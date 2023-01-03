В День памяти княгини Ольги церковь чтит память княгини Киевской Руси, которая правила государством с 945 года по 960 год. Православной церковью она канонизирована как святая, поскольку стала первой правительницей Киевской Руси, которая приняла христианство. Церковь дважды в году чтит память княгини - 3 января и 24 июля.
В эту дату тезки княгини слышат в свой адрес поздравления с Днем ангела Ольги.
Краткая биография княгини Ольги
У историков нет единой версии о происхождении и юности Ольги. Известно, что она была женой киевского князя Игоря Рюриковича и матерью Великого князя Киевского Святослава Игоревича. Ольга правила Киевской Русью на протяжении 15 лет, когда её муж умер, а сын был ещё слишком юный.
Княгиня Ольга за время своего правления прославилась тем, что посетила Константинополь и приняла христианство, а также возвела немало христианских храмов и обратила многих жителей Киевской Руси. Также Ольга упорядочила сбор дани, поддерживала дружеские отношения с Византией.
С Днем княгини Ольги - поздравления и картинки
Почтим память Ольги — княгини великой.
Она не забыта, не стала безликой.
За то, что культуру она созидала
И храмы по всей стране воздвигала.
Желаем княгиню всегда восхвалять,
О ней вспоминать и ее почитать.
Красивой и чистой вам веры в веках,
Разных чудес — наяву и во снах.
У нас есть защитница на небесах.
***
С Днем Ольги шлю сегодня
От сердца поздравления.
Поможет пусть Святая,
Дарует пусть терпение.
Пускай добавит силы
И шепчет свой совет.
В любви и крепкой вере
Желаю долгих лет.
***
Желаю я крепко в день Ольги святой,
Чтобы в душе твоей счастье царило,
В мыслях всегда был уют и покой,
И в целой жизни всё празднично было!
***
Пусть Ольга принесет святая
Лишь мудрость, силы и везение!
И сбудется мечта любая
Пусть с Божьего благословения!
Тебе желаю счастья много,
Любви взаимной и достатка,
Всего лишь доброго, благого
И в жизни лада и порядка!
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Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!
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Поздравляю с Днем Ольги. Желаю нежности, любви, очарования, трепета души, безграничной доброты и неземной красоты. Пусть этот мир для тебя будет красочным, интересным, открытым. Пусть эта жизнь дарит тебе только счастливые моменты, искренние улыбки и большие возможности!
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Поздравляю с Днём Ольги и от всей души желаю крепких сил и здоровья, стойкого самообладания и целеустремлённости, непобедимой отваги и настойчивости, уверенности в себе и обязательного достижения всех поставленных целей. Удачи и блаженной жизни!
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Поздравляю с Днём Ольги и желаю милости Божьей, любви и светлой надежды в жизни, радости в каждый твой новый день. Пусть твои глаза сияют от счастья, а сердце твоё пусть наполняется искренней добротой.