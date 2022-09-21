21 сентября - день, который ознаменовался появлением на свет будущей святой, матери Иисуса Христа. Именно с этого дня начинается цикл религиозных праздников, так как в православии начало года считается не с 1 января, а 1 с сентября. Впервые отмечать праздник начали в V веке. В X веке появились иконы, посвященные Пресвятой Богородице.
Рождество Пресвятой Богородицы имеет и другие названия: "Вторая Пречистая", "Осенины", "Оспожинки".
УНИАН расскажет, какие поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы будут наиболее удачными.
С Рождеством Пресвятой Богородицы - картинки и пожелания
С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Светлой верой душа пусть наполнится.
Вам - любви, доброты и терпения,
Чтоб ушли все подальше сомнения.
Чтоб сияло вам счастье прекрасное,
Не настало бы время ненастное.
И здоровы чтоб были все близкие,
Согревало бы солнце лучистое!
Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пускай Божья Мать охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю сегодня тебя.
Пусть будут здоровье и силы,
Пусть счастлива будет семья.
Хранит пусть Царица Небесная
От бед и уныния, от ссор.
Пусть светом наполнен лишь будет
Прекрасный, достойный твой дом.
От всего сердца поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!
С Рождеством Пресвятой Богородицы,
От души поздравляю я Вас.
И что искренне сердцем Вы просите,
Все исполнится пусть в этот час.
На душе Вам желаю спокойствия,
Мыслей добрых и светлых всегда.
И здоровье чтобы не беспокоило,
Стороной обходила беда.
С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи в делах. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом вас и ваших близких. Счастья, божьей благодати и любви вам!
Рождество Пресвятой Богородицы,
Поздравляю я с праздником вас!
Пусть всегда хранит вас Мария,
Пусть спасает в невзгодах не раз.
Пусть укроет от боли и горести
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу и сердце, и дом.
С праздником! Пусть Пресвятая Богородица охраняет семью и дом от всех неприятностей, от бед и злых поступков. Пусть хранят Ангелы и берегут Вас, чтобы всегда царило вокруг добро и искренние люди.