Сегодня свой профессиональный праздник отметят все мастера слова и любители словесности. 25 мая в Украине отмечается День филолога. Праздник следует сразу после Дня славянской письменности. В этот день стоит поздравить преподавателей филологических факультетов, языковедов, переводчиков, лингвистов и просто ценителей родного языка. В День филолога проводятся конкурсы, олимпиады, литературные вечера и конференции.

История праздника

Предшественницей науки филологии считается риторика, которая появилась в Древней Греции. Первым филологом называют древнегреческого философа Эратосфена. В Российскую империю и Украину науку о словесности начали называть филологией в 19 веке. Отмечать День филолога в мире начали в конце 80-х — начале 90-х годов, а позднее он также стал популярным в Украине.

Поздравления с Днем филолога

Филолог — здорово звучит!

Вот кроме шуток, я серьёзно!

Тебе желаю ярко жить,

Пусть будут и стихи, и проза!

Запас словарный расширять

И удивлять им всех желаю,

Этимологию всю знать —

Она волшебная такая!

Вы виртуозы слов и сочетаний,

И мысли ваш стремителен полет!

Сегодня пусть сбываются желанья,

И счастье на дороге вас найдет!

Пусть много будет радости минут,

Высоких и порывистых мечтаний,

Награды и почет найдут,

Побольше будет сбывшихся желаний!

Желаем нежных строк любви

И символов надежды,

Чтоб были славными стихи

И планы все успешными,

Чтоб были рядом те, кто вам

Для сердца очень дороги.

Вы цену знаете словам.

Сегодня – с Днем филолога!

Филолог видит в речи красоту,

За каждым словом он следит спокойно,

Коллегу чует сразу, за версту,

Ведет себя везде, всегда достойно.

Филологу здоровья пожелать

Пришла пора. Удачи и терпенья,

Обиды быстро, сразу забывать,

И оставаться полным вдохновенья.

Бажаю миру і успіху,

У роботі – радісних турбот.

Бо ти - філолог. А в цій справі

Жити неможливо без клопот.

Хай буде все легко і просто,

Удача царює в ділах,

Жити – мінімум до дев’яноста,

Творити – з усмішкою на вустах!

Поздравляю с Днем филолога! Страстному любителю родных слов я желаю в этот день легких научных изысканий, самых верных толкований и всяческих и грандиозных успехов в его нелегком кропотливом труде! Пусть каждый день будет маленьким праздником!

Филология – древняя и мудрая наука. Вы, ее служители, помогаете словам жить не статично, быть не просто набором букв, но волшебным шифром за которым скрыты тысячи значений… С Днем филолога! Пусть множатся ваши профессиональные знания и личное счастье!

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Автор: Екатерина Пулатова