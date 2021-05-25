Сегодня свой профессиональный праздник отметят все мастера слова и любители словесности. 25 мая в Украине отмечается День филолога. Праздник следует сразу после Дня славянской письменности. В этот день стоит поздравить преподавателей филологических факультетов, языковедов, переводчиков, лингвистов и просто ценителей родного языка. В День филолога проводятся конкурсы, олимпиады, литературные вечера и конференции.
История праздника
Предшественницей науки филологии считается риторика, которая появилась в Древней Греции. Первым филологом называют древнегреческого философа Эратосфена. В Российскую империю и Украину науку о словесности начали называть филологией в 19 веке. Отмечать День филолога в мире начали в конце 80-х — начале 90-х годов, а позднее он также стал популярным в Украине.
Поздравления с Днем филолога
Филолог — здорово звучит!
Вот кроме шуток, я серьёзно!
Тебе желаю ярко жить,
Пусть будут и стихи, и проза!
Запас словарный расширять
И удивлять им всех желаю,
Этимологию всю знать —
Она волшебная такая!
Вы виртуозы слов и сочетаний,
И мысли ваш стремителен полет!
Сегодня пусть сбываются желанья,
И счастье на дороге вас найдет!
Пусть много будет радости минут,
Высоких и порывистых мечтаний,
Награды и почет найдут,
Побольше будет сбывшихся желаний!
Желаем нежных строк любви
И символов надежды,
Чтоб были славными стихи
И планы все успешными,
Чтоб были рядом те, кто вам
Для сердца очень дороги.
Вы цену знаете словам.
Сегодня – с Днем филолога!
Филолог видит в речи красоту,
За каждым словом он следит спокойно,
Коллегу чует сразу, за версту,
Ведет себя везде, всегда достойно.
Филологу здоровья пожелать
Пришла пора. Удачи и терпенья,
Обиды быстро, сразу забывать,
И оставаться полным вдохновенья.
Бажаю миру і успіху,
У роботі – радісних турбот.
Бо ти - філолог. А в цій справі
Жити неможливо без клопот.
Хай буде все легко і просто,
Удача царює в ділах,
Жити – мінімум до дев’яноста,
Творити – з усмішкою на вустах!
Поздравляю с Днем филолога! Страстному любителю родных слов я желаю в этот день легких научных изысканий, самых верных толкований и всяческих и грандиозных успехов в его нелегком кропотливом труде! Пусть каждый день будет маленьким праздником!
Филология – древняя и мудрая наука. Вы, ее служители, помогаете словам жить не статично, быть не просто набором букв, но волшебным шифром за которым скрыты тысячи значений… С Днем филолога! Пусть множатся ваши профессиональные знания и личное счастье!
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