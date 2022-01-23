23 января церковь чтит святого Григория Нисского, христианского богослова, философа и епископа. В этот день отмечается День ангела Григория, а все обладатели этого имени получают поздравления от родных.
Имя Григорий имеет древнегреческое происхождение и означает "бодрый", "не спящий", "бдительный". Это имя наделяет мужчину сильным, волевым характером. Григорий очень привлекателен для противоположного пола, а в своем кругу общения он является неформальным лидером. Он умеет слушать других и вызывает доверие, при этом всегда поступает как сам хочет.
День ангела Григория 2022: стихи и проза
Девиз Григория по жизни —
Всем людям оптимизм дарить,
Он заряжает всех удачей,
С ним есть о чем поговорить.
Желаем мы ему за годы
Энергию не растерять,
Быть верным, преданным и честным,
И свой девиз не забывать!
***
Пожелать хочу, Григорий,
Жить с поющею душой,
Пусть удача, словно море,
Разольётся пред тобой!
И от денежного роста
Закружится голова,
И мечты твои все просто
Воплотятся на раз-два!
***
Пожелать хочу, Григорий,
Жить тебе в ладу с везеньем,
Чтобы жизнь, как санаторий,
Приносила расслабленье!
Пожелаю, чтоб деньгами
Ты сорил, не сомневаясь,
И успех двумя руками
Ты держал, не расслабляясь!
***
Поздравляю с праздником
Я тебя, Григорий,
Я желаю, чтоб ты в жизни
Мог с судьбой поспорить,
Чтобы сам ты диктовал
Ей свои законы,
На колени не вставал
И не бил поклоны.
Пусть решаются проблемы
Пусть все удается,
Пусть судьба твоя сама
Под тебя прогнется.
***
Пусть везёт тебе, Григорий,
Пусть мечта сама придёт,
На душе будет спокойно,
Процветание точно ждёт!
Сердце бьётся от веселья,
От любви глаза горят,
Исполняются все цели,
А успехи не смутят!
***
Желаю в этот день особый, славный,
Тебе прекрасных, долгих лет,
Желаю жизни очень яркой,
О прошлом ты не сожалей.
Еще тебе желаю милый Гриша,
Успеха, он порой необходим,
И на пути, чтоб не было помехи,
Чтобы для всех ты был незаменим.
***
Григорий, пожелать тебе хочу, чтобы все твои планы шли по намеченному пути, а ты никогда не сдавался. Желаю любимым быть и наслаждаться каждой секундой, что дарит жизнь. Пусть все будет так, как желает душа!
***
С праздником, Григорий! Поздравляю и желаю быть здоровым и успешным всегда, стремиться к вершинам и быть уверенным в себе. Пусть небо над головой будет чистым и светлым, а яркие солнечные лучи согревают и поднимают настроение!
***
Пусть у тебя величественный Григорий жизнь будет похожа на ограненный диамант, такая же яркая, блестящая, искристая и драгоценная. Будь всегда уверен в своих силах, знаниях и навыках, не сворачивай на пол пути и не забывай обещания!
***
Милый Гриша, дорогой, я от души тебя поздравляю. Хочу пожелать тебе незабываемых моментов счастья в жизни, великой удачи в делах и верных успехов в любых начинаниях, крепкого здоровья и чудесного настроения, бравых поступков и уважения.