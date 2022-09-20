В Рождество Пресвятой Богородицы верующие вспоминают день, когда Дева Мария явилась на свет.

21 сентября в православии отмечается один из главных религиозных праздников в году - Рождество Пресвятой Богородицы или Вторая Пречистая. Рождеством в христианстве называют рождение. В этот день верующие отмечают рождение на свет Девы Марии, защитницы всех людей, которая стала земной матерью Иисуса Христа.

Рождество Пресвятой Богородицы - история праздника

Евангелие гласит, что Дева Мария родилась у праведный Иоакима и Анны. Они были бездетными до престарелого возраста и уже не надеялись на рождение ребенка. Только в преклонном возрасте им явился ангел и сообщил о скором рождении дочери, которая принесет Спасение человечеству.

Ангел сказал, что Анне и Иоакиму следует назвать дочь Марией. Так они и сделали. Явилась на свет Богородица 8 сентября, а по новому стилю дата праздника перенеслась на 21 сентября. В честь рождения дочери Анна и Иоаким сделали щедрое пожертвование в храм.

На месте рождения Марии построили Храм Рождества Богородицы. Одноименные храмы также есть по всему миру. Например, в Украине такие храмы есть в Виннице, Ворохте, Шацке.

Обычаи и традиции Рождества Пресвятой Богородицы

В этот день верующие посещают богослужения и произносят молитвы Богородице. Прочесть молитву можно и дома, если нет возможности посетить храм.

Как и в любой праздник, 21 сентября верующие собираются за общим столом и наслаждаются трапезой. Традиционно на стол обязательно ставят рыбные блюда, а также сезонные овощи и тыкву. Из напитков ставят компоты и домашнее вино.

На Вторую Пречистую бездетные женщины молятся Деве Марии о рождении ребенка и радости материнства. А беременные просят легких родов и крепкого здоровья ребенку. Для наших предков этот день был праздником всех женщин как продолжательниц рода.

Что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы

В этот праздник не следует работать. 21 сентября наши предки отдыхали от всякой работы и домашних хлопот.

Женщинам нельзя спорить и ругаться со свекровью, иначе отношения надолго испортятся.

Нельзя делиться хлебом с чужими людьми в этот день. Купленный хлеб нужно съесть в кругу семьи.

После Второй Пречистой уже нельзя копать картошку.

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