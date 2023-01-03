День памяти княгини Ольги отмечается дважды в году - 3 января и 24 июля.

В День памяти княгини Ольги церковь чтит память княгини Киевской Руси, которая правила государством с 945 года по 960 год. Православной церковью она канонизирована как святая, поскольку стала первой правительницей Киевской Руси, которая приняла христианство. Церковь дважды в году чтит память княгини - 3 января и 24 июля.

В эту дату тезки княгини слышат в свой адрес поздравления с Днем ангела Ольги.

Краткая биография княгини Ольги

У историков нет единой версии о происхождении и юности Ольги. Известно, что она была женой киевского князя Игоря Рюриковича и матерью Великого князя Киевского Святослава Игоревича. Ольга правила Киевской Русью на протяжении 15 лет, когда её муж умер, а сын был ещё слишком юный.

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Княгиня Ольга за время своего правления прославилась тем, что посетила Константинополь и приняла христианство, а также возвела немало христианских храмов и обратила многих жителей Киевской Руси. Также Ольга упорядочила сбор дани, поддерживала дружеские отношения с Византией.

С Днем княгини Ольги - поздравления и картинки

Почтим память Ольги — княгини великой.

Она не забыта, не стала безликой.

За то, что культуру она созидала

И храмы по всей стране воздвигала.

Желаем княгиню всегда восхвалять,

О ней вспоминать и ее почитать.

Красивой и чистой вам веры в веках,

Разных чудес — наяву и во снах.

У нас есть защитница на небесах.

***

С Днем Ольги шлю сегодня

От сердца поздравления.

Поможет пусть Святая,

Дарует пусть терпение.

Пускай добавит силы

И шепчет свой совет.

В любви и крепкой вере

Желаю долгих лет.

***

Желаю я крепко в день Ольги святой,

Чтобы в душе твоей счастье царило,

В мыслях всегда был уют и покой,

И в целой жизни всё празднично было!

***

Пусть Ольга принесет святая

Лишь мудрость, силы и везение!

И сбудется мечта любая

Пусть с Божьего благословения!

Тебе желаю счастья много,

Любви взаимной и достатка,

Всего лишь доброго, благого

И в жизни лада и порядка!

***

Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!

***

Поздравляю с Днем Ольги. Желаю нежности, любви, очарования, трепета души, безграничной доброты и неземной красоты. Пусть этот мир для тебя будет красочным, интересным, открытым. Пусть эта жизнь дарит тебе только счастливые моменты, искренние улыбки и большие возможности!

***

Поздравляю с Днём Ольги и от всей души желаю крепких сил и здоровья, стойкого самообладания и целеустремлённости, непобедимой отваги и настойчивости, уверенности в себе и обязательного достижения всех поставленных целей. Удачи и блаженной жизни!

***

Поздравляю с Днём Ольги и желаю милости Божьей, любви и светлой надежды в жизни, радости в каждый твой новый день. Пусть твои глаза сияют от счастья, а сердце твоё пусть наполняется искренней добротой.

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