Поздравления с днем рождения бабушке, которые тронут сердце - в материале УНИАН.

Бабушки бывают разными - одни вяжут носочки и пекут пирожки, другие до конца жизни остаются строгими деловыми леди. Однако и те, и другие любят, когда их поздравляют с праздниками самые близкие люди. УНИАН расскажет, какие поздравления бабушке с днем рождения точно понравятся имениннице.

Ранее мы говорили о том, какие поздравления с днем рождения мужчине можно выбрать для важного человека мужского пола.

Поздравление с днем рождения бабушке в прозе и картинках

Бабушка, тебе желаю

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Сил, здоровья, красоты.

Будь душою молодая,

И себя ты береги.

Находи повсюду радость,

Улыбайся и мечтай.

Все тревоги и усталость

От себя ты отпускай.

Пускай этот день рождения

Соберет вокруг родных,

Их любовь и уважение

Сердце счастьем озарит.

Дорогая бабушка! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, хорошего настроения, силы духа и всегда оставаться юной душой. Спасибо тебе за твою любовь, заботу и мудрые советы. Пусть каждый год будет наполнен радостью, счастьем и гармонией. Радуй нас своей улыбкой каждый день ещё очень много лет.

Сегодня день особенный!

Конечно! Без сомнения!

У нашей милой бабушки

Сегодня день рождения!

Спешим поздравить бабушку,

Здоровья пожелать

И очень-очень ласково

Бабулечку обнять.

Желаем много радости,

Желаем жить без бед,

Живи, родная бабушка,

Как минимум, сто лет!

Моя родная, любимая бабушка! Сегодня я хочу поздравить тебя с днем рождения! Пожелать тебе крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни. Чтоб у тебя на все хватало сил и энергии. Спасибо тебе за теплоту, которую ты мне даришь, за любовь, которой ты меня окружаешь. Будь счастлива, моя любимая бабушка!

Я желаю много солнца,

Мира, счастья и добра

Лучшей бабушке на свете.

С днем рождения тебя!

Сил душевных и здоровья,

Смеха, радостей, любви,

Уважения, достатка,

Мира благ и красоты!

Каждый миг пускай наполнен

Будет счастьем, волшебством.

А тепло, забота близких

Согревают день за днем!

Бабушка моя любимая, с днем рождения! Пусть тебя никогда не подводит здоровье. Желаю тебе бодрости, душевного умиротворения, достойного отношения окружающих и чистого неба над головой. Пусть все плохое обходит тебя стороной, а переживания останутся позади. Благополучия тебе во всем, удачи, бесценного вкуса к жизни, сил и только добрых новостей!

Бабушка моя родная,

В день рождения желаю

Долгих и счастливых лет,

Быть здоровой, не болеть,

Будь такой же доброй, милой,

Драгоценной и любимой.

Оставайся без труда

Лучшей в мире ты всегда!

Любимая наша бабушка! Я от всего сердца поздравляю тебя с твоим днем рождения. Ты у меня самая любимая, самая ласковая и заботливая. Ты один из самых добрых и любящих людей, которые есть в моей жизни, и я безумно благодарна тебе за то, что ты есть у меня. Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни и отличного настроения. Желаю, чтобы в твоем доме всегда было так же уютно, как сейчас, а ты продолжала дарить нам свою обворожительную улыбку! С днем рождения.

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