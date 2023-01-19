Бабушки бывают разными - одни вяжут носочки и пекут пирожки, другие до конца жизни остаются строгими деловыми леди. Однако и те, и другие любят, когда их поздравляют с праздниками самые близкие люди. УНИАН расскажет, какие поздравления бабушке с днем рождения точно понравятся имениннице.
Ранее мы говорили о том, какие поздравления с днем рождения мужчине можно выбрать для важного человека мужского пола.
Поздравление с днем рождения бабушке в прозе и картинках
Бабушка, тебе желаю
Сил, здоровья, красоты.
Будь душою молодая,
И себя ты береги.
Находи повсюду радость,
Улыбайся и мечтай.
Все тревоги и усталость
От себя ты отпускай.
Пускай этот день рождения
Соберет вокруг родных,
Их любовь и уважение
Сердце счастьем озарит.
Дорогая бабушка! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, хорошего настроения, силы духа и всегда оставаться юной душой. Спасибо тебе за твою любовь, заботу и мудрые советы. Пусть каждый год будет наполнен радостью, счастьем и гармонией. Радуй нас своей улыбкой каждый день ещё очень много лет.
Сегодня день особенный!
Конечно! Без сомнения!
У нашей милой бабушки
Сегодня день рождения!
Спешим поздравить бабушку,
Здоровья пожелать
И очень-очень ласково
Бабулечку обнять.
Желаем много радости,
Желаем жить без бед,
Живи, родная бабушка,
Как минимум, сто лет!
Моя родная, любимая бабушка! Сегодня я хочу поздравить тебя с днем рождения! Пожелать тебе крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни. Чтоб у тебя на все хватало сил и энергии. Спасибо тебе за теплоту, которую ты мне даришь, за любовь, которой ты меня окружаешь. Будь счастлива, моя любимая бабушка!
Я желаю много солнца,
Мира, счастья и добра
Лучшей бабушке на свете.
С днем рождения тебя!
Сил душевных и здоровья,
Смеха, радостей, любви,
Уважения, достатка,
Мира благ и красоты!
Каждый миг пускай наполнен
Будет счастьем, волшебством.
А тепло, забота близких
Согревают день за днем!
Бабушка моя любимая, с днем рождения! Пусть тебя никогда не подводит здоровье. Желаю тебе бодрости, душевного умиротворения, достойного отношения окружающих и чистого неба над головой. Пусть все плохое обходит тебя стороной, а переживания останутся позади. Благополучия тебе во всем, удачи, бесценного вкуса к жизни, сил и только добрых новостей!
Бабушка моя родная,
В день рождения желаю
Долгих и счастливых лет,
Быть здоровой, не болеть,
Будь такой же доброй, милой,
Драгоценной и любимой.
Оставайся без труда
Лучшей в мире ты всегда!
Любимая наша бабушка! Я от всего сердца поздравляю тебя с твоим днем рождения. Ты у меня самая любимая, самая ласковая и заботливая. Ты один из самых добрых и любящих людей, которые есть в моей жизни, и я безумно благодарна тебе за то, что ты есть у меня. Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни и отличного настроения. Желаю, чтобы в твоем доме всегда было так же уютно, как сейчас, а ты продолжала дарить нам свою обворожительную улыбку! С днем рождения.