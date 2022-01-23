День ангела Григория - хороший повод поздравить обладателей этого величественного имени.

23 января церковь чтит святого Григория Нисского, христианского богослова, философа и епископа. В этот день отмечается День ангела Григория, а все обладатели этого имени получают поздравления от родных.

Имя Григорий имеет древнегреческое происхождение и означает "бодрый", "не спящий", "бдительный". Это имя наделяет мужчину сильным, волевым характером. Григорий очень привлекателен для противоположного пола, а в своем кругу общения он является неформальным лидером. Он умеет слушать других и вызывает доверие, при этом всегда поступает как сам хочет.

День ангела Григория 2022: стихи и проза

Девиз Григория по жизни —

Всем людям оптимизм дарить,

Он заряжает всех удачей,

С ним есть о чем поговорить.

Желаем мы ему за годы

Энергию не растерять,

Быть верным, преданным и честным,

И свой девиз не забывать!

***

Пожелать хочу, Григорий,

Жить с поющею душой,

Пусть удача, словно море,

Разольётся пред тобой!

И от денежного роста

Закружится голова,

И мечты твои все просто

Воплотятся на раз-два!

***

Пожелать хочу, Григорий,

Жить тебе в ладу с везеньем,

Чтобы жизнь, как санаторий,

Приносила расслабленье!

Пожелаю, чтоб деньгами

Ты сорил, не сомневаясь,

И успех двумя руками

Ты держал, не расслабляясь!

***

Поздравляю с праздником

Я тебя, Григорий,

Я желаю, чтоб ты в жизни

Мог с судьбой поспорить,

Чтобы сам ты диктовал

Ей свои законы,

На колени не вставал

И не бил поклоны.

Пусть решаются проблемы

Пусть все удается,

Пусть судьба твоя сама

Под тебя прогнется.

***

Пусть везёт тебе, Григорий,

Пусть мечта сама придёт,

На душе будет спокойно,

Процветание точно ждёт!

Сердце бьётся от веселья,

От любви глаза горят,

Исполняются все цели,

А успехи не смутят!

***

Желаю в этот день особый, славный,

Тебе прекрасных, долгих лет,

Желаю жизни очень яркой,

О прошлом ты не сожалей.

Еще тебе желаю милый Гриша,

Успеха, он порой необходим,

И на пути, чтоб не было помехи,

Чтобы для всех ты был незаменим.

***

Григорий, пожелать тебе хочу, чтобы все твои планы шли по намеченному пути, а ты никогда не сдавался. Желаю любимым быть и наслаждаться каждой секундой, что дарит жизнь. Пусть все будет так, как желает душа!

***

С праздником, Григорий! Поздравляю и желаю быть здоровым и успешным всегда, стремиться к вершинам и быть уверенным в себе. Пусть небо над головой будет чистым и светлым, а яркие солнечные лучи согревают и поднимают настроение!

***

Пусть у тебя величественный Григорий жизнь будет похожа на ограненный диамант, такая же яркая, блестящая, искристая и драгоценная. Будь всегда уверен в своих силах, знаниях и навыках, не сворачивай на пол пути и не забывай обещания!

***

Милый Гриша, дорогой, я от души тебя поздравляю. Хочу пожелать тебе незабываемых моментов счастья в жизни, великой удачи в делах и верных успехов в любых начинаниях, крепкого здоровья и чудесного настроения, бравых поступков и уважения.

Картинки и открытки с Днем ангела Григория

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