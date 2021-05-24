В этот день почитается память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры.

Праздник установлен согласно указу президента от 17 сентября 2004 года и приурочен ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – просветителей, сыгравших выдающуюся роль в развитии и становлении славянской письменности и культуры, покровителей Европы.

Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будем отдыхать в первый месяц летаБратья Кирилл и Мефодий родились в IX веке в греческом городе Солунь в семье военачальника.

Кирилл создал славянскую азбуку на основе греческой. Чтобы передать фонетические особенности славянской звуковой системы, он дополнил азбуку новыми буквами, заимствованными из глаголицы. Впоследствии глаголица легла в основу кириллицы, на основании которой образовались алфавиты многих славянских народов.

Введение кириллицы стало огромным культурным сдвигом в истории славянских народов, ведь способствовало постепенному формированию у них собственных языков, традиций, образования и культуры в целом.

Братья проводили также просветительскую деятельность: переводили на славянский язык богослужебные книги, в частности Евангелие и Псалтырь, а также сами писали оригинальные произведения и проповедовали православие.

В целом Кирилл и Мефодий перевели значительное количество книг, что стало предпосылкой начала славянских литературных языков и книжного дела. Древнейшей точно датированной кириллической книгой является древнерусское Остромирово Евангелие 1056-1057 годов.

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Автор: Алина Вишневская