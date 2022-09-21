Как отмечается Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и какую открытку отправить близким - узнайте в материале УНИАН.

21 сентября - день, который ознаменовался появлением на свет будущей святой, матери Иисуса Христа. Именно с этого дня начинается цикл религиозных праздников, так как в православии начало года считается не с 1 января, а 1 с сентября. Впервые отмечать праздник начали в V веке. В X веке появились иконы, посвященные Пресвятой Богородице.

Рождество Пресвятой Богородицы имеет и другие названия: "Вторая Пречистая", "Осенины", "Оспожинки".

УНИАН расскажет, какие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы будут наиболее удачными.

Видео дня

С Рождеством Пресвятой Богородицы - картинки и пожелания

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Светлой верой душа пусть наполнится.

Вам - любви, доброты и терпения,

Чтоб ушли все подальше сомнения.

Чтоб сияло вам счастье прекрасное,

Не настало бы время ненастное.

И здоровы чтоб были все близкие,

Согревало бы солнце лучистое!

Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю сегодня тебя.

Пусть будут здоровье и силы,

Пусть счастлива будет семья.

Хранит пусть Царица Небесная

От бед и уныния, от ссор.

Пусть светом наполнен лишь будет

Прекрасный, достойный твой дом.

От всего сердца поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!

С Рождеством Пресвятой Богородицы,

От души поздравляю я Вас.

И что искренне сердцем Вы просите,

Все исполнится пусть в этот час.

На душе Вам желаю спокойствия,

Мыслей добрых и светлых всегда.

И здоровье чтобы не беспокоило,

Стороной обходила беда.

С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи в делах. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом вас и ваших близких. Счастья, божьей благодати и любви вам!

Рождество Пресвятой Богородицы,

Поздравляю я с праздником вас!

Пусть всегда хранит вас Мария,

Пусть спасает в невзгодах не раз.

Пусть укроет от боли и горести

Материнским, уютным теплом,

Пусть наполнит любовью и радостью

Вашу душу и сердце, и дом.

С праздником! Пусть Пресвятая Богородица охраняет семью и дом от всех неприятностей, от бед и злых поступков. Пусть хранят Ангелы и берегут Вас, чтобы всегда царило вокруг добро и искренние люди.

Вас также могут заинтересовать новости: