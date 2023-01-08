Иногда трудно подобрать слова, чтобы красиво и искренне поздравить с днем рождения близкого человека. Любому мужчине будет приятно получить красивые стих или веселую открытку в свой день рождения. УНИАН собрал универсальные поздравления с днем рождения мужчине, которые поднимут настроение имениннику.
Поздравления с днем рождения мужчине в стихах и прозе
Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
***
Хочу поздравить с днем рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же — вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.
Желаю бодрости для тела,
Минут приятных — для души,
Рукам — уменья золотого,
И мудрых слов — для головы.
***
Поздравляю с днем рождения!
Желаю счастья и везения.
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!
***
Поздравляю с днем рождения,
Пожелать тебе хочу
Будь успешным непременно,
Все дела чтоб по плечу,
Улыбайся миру чаще,
Наслаждайся каждым днем,
Жизнь твоя пусть будет ярче,
А проблемы нипочем!
***
Желаю быть счастливым и любимым,
Поставленных всех целей достигать.
В работе быть всегда незаменимым
И в жизни по-мужски лишь поступать.
Родные чтоб любовью окружали,
Надежными чтоб были все друзья
И в трудную минуту поддержали,
Счастливой чтоб была твоя семья.
***
Секрет мужского счастья в том,
Чтобы иметь работу, дом,
Друзей, здоровье и семью,
И жить прекрасно, как в раю!
Тебе желаю в день рожденья
Я это счастье получить,
И как подарок драгоценный,
Беречь его, любить, хранить.
***
Тебе желаю быть счастливым!
Ну а насколько — сам решай.
Одним для счастья нужен замок.
Другим — горячий в кружке чай.
Желаю будням не сдаваться,
Не забывать свои мечты.
Ведь им положено сбываться,
Когда мечтаешь страстно ты.
***
Мирного неба и свежего хлеба,
Чистой воды, спелых яблок в саду!
Алых закатов, пурпурных рассветов,
Карпов зеркальных в хрустальном пруду!
Счастья, здоровья, удачи, терпения,
Веры, любови, надежды в судьбе,
Новых свершений, побед, вдохновения
В твой день рождения желаю тебе!
***
Поздравляем с днем рождения
И желаем настроения!
Сильным быть и уникальным,
Ярким, стильным и брутальным.
Пусть в делах царит успех,
А в душе − счастливый смех,
Неба чистого, везения,
В трудностях иметь терпение.
Пусть здоровье не подводит,
Беды стороной обходят,
Будь любимым и люби,
И добро вокруг твори.
***
Я от души тебе желаю счастья,
Любви, здоровья, мужества, добра,
Пускай обходит стороной ненастье,
И чтоб удача за руку вела.
Будь сильным и, конечно, самым смелым,
Не знай проблем, печалей, бед и зла,
В делах будь самым ловким и умелым,
И дома чтоб любимая ждала!
***
Хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать, чтобы всё, о чём мечталось, было реализовано в жизнь. Верные друзья, домашнее тепло и уют, дорогие и любимые тобой люди, любимое дело — пусть всё это будет в твоей жизни и никогда ее не покидает. И самое главное, будь здоров!
***
Поздравляю с днем рождения! Хочу пожелать тебе здоровья, счастья, удачи и побольше позитива. Пусть все твои цели и планы воплотятся в реальность, а каждый следующий день рождения будет еще веселей. Оставайся всегда таким же жизнерадостным и добрым человеком. Мир и спокойствие тебе и твоему дому!
***
Happy birthday! Будь счастлив каждое мгновение! Будь здоров! Пусть в жизни будет мало трудностей и очень много радостей и приятностей. Пусть всё, что есть сейчас у тебя, умножится, расширится, масштабируется и станет в сто миллионов раз круче!
***
Хочу поздравить тебя с днем рождения! Искренне желаю тебе всегда быть здоровым во всех смыслах этого слова, становиться с каждым годом только лучше, сильнее, умнее, красивее, счастливее. Желаю, чтобы рядом всегда были самые верные и близкие для твоего сердца люди.