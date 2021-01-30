Красивые стихотворные и прозаические строки, а также открытки по случаю именин Антона.

Сегодня, 30 января, свой День ангела отмечают мужчины по имени Антон. В церковном мире в этот день почитается память преподобного Антония Великого.

Читайте такжеЦерковные праздники в феврале: православный календарь на месяцИмя Антон имеет разные версии происхождения. По одной из них, оно является видоизмененной формой греческого имени Антоний. Имя Антоний и Антон происходят от римского родового имени Antoninus – производного от Antonius, которым называли всех мальчиков-первенцев в семье. Означает имя Антон "вступающий в бой", "противостоящий", "соревнующийся в силе" и является эпитетом богу Дионису.

Считается, что обладатель имени Антон – мужчина не без определенного шарма. Это сдержанный и занятой человек, который, хотя и является весьма привлекательным и общительным, не любит много говорить о себе и остается довольно замкнутым.

УНИАН собрал лучшие поздравления с Днем ангела Антона в стихах и прозе, а также в красивых открытках и картинках.

Поздравления с Днем Антона в стихах и прозе

***

Хочу я тебя поздравить, Антон,

И счастья большого тебе пожелать,

В банке всегда иметь миллион,

Чтобы в реальность мечты воплощать!

Здоровья желаю тебе, словно сталь,

Взаимной любви и хороших друзей!

Тебя стороной пусть обходит печаль,

Чтоб солнце светило в жизни твоей!

***

Я тебе, Антон, желаю

Быть всегда на первом месте:

При квартире и машине,

Цену знать добру и чести.

Пусть сбываются желания

И ведет вперед удача,

Словно семечки щелкай

Все проблемы и задачи.

***

Антон, поздравляю тебя с Днем ангела,

От души ты сегодня порадуйся,

Пусть запомнятся счастья мгновенья

И прекрасные впечатленья.

Никогда не грусти без причины,

Оставайся достойным мужчиной,

Чтобы люди вокруг уважали,

Быть таким же, как ты, все мечтали.

***

Дорогой Антон, поздравляю тебя с Днем ангела. От души желаю в этот радостный и замечательный день чудесной природы, доброго мира, хороших людей на пути, верных друзей, любящих близких, бравых идей, весёлых затей, креативного мышления и невероятного счастья ощущения.

***

Крутой и модный парень - Тоха, поздравляю тебя с праздником. Желаю всегда стремиться к нужной цели, как пуля в мишень, желаю быть всегда довольным, как ребёнок с большой шоколадкой, желаю быть любимым, как океан дельфинами. Крепкого тебе здоровья, удачи и добра.

***

С Днем ангела тебя, Антон!

Желаю жить легко, играя.

Любви, удачи десять тонн

И счастья грузовик желаю!

Найдется девушка пускай,

Твой личный мощный мотиватор,

Чтоб с ней построил ты свой рай,

И получил в награду злато.

***

Тебе желаю я, Антоша,

Чтоб ты счастливым был всегда,

Зарплата будет пусть хорошей

За годы честного труда!

Тебе, мой дорогой Антон,

Желаю радости и смеха,

Здоровья крепкого вагон,

Побед, везения и успеха!

***

Пусть везет тебя к успеху

Счастья и любви фургон,

Быть всегда в ладу с собою

Пожелать хочу, Антон.

Чтобы пыл не унимался,

Чтоб азарт в тебе кипел,

Все чтоб классно удавалось,

Чтоб идеей ты горел.

***

Мужественный, смелый и красивый,

Радости тебе, добра,

Антон, с твоим я днем сегодня поздравляю,

Пусть обойдет тебя беда.

Пусть будет мир в твоем доме,

И пусть достаток будет в нем,

Пускай уходит все плохое,

И все проблемы будут нипочем.

***

Поздравляю з Днем ангела, Антон. Желаю диким зверем бороться за свой успех, желаю настоящим героем оставаться для своей семьи. Пусть твой каждый день будет ярким, красочным и позитивным. Будь всегда в отличной форме, люби, верь в свои мечты и двигайся уверенно вперед!

***

Дорогой Антон, желаю тебе всегда быть душой компании, весельчаком и очень позитивным человеком. Пусть улыбки и смех сопровождают тебя по всей жизненной тропе и скрасят твой путь. Не забывай своих друзей и родных, всегда помни, что они в тебе очень нуждаются.

С Днем ангела Антона - открытки и картинки

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Автор: УНИАН