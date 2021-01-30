Сегодня, 30 января, свой День ангела отмечают мужчины по имени Антон. В церковном мире в этот день почитается память преподобного Антония Великого.
Читайте такжеЦерковные праздники в феврале: православный календарь на месяцИмя Антон имеет разные версии происхождения. По одной из них, оно является видоизмененной формой греческого имени Антоний. Имя Антоний и Антон происходят от римского родового имени Antoninus – производного от Antonius, которым называли всех мальчиков-первенцев в семье. Означает имя Антон "вступающий в бой", "противостоящий", "соревнующийся в силе" и является эпитетом богу Дионису.
Считается, что обладатель имени Антон – мужчина не без определенного шарма. Это сдержанный и занятой человек, который, хотя и является весьма привлекательным и общительным, не любит много говорить о себе и остается довольно замкнутым.
УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем ангела Антона в стихах и прозе, а также в красивых открытках и картинках.
Поздравления с Днем Антона в стихах и прозе
***
Хочу я тебя поздравить, Антон,
И счастья большого тебе пожелать,
В банке всегда иметь миллион,
Чтобы в реальность мечты воплощать!
Здоровья желаю тебе, словно сталь,
Взаимной любви и хороших друзей!
Тебя стороной пусть обходит печаль,
Чтоб солнце светило в жизни твоей!
***
Я тебе, Антон, желаю
Быть всегда на первом месте:
При квартире и машине,
Цену знать добру и чести.
Пусть сбываются желания
И ведет вперед удача,
Словно семечки щелкай
Все проблемы и задачи.
***
Антон, поздравляю тебя с Днем ангела,
От души ты сегодня порадуйся,
Пусть запомнятся счастья мгновенья
И прекрасные впечатленья.
Никогда не грусти без причины,
Оставайся достойным мужчиной,
Чтобы люди вокруг уважали,
Быть таким же, как ты, все мечтали.
***
Дорогой Антон, поздравляю тебя с Днем ангела. От души желаю в этот радостный и замечательный день чудесной природы, доброго мира, хороших людей на пути, верных друзей, любящих близких, бравых идей, весёлых затей, креативного мышления и невероятного счастья ощущения.
***
Крутой и модный парень - Тоха, поздравляю тебя с праздником. Желаю всегда стремиться к нужной цели, как пуля в мишень, желаю быть всегда довольным, как ребёнок с большой шоколадкой, желаю быть любимым, как океан дельфинами. Крепкого тебе здоровья, удачи и добра.
***
С Днем ангела тебя, Антон!
Желаю жить легко, играя.
Любви, удачи десять тонн
И счастья грузовик желаю!
Найдется девушка пускай,
Твой личный мощный мотиватор,
Чтоб с ней построил ты свой рай,
И получил в награду злато.
***
Тебе желаю я, Антоша,
Чтоб ты счастливым был всегда,
Зарплата будет пусть хорошей
За годы честного труда!
Тебе, мой дорогой Антон,
Желаю радости и смеха,
Здоровья крепкого вагон,
Побед, везения и успеха!
***
Пусть везет тебя к успеху
Счастья и любви фургон,
Быть всегда в ладу с собою
Пожелать хочу, Антон.
Чтобы пыл не унимался,
Чтоб азарт в тебе кипел,
Все чтоб классно удавалось,
Чтоб идеей ты горел.
***
Мужественный, смелый и красивый,
Радости тебе, добра,
Антон, с твоим я днем сегодня поздравляю,
Пусть обойдет тебя беда.
Пусть будет мир в твоем доме,
И пусть достаток будет в нем,
Пускай уходит все плохое,
И все проблемы будут нипочем.
***
Поздравляю з Днем ангела, Антон. Желаю диким зверем бороться за свой успех, желаю настоящим героем оставаться для своей семьи. Пусть твой каждый день будет ярким, красочным и позитивным. Будь всегда в отличной форме, люби, верь в свои мечты и двигайся уверенно вперед!
***
Дорогой Антон, желаю тебе всегда быть душой компании, весельчаком и очень позитивным человеком. Пусть улыбки и смех сопровождают тебя по всей жизненной тропе и скрасят твой путь. Не забывай своих друзей и родных, всегда помни, что они в тебе очень нуждаются.
С Днем ангела Антона - открытки и картинки
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