Сегодня, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта Объединения (Злуки) Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, отмечается День Соборности Украины.
Официально праздник был установлен в 1999 году указом Леонида Кучмы. 22 января также является датой других памятных событий украинской истории. В 1918 году в этот день была объявлена независимость Украинской Народной Республики. А годом позднее в этот же день произошло объединение УНР и ЗУНР. В 1990 этот праздник отметили акцией "Живая цепь" - миллионы людей от Киева до Львова взялись за руки, отмечая День Соборности.
Поздравления с Днем Соборности в картинках и стихах
Единство - великая сила,
Народ твой - надежный оплот.
И как бы история не колесила,
Он стойко по жизни идет.
Могучею цепью единой,
И полон высокой гордости,
Сегодня тебя, Украина,
Поздравлю я с Днем Соборности!
День соборности отметит
Украинский весь народ,
Каждый украинец счастье
В этот праздник пусть найдет,
Вспомним мы сегодня вместе
Про единство всей страны,
Мир царит пусть в Украине,
И не будет пусть войны!
Гордо реет сине-желтый флаг —
Сегодня День соборности Украины.
Боролись мы за то, чтоб было так,
Что запад и восток всегда были едины.
И весь народ единою стеной
Хранит свой дом от бури и распада.
Воскликнем дружно всей страной —
Слава Украине! Героям слава!
Сегодня украинцев поздравляем
С днем соборности страны,
Патриотизма, мужества желаем,
Не знали чтобы никогда войны,
Удачи, радости, здоровья,
Успехов в жизни и в работе,
Чтоб было все пропитано любовью,
За близкими чтоб проходили дни в заботе!
День соборности сегодня
В нашей славной Украине.
Я желаю, чтобы были
Мы сплочены и едины.
Процветает пусть держава,
Счастлив будет пусть народ,
Каждый новый год достаток
И удачу нам несет.
Україно, соборна державо,
Сонценосна колиско моя.
Ще не вмерла й не вмре твоя слава,
Завойована в чесних боях.
Твій Богдан й вінценосна Софія
Повернулись до тебе з віків,
Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,
Як не вмер солов'їний твій спів.
Україно, Шевченка надіє,
Мій святий, несплюндрований гімн,
Я в мовчанні твоєму німію
Й воскресаю у слові твоїм.
І Дніпро, і Дністер пливуть в море,
Бо єднає їх кревна земля,
Україно, державо соборна,
Сонценосна колиско моя!
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