Универсальные поздравления с днем рождения мужчине помогут выразить пожелания в словах и картинках.

Иногда трудно подобрать слова, чтобы красиво и искренне поздравить с днем рождения близкого человека. Любому мужчине будет приятно получить красивые стих или веселую открытку в свой день рождения. УНИАН собрал универсальные поздравления с днем рождения мужчине, которые поднимут настроение имениннику.

Поздравления с днем рождения мужчине в стихах и прозе

Желаю в жизни только счастья,

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Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,

А рядом будут добрые друзья!

Желаю, чтоб мечты твои сбывались,

Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно года б твои ни мчались,

Ты оставайся молодым всегда-всегда!

***

Хочу поздравить с днем рожденья!

Добра и счастья пожелать,

Удачи жизненной, везенья.

Невзгод же — вовсе не видать.

Здоровье чтоб не подводило,

Сопровождал твой путь успех,

Душа и тело молодело,

А в доме слышался лишь смех.

Желаю бодрости для тела,

Минут приятных — для души,

Рукам — уменья золотого,

И мудрых слов — для головы.

***

Поздравляю с днем рождения!

Желаю счастья и везения.

Стабильности во всех делах,

Успешным быть и при деньгах.

Пусть в жизни будет все прекрасно,

Любая цель станет подвластна.

Надежным будь, всегда любимым,

Во всех делах незаменимым!

***

Поздравляю с днем рождения,

Пожелать тебе хочу

Будь успешным непременно,

Все дела чтоб по плечу,

Улыбайся миру чаще,

Наслаждайся каждым днем,

Жизнь твоя пусть будет ярче,

А проблемы нипочем!

***

Желаю быть счастливым и любимым,

Поставленных всех целей достигать.

В работе быть всегда незаменимым

И в жизни по-мужски лишь поступать.

Родные чтоб любовью окружали,

Надежными чтоб были все друзья

И в трудную минуту поддержали,

Счастливой чтоб была твоя семья.

***

Секрет мужского счастья в том,

Чтобы иметь работу, дом,

Друзей, здоровье и семью,

И жить прекрасно, как в раю!

Тебе желаю в день рожденья

Я это счастье получить,

И как подарок драгоценный,

Беречь его, любить, хранить.

***

Тебе желаю быть счастливым!

Ну а насколько — сам решай.

Одним для счастья нужен замок.

Другим — горячий в кружке чай.

Желаю будням не сдаваться,

Не забывать свои мечты.

Ведь им положено сбываться,

Когда мечтаешь страстно ты.

***

Мирного неба и свежего хлеба,

Чистой воды, спелых яблок в саду!

Алых закатов, пурпурных рассветов,

Карпов зеркальных в хрустальном пруду!

Счастья, здоровья, удачи, терпения,

Веры, любови, надежды в судьбе,

Новых свершений, побед, вдохновения

В твой день рождения желаю тебе!

***

Поздравляем с днем рождения

И желаем настроения!

Сильным быть и уникальным,

Ярким, стильным и брутальным.

Пусть в делах царит успех,

А в душе − счастливый смех,

Неба чистого, везения,

В трудностях иметь терпение.

Пусть здоровье не подводит,

Беды стороной обходят,

Будь любимым и люби,

И добро вокруг твори.

***

Я от души тебе желаю счастья,

Любви, здоровья, мужества, добра,

Пускай обходит стороной ненастье,

И чтоб удача за руку вела.

Будь сильным и, конечно, самым смелым,

Не знай проблем, печалей, бед и зла,

В делах будь самым ловким и умелым,

И дома чтоб любимая ждала!

***

Хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать, чтобы всё, о чём мечталось, было реализовано в жизнь. Верные друзья, домашнее тепло и уют, дорогие и любимые тобой люди, любимое дело — пусть всё это будет в твоей жизни и никогда ее не покидает. И самое главное, будь здоров!

***

Поздравляю с днем рождения! Хочу пожелать тебе здоровья, счастья, удачи и побольше позитива. Пусть все твои цели и планы воплотятся в реальность, а каждый следующий день рождения будет еще веселей. Оставайся всегда таким же жизнерадостным и добрым человеком. Мир и спокойствие тебе и твоему дому!

***

Happy birthday! Будь счастлив каждое мгновение! Будь здоров! Пусть в жизни будет мало трудностей и очень много радостей и приятностей. Пусть всё, что есть сейчас у тебя, умножится, расширится, масштабируется и станет в сто миллионов раз круче!

***

Хочу поздравить тебя с днем рождения! Искренне желаю тебе всегда быть здоровым во всех смыслах этого слова, становиться с каждым годом только лучше, сильнее, умнее, красивее, счастливее. Желаю, чтобы рядом всегда были самые верные и близкие для твоего сердца люди.

Открытки и картинки с днем рождения мужчине

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