событий украинской истории. В 1918 году в этот день была объявлена независимость Украинской Народной Республики. А годом позднее в этот же день произошло объединение УНР и ЗУНР. В 1990 этот праздник отметили акцией "Живая цепь" - миллионы людей от Киева до Львова взялись за руки, отмечая День Соборности.

Поздравления с Днем Соборности в картинках и стихах

Единство - великая сила,

Народ твой - надежный оплот.

И как бы история не колесила,

Он стойко по жизни идет.

Могучею цепью единой,

И полон высокой гордости,

Сегодня тебя, Украина,

Поздравлю я с Днем Соборности!

День соборности отметит

Украинский весь народ,

Каждый украинец счастье

В этот праздник пусть найдет,

Вспомним мы сегодня вместе

Про единство всей страны,

Мир царит пусть в Украине,

И не будет пусть войны!

Гордо реет сине-желтый флаг —

Сегодня День соборности Украины.

Боролись мы за то, чтоб было так,

Что запад и восток всегда были едины.

И весь народ единою стеной

Хранит свой дом от бури и распада.

Воскликнем дружно всей страной —

Слава Украине! Героям слава!

Сегодня украинцев поздравляем

С днем соборности страны,

Патриотизма, мужества желаем,

Не знали чтобы никогда войны,

Удачи, радости, здоровья,

Успехов в жизни и в работе,

Чтоб было все пропитано любовью,

За близкими чтоб проходили дни в заботе!

День соборности сегодня

В нашей славной Украине.

Я желаю, чтобы были

Мы сплочены и едины.

Процветает пусть держава,

Счастлив будет пусть народ,

Каждый новый год достаток

И удачу нам несет.

Україно, соборна державо,

Сонценосна колиско моя.

Ще не вмерла й не вмре твоя слава,

Завойована в чесних боях.

Твій Богдан й вінценосна Софія

Повернулись до тебе з віків,

Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,

Як не вмер солов'їний твій спів.

Україно, Шевченка надіє,

Мій святий, несплюндрований гімн,

Я в мовчанні твоєму німію

Й воскресаю у слові твоїм.

І Дніпро, і Дністер пливуть в море,

Бо єднає їх кревна земля,

Україно, державо соборна,

Сонценосна колиско моя!

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Автор: Екатерина Пулатова